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В Екатеринбурге открыли четную сторону проспекта Ленина

В Екатеринбурге открыли четную сторону проспекта Ленина
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Фото: Google maps
Расслабляться автомобилистам не стоит, в ближайшее время полностью закроют Макаровский мост.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.09.2017

Вечером 30 октября в Екатеринбурге открыли движение транспорта по четной стороне проспекта Ленина в Екатеринбурге.

При этом в городской администрации заявляли, что закончат работы не раньше 2 октября. Ремонт четной стороны Ленина длился до конца августа.

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Олег Галимов, 30.09.2017, 22:16
Тэги: Авто
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