В Екатеринбурге открыли четную сторону проспекта Ленина

Расслабляться автомобилистам не стоит, в ближайшее время полностью закроют Макаровский мост.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.09.2017
Вечером 30 октября в Екатеринбурге открыли движение транспорта по четной стороне проспекта Ленина в Екатеринбурге.
При этом в городской администрации заявляли, что закончат работы не раньше 2 октября. Ремонт четной стороны Ленина длился до конца августа.
- Также стоит добавить, что на 29 сентября и 1 октября в городе полностью закрыли движение по Макаровскому мосту.
- Затем движение откроют на неделю, после чего мост полностью закроют до конца октября.
- На это время запустят временный автобус.
- Также в Екатеринбурге на месяц закроют улицу Машинистов.
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