Десятки машин пробили колеса под Ревдой из-за валявшейся на дороге арматуры

Пострадавшие планируют судиться с "Уралуправтодором".

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.10.2017

Около полусотни машин, по сообщениям очевидцев, пробили колеса под Ревдой на трассе Пермь – Екатеринбург. Все они наехали на железобетонную арматуру, валявшуюся на дороге. Она осталась от сигнальных столбиков, которые убрали на месте поворота на гору Волчиха.

Многие машины пробивали сразу по несколько колес. Как рассказала водитель Ford Focus, которая "продырявила" три колеса сегодня утром, перед ней на "аварийке" стояли еще 15 машин. Некоторые водители ждали эвакуаторы, другие заменяли колеса.

– Я так поняла, что эти ограждения кем-то были раскиданы: то ли очистительной техникой, то ли еще кем, – цитирует водительницу "Ревда-Инфо". – Вообще, благо, что не было "встречки", конечно, меня начало бросать, потому что не видно же было, что это такое валяется на дороге. Не понимаю, зачем вообще эти ограждения тут лепят? Сделайте вы светофор, чтобы тут люди везде нормально поворачивали!

Многие из водителей собираются подавать в суд на Уральское управление автодорог, которое содержит трассу Пермь – Екатеринбург и установило эти столбики.

На данный момент арматуру уже отбросили с проезжей части на обочину.

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