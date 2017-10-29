На трассе Пермь – Екатеринбург Subaru сбила насмерть пенсионерку, которая перебегала дорогу

В аварии также пострадала пассажирка иномарки.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.10.2017
В воскресенье, 29 октября, на трассе Пермь – Екатеринбург водитель Subaru сбил пенсионерку. От травм она скончалась на месте ДТП, сообщили в ГИБДД по Свердловской области.
Авария произошла вчера в 20 часов на 287-м километре дороги.
– По предварительным данным, 40-летний водитель ехал со стороны Красноуфимска в направлении Екатеринбурга. Он наехал на 80-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте перед близко ехавшей машиной, вне пешеходного перехода. Мужчина не успел затормозить. Пенсионерка от полученных травм скончалась на месте. После наезда на женщину водителя занесло, и он врезался в стелу АЗС, – уточнили в ГИБДД.
- В результате второй аварии пострадала 35-летняя пассажирка иномарки: у нее перелом левого колена. Ее госпитализировали в больницу Нижних Серег.
- По факту ДТП проводится разбирательство. В ГИБДД отметили, что было проведено освидетельствование, водитель Subaru был трезв. Его водительский стаж составляет 13 лет.
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