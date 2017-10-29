На трассе под Полевским два автомобиля разбились всмятку: пострадали четыре человека

Водитель ВАЗа вылетел на встречку.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.10.2017

В воскресенье, 29 октября, около 9 часов вечера на трассе под Полевским мужчина за рулем ВАЗа вылетел на встречку, где врезался в Hyundai Solaris. В аварии пострадали водители обоих машин, а также два пассажира иномарки, сообщили в ГИБДД по Свердловской области.

– Авария произошла на 2 километре трассы поселок Северский – Полевской. 30-летний мужчина за рулем "двенадцатой" со стажем вождения 11 лет неправильно выбрал скорость движения, его машину занесло на полосу для встречного движения, где он столкнулся с Hyundai Solaris под управлением 68-летнего водителя. В аварии пострадали четыре человека, в том числе оба водителя, – уточнили в ГИБДД.

Водитель ВАЗа получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, вывих бедра, повредил кости таза. Пожилой мужчина за рулем Solaris получил ушиб правого плеча и колена. 47-летняя пассажирка иномарки, которая ехала на переднем пассажирском сидении, была доставлена в ЦГБ с диагнозом тупая травма живота и ушиб поясничного отдела позвоночника.

Также пострадал и пассажир Solaris: 26-летний молодой человек, ехавший на заднем сидении, получил вывих левого бедра и ушиб грудной клетки. Всех пострадавших госпитализировали. Машины восстановлению не подлежат.

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