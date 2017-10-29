В Екатеринбурге запретили парковку в переулке Банковском

Ограничения введены для обеспечения безопасного проезда к НИИ травматологии.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.10.2017
В центре Екатеринбурга стало еще меньше парковочных мест. В переулке Банковском со стороны Малышева запретили парковку. Такие ограничения были введены для обеспечения безопасного проезда к НИИ травматологии, рассказали в пресс-службе мэрии.
фото: пресс-служба мэрии
– Соответствующие знаки с табличкой "Работает эвакуатор" установлены на правой стороне проезжей части от проезда между домами № 7 и № 9 до поворота в медицинское учреждение. Запрет действует также на обеих сторонах въезда напротив ворот научно-исследовательского института, – заявили в городской администрации.
- Транспортники предупреждают водителей об изменениях и напоминают о необходимости соблюдения правил дорожного движения.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!