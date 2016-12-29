Под Екатеринбургом иномарка врезалась в «Газель» во время обгона фуры

Пострадал водитель легковушки.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.12.2016
На ЕКАД «Шкода» столкнулась с «Газелью» во время обгона фуры, сообщает dk.ru сегодня, 30 декабря.
Авария произошла днем на Екатеринбургской кольцевой автодороге между поселком Северка и Московским трактом. Водитель «Шкоды» не справился с управлением при попытке обогнать фуру на трассе, в результате неуправляемая иномарка врезалась в «Газель», которая ехала по своей полосе. От удара «Шкода» отлетела на ту самую фуру, которую пыталась обогнать.
В результате аварии пострадал водитель легковушки, которая получила значительные механические повреждения.
- Вечером 29 декабря на трассе в районе Заречного пожилой водитель иномарки погиб в массовом ДТП. Мужчина не справился с управлением и спровоцировал столкновение трех автомобилей.
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