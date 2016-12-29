Пожилой водитель погиб в массовом ДТП под Екатеринбургом

На трассе возле Заречного столкнулись три иномарки.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.12.2016
69-летний мужчина стал жертвой серьезного ДТП, которое произошло 29 декабря в районе Заречного, сообщает tagilcity.
Три иномарки столкнулись на объездной дороге в Заречный. По данным ГИБДД, 69-летний водитель «Ниссана» во время обгона не справился с управлением и врезался в «Шкоду». От удара «Ниссан» отбросило на «Фольксваген», который ехал в попутном направлении.
В результате ДТП пожилой автомобилист получил смертельные травмы и скончался на месте аварии. Водитель «Шкоды» госпитализирован с сотрясением головного мозга и переломом носа.
- 28 декабря в лобовом столкновении ВАЗа и иномарки под Екатеринбургом пострадал молодой мужчина.
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