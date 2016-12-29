В Екатеринбурге внедорожник врезался в автомобиль Росгвардии

Авария произошла на улице Куйбышева.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.12.2016

В Екатеринбурге на улице Куйбышева произошло столкновение автомобиля «Ленд Крузер» и ВАЗа, принадлежащего Росгвардии, сообщает dk.ru 29 декабря.

По данным ГИБДД, авария произошла днем 29 декабря напротив дома № 177 на улице Куйбышева. Автомобиль Росгвардии поворачивал во двор дома, в это время иномарка выехала на встречную полосу. Пытаясь уйти от столкновения, водитель внедорожника попытался свернуть с дороги, но все же задел ВАЗ. От удара иномарку отбросило на дерево.

Оба автомобиля получили мехнические повреждения, пострадавших нет.

29 декабря в столкновении трех иномарок на трассе под Екатеринбургом погиб 69-летний мужчина. Пенсионер не справился с управлением во время обгона и спровоцировал массовое ДТП.

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