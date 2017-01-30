В Свердловской области пьяный водитель без прав сбил четырехлетнего малыша на санках

После ДТП 19-летний автомобилист сбежал.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.01.2017

В Артемовском полицейские задержали 19-летнего водителя, который сбил четырехлетнего ребенка на санках и скрылся, сообщили областном управлении ГИБДД сегодня, 31 января.

Нетрезвый молодой человек, не имеющий водительских прав, ехал на «шестерке» по улице Станционной в половине шестого вечера 30 января. Он не заметил четырехлетнего мальчика в санках, которого везла по левому краю улицы старшая сестра, и наехал на ребенка. Сбив малыша, молодой человек поспешил скрыться.

Ребенок получил ушиб мягких тканей лица и правого голеностопного сустава.

Водителя задержали по горячим следам. На него были составлены несколько административных протоколов: за вождение в пьяном виде и без водительских прав, за отсутствие страхового полиса, а также за то, что водитель уехал в места аварии. Дело отправлено в суд.

30 января ребенок пострадал в ДТП на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге. Его отец не справился с управлением, в результате машина врезалась в столб. По данным ГИБДД, мужчина был нетрезв.

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