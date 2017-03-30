Ехал медленно и вилял по сторонам: в Екатеринбурге задержали неприлично пьяного водителя «Хенде»

Задержать пьяного мужчину помогли водитель и пассажир проезжавшей мимо «Нивы».

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.03.2017

В Екатеринбурге на улице Луганской остановили пьяного водителя автомобиля «Хенде». Задержать его помогли водитель и пассажир проезжавшей мимо «Нивы», сообщили сегодня, 31 марта, в пресс-службе полицейского главка.

По словам очевидцев, автомобиль «Хенде» ехал очень медленно и вилял из стороны в сторону. «Нива» перегородила дорогу подозрительной иномарке, а затем водитель и пассажир забрали у водителя «Хенде» ключи, усмирили его, посадили на заднее сиденье его машины и позвонили в ГИБДД.

Инспекторы, прибывшие на место, были поражены, в каком состоянии находился водитель «Хенде». Он был сильно пьян, что не мог ничего объяснить и плохо себя контролировал. Пройти освидетельствование на состояние опьянения мужчина отказался. В салоне машины инспекторы обнаружили детское автокресло.