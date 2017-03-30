На трассе Тюмень – Екатеринбург грузовик врезался в рейсовый автобус

На место ДТП выезжали спасатели.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.03.2017

В Свердловской области рейсовый автобус Тюмень - Качканар столкнулся с грузовиком, сообщили в областном управлении МЧС 30 марта.

Столкновение произошло вечером в четверг на 157-м километре трассы Тюмень - Екатеринбург в Камышловском муниципальном районе. Большегруз MAN врезался в пассажирский автобус, следовавший из Тюмени в Качканар.

На место аварии выезжали три пожарные машины и семь спасателей, для обогрева пассажиров автобуса разместили в аварийно-спасательном автомобиле, позже их отправили попутным рейсовым автобусом в Екатеринбург, оттуда - в Качканар.

По предварительным данным, в аварии никто не пострадал, пробок на дороге ДТП не вызвало. Обстоятельства происшествия устанавливают полицейские.