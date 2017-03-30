Под Нижним Тагилом в лобовом столкновении погибла женщина и получил травмы шестилетний мальчик

«Лада Приора» не успела завершить обгон.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.03.2017

В четверг, 30 марта, на трассе Николо-Павловское – Алапаевск водитель «Лады Приоры» выехал при обгоне на встречную полосу и устроил лобовое ДТП. В аварии погибла женщина и пострадал шестилетний мальчик, сообщили в Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области 31 марта.

— Водитель за рулем «Приоры» ехал из Тагила в село Петрокаменское. Он пошел на обгон, выехал на встречку, где врезался в автомобиль «Мазда». Мужчину из отечественного автомобиля госпитализирован в больницу с диагнозами ЧМТ и перелом колена. Пассажирка «Приоры» скончалась на месте до прибытия бригады скорой помощи, — сообщили в полиции.

Пассажирка иномарки тоже пострадала в ДТП: ее госпитализировали в местную больницу с переломом позвоночника. В «Мазде» еще везли шестилетнего мальчика. К счастью, он был в детском кресле и остался жив. У мальчика диагностирована травма живота, сотрясение головного мозга и ушибы.

— Ребенок находился в кресле, произведенном в Китае. При столкновении кресло просто сломалось. Именно это и стало причиной получения травм ребенком. Второй, годовалый ребенок, который находился в «Ладе Приоре» и также находился в детском кресле, травм вообще не получил, — сообщили в УГИБДД.