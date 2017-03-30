Под Первоуральском пьяный водитель ВАЗа вылетел на встречку и погубил своего пассажира

В аварии пострадали два пассажира «пятнадцатой».

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.03.2017

В четверг, 30 марта, вечером на 109 километре трассы Первоуральск – Шаля столкнулись «пятнадцатая» и Isuzu, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Свердловской области. В аварии погиб 31-летний пассажир отечественной легковушки. Второй пассажир «пятнадцатой» - 27-летний мужчина – получил закрытую черепно-мозговую травму и травму плеча.

По данным УГИБДД, отечественной легковушкой управлял 25-летний мужчина. Он сел за руль пьяным. Водитель не справился с управлением и вылетел на встречку.