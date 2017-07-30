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В Екатеринбурге водитель иномарки сбил 15-летнюю велосипедистку

В Екатеринбурге водитель иномарки сбил 15-летнюю велосипедистку
16+
Фото: Архив НАШЕЙ
Девушку госпитализировали.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.07.2017

В Екатеринбурге на кольце Объездной дороги сбили 15-летнюю велосипедистку, сообщили в соцсетях очевидцы. ДТП произошло около 13.00 31 июля. 

 Водитель "Вольво" сбил девушку 15 лет. Ее доставили в больницу для обследования, более подробная информация выясняется,  сообщили НАШЕЙ в городском управлении ГИБДД.

  • 26 июля на улице Сурикова в Екатеринбурге автомобиль сбил 16-летнюю девушку, которая перебегала дорогу в наушниках и с телефоном в руках.
  • 20 июля на улице 8 Марта под колеса автомобиля попал 25-летний велосипедист. Мужчина получил черепно-мозговую травму и перелом голени.

 

Маша Шмурыгина, 31.07.2017, 13:03
Тэги: ДТП, Дети, Дороги
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