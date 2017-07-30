В Екатеринбурге водитель иномарки сбил 15-летнюю велосипедистку

Девушку госпитализировали.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.07.2017
В Екатеринбурге на кольце Объездной дороги сбили 15-летнюю велосипедистку, сообщили в соцсетях очевидцы. ДТП произошло около 13.00 31 июля.
– Водитель "Вольво" сбил девушку 15 лет. Ее доставили в больницу для обследования, более подробная информация выясняется, – сообщили НАШЕЙ в городском управлении ГИБДД.
- 26 июля на улице Сурикова в Екатеринбурге автомобиль сбил 16-летнюю девушку, которая перебегала дорогу в наушниках и с телефоном в руках.
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20 июля на улице 8 Марта под колеса автомобиля попал 25-летний велосипедист. Мужчина получил черепно-мозговую травму и перелом голени.