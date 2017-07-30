На Московской ДТП с пятью машинами: есть пострадавшие

Автомобили столкнулись "паровозиком".

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.07.2017

Авария с участием сразу пяти автомобилей случилась в разгар вечерних пробок на улице Московской. Как рассказал НАШЕЙ очевидец Александр Кутузов, после ДТП один из автомобилей перевернулся, а другой – загорелся.

– Авария случилась буквально несколько минут назад. Все машины разбиты в "хлам", "четырнадцатая" оказалась на крыше, а SsangYong Kyron загорелся. На месте происшествия пока нет никаких спецслужб, – говорит Александр.

Информацию о пожаре и "перевертыше" не подтвердили в городском ГИБДД.

– На перекрестке улицы Московская и бульвара Денисова-Уральского "паравозиком" столкнулись пять автомобилей. Водитель одной из машин получил травму плеча, ему вызывали скорую, – отметили в пресс-службе ведомства.

На месте происшествия образовалась пробка, которую "Яндекс" оценивает в 6 баллов.