На Московской ДТП с пятью машинами: есть пострадавшие

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.07.2017
Авария с участием сразу пяти автомобилей случилась в разгар вечерних пробок на улице Московской. Как рассказал НАШЕЙ очевидец Александр Кутузов, после ДТП один из автомобилей перевернулся, а другой – загорелся.
– Авария случилась буквально несколько минут назад. Все машины разбиты в "хлам", "четырнадцатая" оказалась на крыше, а SsangYong Kyron загорелся. На месте происшествия пока нет никаких спецслужб, – говорит Александр.
Информацию о пожаре и "перевертыше" не подтвердили в городском ГИБДД.
– На перекрестке улицы Московская и бульвара Денисова-Уральского "паравозиком" столкнулись пять автомобилей. Водитель одной из машин получил травму плеча, ему вызывали скорую, – отметили в пресс-службе ведомства.
На месте происшествия образовалась пробка, которую "Яндекс" оценивает в 6 баллов.