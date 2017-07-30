В Екатеринбурге водитель «Яндекс. Такси» едва не сбил пешехода и врезался в столб

Мужчина "в рубашке родился".

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.07.2017

Авария с участием машины "Яндекс такси" в центре Екатеринбурга едва не привела к жертвам и пожару. Днем 30 июля водитель легковушки двигался по улице Малышева, не справился с управлением и врезался в столб на перекрестке с Бажова.

В этот момент к краю тротуара подходил пешеход, который невероятным образом избежал столкновения с машиной.

Капот и передний бампер такси были искорежены, а из двигателя пошел дым.

Другие автомобилисты увидели происходящее и помогли потушить пожар.

Добавим, что 30 июля в ДТП под Невьянском легковушка с подростками улетела в кювет. Два пассажира пострадали.

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