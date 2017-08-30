В Екатеринбурге иномарка сбила мужчину на Куйбышева

Сотрудники ГИБДД выехали на место происшествия.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.08.2017
В Екатеринбурге напротив дома № 171 на улице Куйбышева иномарка сбила мужчину.
По словам очевидцев, мужчина остался жив. Пользователи соцсетей сообщают, что на этом участке улицы автомобили всегда ездят очень быстро:
– Вот сколько живу там, вечно тачки носятся не останавливаясь. Поэтому никогда там дорогу не переходила, – рассказала Виктория Данилова.
В управлении ГИБДД по Екатеринбургу НАШЕЙ сообщили, что автоинспекторы выехали на место аварии. Ее обстоятельства, виновники и причины устанавливаются. Информации о погибших не поступало.
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