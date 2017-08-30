В Екатеринбурге пьяный водитель Porsche Cayenne снес ВАЗ и Hyundai

Авария произошла на Сортировке.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.08.2017
В Екатеринбурге на Сортировке Porsche Cayenne врезался сначала в "одиннадцатую", а затем – в Hyundai. По словам очевидцев, водитель Porsche был пьян. ДТП произошло на проезде Теплоходном.
– Утром сидел в машине у ГАИ, оформляли штраф... По рации у них говорили: задержать белый Porsche Cayenne на Сортировке, проверить на алкоголь водителя, – написал в соцсетях Евгений Бухаркин.
Удар был такой силы, что задняя часть ВАЗа оказалась вдавленной. У Porsche Cayenne пострадал капот.
В городском управлении ГИБДД НАШЕЙ сообщили, что обстоятельства аварии устанавливаются. Водители автомобилей, попавших в ДТП, пока в автоинспекцию не обращались. Данных о пострадавших нет.