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В Екатеринбурге пьяный водитель Porsche Cayenne снес ВАЗ и Hyundai

В Екатеринбурге пьяный водитель Porsche Cayenne снес ВАЗ и Hyundai
16+
Фото: vk.com/incekb
Авария произошла на Сортировке.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.08.2017

В Екатеринбурге на Сортировке Porsche Cayenne врезался сначала в "одиннадцатую", а затем – в Hyundai. По словам очевидцев, водитель Porsche был пьян. ДТП произошло на проезде Теплоходном.

  Утром сидел в машине у ГАИ, оформляли штраф... По рации у них говорили: задержать белый Porsche Cayenne на Сортировке, проверить на алкоголь водителя,  написал в соцсетях Евгений Бухаркин.

Удар был такой силы, что задняя часть ВАЗа оказалась вдавленной. У Porsche Cayenne пострадал капот.
 
 
В городском управлении ГИБДД НАШЕЙ сообщили, что обстоятельства аварии устанавливаются. Водители автомобилей, попавших в ДТП, пока в автоинспекцию не обращались. Данных о пострадавших нет.
 
 
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Маша Шмурыгина, 31.08.2017, 14:10
Тэги: ДТП, Фото
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