В Екатеринбурге пьяный водитель Porsche Cayenne снес ВАЗ и Hyundai

Авария произошла на Сортировке.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.08.2017

В Екатеринбурге на Сортировке Porsche Cayenne врезался сначала в "одиннадцатую", а затем – в Hyundai. По словам очевидцев, водитель Porsche был пьян. ДТП произошло на проезде Теплоходном.

– Утром сидел в машине у ГАИ, оформляли штраф... По рации у них говорили: задержать белый Porsche Cayenne на Сортировке, проверить на алкоголь водителя, – написал в соцсетях Евгений Бухаркин.

Удар был такой силы, что задняя часть ВАЗа оказалась вдавленной. У Porsche Cayenne пострадал капот.