С начала года в Екатеринбурге поймали более 300 пьяных водителей

Треть из них привлекли к уголовной ответственности.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.10.2017

С начала 2017 года в Екатеринбурге было поймано более 300 пьяных водителей, для сотни из которых это была повторная езда в нетрезвом виде. Тех, кто попался во второй раз, привлекли к уголовной ответственности.

– В отношении 101 водителя вынесены приговоры в виде обязательных работ на срок от 100 до 400 часов, в двух случаях вынесены штрафы на сумму 100 и 200 тысяч, по 11 уголовным делам водителям назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 12 месяцев, – рассказали в пресс-службе городской ГИБДД.

Отмечается, что за 9 месяцев 2017 года на дорогах Екатеринбурга по вине пьяных водителей произошло 19 аварий, в которых погибли 5 человек и 32 получили травмы.

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