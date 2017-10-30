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С начала года в Екатеринбурге поймали более 300 пьяных водителей

С начала года в Екатеринбурге поймали более 300 пьяных водителей
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Фото: пресс-служба ГУ МВД Свердловской области
Треть из них привлекли к уголовной ответственности.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.10.2017

С начала 2017 года в Екатеринбурге было поймано более 300 пьяных водителей, для сотни из которых это была повторная езда в нетрезвом виде. Тех, кто попался во второй раз, привлекли к уголовной ответственности.

– В отношении 101 водителя вынесены приговоры в виде обязательных работ на срок от 100 до 400 часов, в двух случаях вынесены штрафы на сумму 100 и 200 тысяч, по 11 уголовным делам водителям назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 12 месяцев, – рассказали в пресс-службе городской ГИБДД.

  • Отмечается, что за 9 месяцев 2017 года  на дорогах Екатеринбурга по вине пьяных водителей произошло 19 аварий, в которых погибли 5 человек и 32 получили травмы.

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Олег Галимов, 31.10.2017, 18:16
Тэги: ДТП, ГИБДД, Авто
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