В Екатеринбурге Volkswagen Tiguan протаранил «Ладу»: пострадала женщина

Водитель ВАЗа не пропустила иномарку на улице Самолетной.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.10.2017
Женщина пострадала в ДТП на улице Самолетной в Екатеринбурге. Авария произошла в ночь на 31 октября.
Женщина на "Ладе" спровоцировала столкновение с Volkswagen Tiguan возле дома № 102 на Самолетной. ВАЗ разворачивался на прямом отрезке улицы, а иномарка двигалась в попутном направлении. Водитель "Лады" не пропустила Volkswagen, в результате иномарка врезалась в бок ВАЗа, сообщает Znak.com.
Пострадавшую женщину доставили в больницу с травмами.