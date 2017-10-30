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В Екатеринбурге Volkswagen Tiguan протаранил «Ладу»: пострадала женщина

В Екатеринбурге Volkswagen Tiguan протаранил "Ладу": пострадала женщина
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Водитель ВАЗа не пропустила иномарку на улице Самолетной.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.10.2017

Женщина пострадала в ДТП на улице Самолетной в Екатеринбурге. Авария произошла в ночь на 31 октября.
 
Женщина на "Ладе" спровоцировала столкновение с Volkswagen Tiguan возле дома № 102 на Самолетной. ВАЗ разворачивался на прямом отрезке улицы, а иномарка двигалась в попутном направлении. Водитель "Лады" не пропустила Volkswagen, в результате иномарка врезалась в бок ВАЗа, сообщает Znak.com.
 
Пострадавшую женщину доставили в больницу с травмами.
Маша Шмурыгина, 31.10.2017, 08:48
Тэги: ДТП
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