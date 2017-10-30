В Свердловской области пассажирский автобус въехал в торговый центр

Транспорт забыли поставить на ручной тормоз.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.10.2017
Во вторник, 31 октября, на автостанции в Ревде рейсовый автобус № 151 врезался в торговый центр "Мичурин". Как сообщает издание "Ревда-инфо", авария произошла, когда автобус съехал с эстакады, где стоял на ремонте.
Как сообщило издание, автобус маршрута №151 Ревда — Екатеринбург съехал с эстакады, врезался в маршрутку, а затем в будку с оборудованием оператора связи и в торговый центр "Мичурин", где в это время двое рабочих делали пандус.
Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, ДТП произошло сегодня около 10.30.
– Водитель пояснил, что после рейса из Екатеринбурга, он припарковал автобус и пошел проверять пассажирский салон. Мужчина забыл поставить его на ручник. И транспорт самопроизвольно наехал на стену магазина. Водитель травмы не получил. Взамен этого автобуса в рейс был отправлен другой, — уточнили в ГИБДД.