В Свердловской области пассажирский автобус въехал в торговый центр

Транспорт забыли поставить на ручной тормоз.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.10.2017

Во вторник, 31 октября, на автостанции в Ревде рейсовый автобус № 151 врезался в торговый центр "Мичурин". Как сообщает издание "Ревда-инфо", авария произошла, когда автобус съехал с эстакады, где стоял на ремонте.

Как сообщило издание, автобус маршрута №151 Ревда — Екатеринбург съехал с эстакады, врезался в маршрутку, а затем в будку с оборудованием оператора связи и в торговый центр "Мичурин", где в это время двое рабочих делали пандус.