Еще одна жертва 2016 года: под Нижними Сергами в ВАЗе насмерть разбилась женщина

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.12.2016

Вечером, 30 декабря, в лобовом столкновении под Нижними Сергами погиб пассажир легковушки и пострадал ребенок.

Как сообщили в ГИБДД, авария произошла в 21.20 на 14-м километре дороги Нижние Серги – Михайловск – Арти.

— Водитель «пятнадцатой» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, там столкнулся с иномаркой марки «Мазда». В результате ДТП пассажирка ВАЗа погибла на месте, водитель и 14-летняя пассажирка «пятнадцатой» получили травмы. Водитель «Мазда» тоже пострадал в этой аварии, — рассказали в ГИБДД.

Все трое были доставлены в больницу в Нижние Серги. ГИБДД разбирается в обстоятельствах ДТП.