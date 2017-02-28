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«Не хочу, чтобы меня узнавали на улицах»: студентка из Екатеринбурга попала в финал конкурса «Мисс Виртуальная Россия»

«Не хочу, чтобы меня узнавали на улицах»: студентка из Екатеринбурга попала в финал конкурса «Мисс Виртуальная Россия»
16+
Фото: личная страница героини материала в соцсетях
На кону - всероссийская слава, автомобиль BMW и диадема победительницы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.03.2017

Екатерина Уфимцева, студентка Уральского института управления (РАНХиГС) вышла в финал конкурса «Мисс Виртуальная Россия-2017». Имя самой красивой и фотогеничной россиянки мы узнаем 20 марта.

«Наша Газета» связалась с Екатериной и спросила ее, каково быть интернет-знаменитостью.

катя

НАША справка:

  • Мисс Виртуальная Россия - Всероссийский интернет-конкурс красоты. Проводится при поддержке одного из мобильных сервисов. 
  • Принять участие в конкурсе может любая девушка из России, старше 18 лет. Не имеет значение семейное положение или наличие детей.
  • Участие в конкурсе абсолютно бесплатно.
  • Чтобы стать участницей конкурса нужно было до определенного числа отметить в ВКонтакте или Instagram свое фото хэштегом #mvr2017 и указать в подписи свое имя, возраст и город.
  • Жюри конкурса - интернет-аудитория, которая голосованием определит финалисток конкурса. 
  • Победительница конкурса получит, кроме автомобиля BMW, эксклюзивное украшение. На рекламном изображении диадема выглядит так.  

катя

...Несмотря на участие в таком солидном конкурсе, на своих страничках в соцсетях наша героиня подписывается милым именем Катя. С другой стороны, может, перед нами будущая королева. Кто знает! Поэтому первый наш вопрос к девушке был о форме имени, как удобнее обращаться, как ей самой комфортнее? 

Чувствуется, что девушка старается соответствовать статусу мероприятия, не допускать в общении легкомысленности. Представляется официально: Екатерина.

катя

Екатерина учится на 1 курсе института, название которого - труднопроизносимая аббревиатура УИУ РАНХиГС; большинство горожан этот институт называет по привычке Высшей партийной школой. Времена изменились, добавились новые, модные, современные специальности. Екатерина - будущий специалист в сфере государственного и муниципального управления, так называется ее факультет.

катя

В институте ее пока не узнают, на улицах тоже. Сама Екатерина говорит, что ее не привлекают перспективы публичной жизни. Скромный государственный чиновник с красивой внешностью и высоким IQ, - такими кадрами Россия сможет гордиться. И Екатеринбург тоже, ведь Екатерина представляет столицу Урала, по сути сейчас - она виртуальное лицо Екатеринбурга.

катя

Проголосовать за участниц можно с помощью мобильных технологий, а это тоже говорит о  статусе конкурса, рассчитанного на современную, яркую, энергичную и амбициозную аудиторию. Ведь только из одного Екатеринбурга подали заявки 238 участниц!

Конкурс стартовал в начале января и за месяц отбор прошли всего около десяти самых красивых девушек страны.

Для Екатерины - это первый опыт участия в конкурсах красоты.

катя

- Как к участию в конкурсе красоты отнесся ваш молодой человек?

- Он же и предложил мне поучаствовать. Так что ответ на ваш вопрос - хорошо относится. Мы подумали, и я согласилась. Теперь он меня поддерживает, переживает и верит в меня и в мою победу.

- А что говорят знакомые, когда узнают, что вас уже признали одной из самых красивых девушек страны? Какая у них первая реакция?

- Хорошие друзья искренне за меня рады. Зависти или злословия в свой адрес не слышала. Хотя под фото участниц на официальной странице группы «ВКонтакте» можно оставлять любые комментарии или мнения. И были, например, реплики, что все «участницы однотипные красотки, одну от другой не отличишь». Имелся в виду, я думаю, не только наш конкурс, но и в целом. Я такие сообщения не комментирую. У людей есть свое мнение, они его высказывают. А то, что судят о личности по одной статичной фотографии, даже не задумываются.   

катя

- Если выиграете машину, не будут ключи лежать на полочке? Умеете водить?

- У меня есть водительские права, так что машина будет очень кстати. Но, как вы понимаете, я участвую не ради машины.

- А кроме учебы, личной жизни, чем увлекаетесь? Наверное, фитнесом?

- Мы с мамой печем домашние торты на заказ.

- Неожиданно.

- Люблю удивлять. Возможно, и по этой причине, зрители поддерживают меня, голосуют, от души желают победы и покорения новых вершин.

катя

- Вы уже чувствуете себя интернет-знаменитостью? Неужели даже в институте никто не оглядывается?

- Пока нет. Я уже говорила, что не стремлюсь к «красивой жизни». Мне хочется, чтобы о Екатеринбурге говорили не только как о наборе достопримечательностей, но и как о городе, где живут красивые и современные люди. 

катя

Проголосовать за Екатерину можно здесь. Как сообщили организаторы конкурса, каждый голос прикреплен к уникальному устройству и номеру телефона, по которому человек может подтвердить проголосовал ли он и за кого. Все эти данные проверяются оргкомитетом. 

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Галина Исакова, 01.03.2017, 19:30
Тэги: Фото, Интервью, Красота
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