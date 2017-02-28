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Ярко-наглые домишки и головокружительная высота небоскребов: Куала-Лумпур – город контрастов

Ярко-наглые домишки и головокружительная высота небоскребов: Куала-Лумпур – город контрастов
16+
Фото: из личного архива героя материала
Куда надо сходить и куда не стоит в столице Малайзии.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.03.2017

Мария Лейва родилась и выросла в Екатеринбурге. Занималась футболом, писала книги, работала даже в «Нашей Газете» читательским редактором – была у нас такая должность для связи с читателями.

маша

Но на одном месте Марии не сиделось: год жила и училась в испанском Мадриде, теперь увлекается альпинизмом и скалолазанием, горными видами спорта. 

Недавно Мария побывала в Куала-Лумпуре, столице Малайзии, и рассказала НАШЕЙ о своих впечатлениях.

маша

- Первое, что бросается в глаза, когда вы прилетаете в Куала-Лумпур, - это «странный» язык. Пишут малайцы латиницей, но на своем языке. Смотришь, видишь знакомые буквы английского алфавита, а понять написанное не можешь! - начинает Маша свой рассказ. 

Еще местные жители очень любят аббревиатуры. Например, свой город они называют просто KL, аэропорт- KLIA (Kuala Lumpur Intarnational Airport), центр – KLCC (Kuala Lumpur City Center). Есть мнение, что малайцы, в частности жители Куала-Лумпура, так полюбили аббревиатуры из-за неблагозвучности названия самого города. Видите ли, Куала-Лумпур переводится с малайского, как «грязное устье реки».

маша

- Обычно туристы знают про столицу Малайзии всего пару-тройку фактов: здесь есть знаменитые башни-небоскребы, ультра-современные здания соседствуют с первозданными пляжами; раньше это была английская колония, в стране правит король. Вот, пожалуй, и все.

- Все верно – и про колонию, и про короля, и про технологии. Эклектика – смешение стилей, языков, духа, современного и истинно-азиатского, – очень характерна для многих малайских городов. Например, мы жили в квартире страшно сказать на каком этаже, тридцать пятом! Без головокружения вниз не взглянешь.

куала

Во внутреннем дворе - газоны, фонтаны, библиотека, магазин и прачечная, а на крыше - бассейн с баром и видом на те самые знаменитые башни Петронас. Называются они так, потому что основным заказчиком строительства выступила нефтяная корпорации «Петронас». Башни обошлись в 2 миллиарда ринггитов (=800 миллионов долларов или, на российские деньги, - почти 46 миллиардов рублей). 

куала

- Башни впечатляют?

- Как всякое здание почти в 90 этажей. Они – не самые высокие в мире, но прочно в десятке высочайших на планете, к тому же это башни-близнецы. Два зуба уходят в небо на полкилометра! Да, это впечатляет. Правда, туристы непременно стараются добраться до самих башен, и зря. Возле самих башен делать особо нечего, а видно их снизу плохо - голову надо задирать слишком высоко. Все-таки они куда живописнее издалека. 

куала

Куала-Лумпур вообще, целиком и полностью обращен к башням, как средиземноморские города обращены к морю своими самыми красивыми фасадами. С фасадами тут проще, более так по-азиатски, но сложно не заметить того факта, что из любого приличного офисника и жилого дома всегда видно башни, они тут как эталон красивого вида, типа как вид на море.

куала

- Откуда же сделать живописные снимки этого фантастического города?

- С телебашни Menara, высота которой 200 метров. Вот с нее открывается самый-самый вид на башни. Входной билет на обзорную площадку стоит 50 ринггит (примерно 680 рублей – прим. ред.), в стоимость входит дурацкое фото на фоне голубого экрана, куда потом монтируют панорамный вид Куала-Лумпура. С башни видно, что город не компактный, разрозненный, где центры притяжения разделены внушительными зелеными зонами. За вечерним городом можно наблюдать вечно. Особенно завораживает, когда видишь, как с каждой секундой внизу зажигается все больше огней.

куала

Menara находится на холме в километре от башен, ее много откуда видно, но найти подход к ней не так-то просто. Тут забор, там забор, череда каких-то зданий. Иногда приходится долго гулять вокруг, чтобы понять, как подобраться к телебашне. Зато во время прогулки наверняка увидишь обезьян, которые на помойке, как наши бездомные коты, тырят еду.

- Экзотично!

- Экзотика начинается еще раньше – с вопроса, что надеть. В Куала-Лумпуре жарко, доходит до 40 градусов в тени, а Малайзия - страна мусульманская, и в «шортах-майке» ходить не очень рекомендуется. Поэтому лучшей поэтому экипировкой для осмотра станет белая просторная одежда, ей можно «укрыться» с плеч до пят. На голову - арабский вариант платка, который можно красиво навертеть тюрбаном. Хотя туристы - это везде туристы, у них своя экипировка. 

куала

- В путеводителях указано, что возле телебашни есть уникальный китайский рынок, который обязательно надо посетить. Что там интересного?

- Да, рынок который значится одной из достопримечательностей Кулала-Лумпура, но на деле является всего лишь китайским рынком, который и в России можно без труда найти: те же «адибасы», мобильные телефоны сомнительного происхождения, розовые пластмассовые шлепанцы и прочее. Еда там ни разу не дешевая, впрочем, как сторгуешься. Разве что стоит попробовать satay (сате) - маленькие шашлычки из всего, до чего руки дотянутся.

куала

Из экзотических туристических развлечений есть еще посещение местных храмов. Не везде пускают женщин. Но впечатление можно получить и «на входе». Например, поучаствовать в зажигании свечей… в кокосах. Мне не хотелось бы обижать малайцев, надеюсь, они этого не прочитают, но запах жженого кокоса совсем не приятный.

куала

В то же время в столице Малайзии есть целые районы старых колониальных зданий. Отличие от подобных домиков в других местах мира – их нагло-яркая раскраска: дома красят в розовый, желтый, зеленый цвета… 

куала

Состояние у зданий, на которые не смогли наступить гигантские ступни небоскребов, разное. Есть очень ветхие образцы, есть и только пережившие капитальный ремонт. Если брать эти домики по отдельности, то особого интереса не вызовет ни один, а в ансамбле они очень даже играют.

куала

- На картинках видно, что рельсы легкого метро, будто гигантские змеи, висят над всеми основными улицами города. Как ощущение от такой езды?

- Какой же русский не любит быстрой езды! Отличные впечатления! Вместо подземки в Куала-Лумпуре - легкое метро и монорельс. Ветка монорельса в Куала-Лумпуре насчитывает всего 11 станций, но она вплетена в общую схему общественного транспорта, который отлично развит и позволяет добраться до любой точки города без особых проблем и жары над головой. С указателями и ориентированием проблем не возникает, все удобно и интуитивно понятно. Основное развлечение в вагоне – смотреть в окно, искать взглядом башни Петронас.

куала

- Ты сказала, что у вас на крыше дома был бассейн. В нем купаются?

- Еще как. Это называется «пейзажный бассейн». В таких декорациях чувствуешь себя подружкой Бонда и счастливой женой олигарха одновременно, да и в целом находишься в том месте, откуда никуда не хочется уходить. Ты нежишься в воде под открытым небом, а под тобой – панорама всего города!

куала

- Получается, что вовсе Стамбул – город контрастов, как утверждалось в «Бриллиантовой руке»!

- Просто сценаристы нашей комедии не были к тому моменту в Куала-Лумпуре! Вот уж поистине шоу «планета Земля в миниатюре», в котором вам показывают все достижения мировой архитектурной мысли за последнее тысячелетие в сжатой форме. При этом город очень динамичный и стремительно развивающийся, его считают младшим братом Сингапура, потому что все, что появляется в Сингапуре, будь то отель с футбольным полем на крыше или беспилотное такси, обязательно появляется в Куала-Лумпуре, но столица Малайзии все-таки всегда в догоняющих. При этом у КЛ есть шарм и уют, которыми почти никогда не могут похвастаться матерые азиатские мегаполисы.

куала

Сайт Марии Лейвы о путешествиях, скалолазании и альпинизме. 

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Галина Исакова, 01.03.2017, 08:30
Тэги: Туризм, Фото, Развлечения
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