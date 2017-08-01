«Города и страны воспринимаю через запахи»: незрячий парень из Екатеринбурга съездил автостопом на Байкал

По пути он сменил 25 машин.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.08.2017

В июле 23-летний екатеринбуржец Владимир Васкевич съездил в очередное путешествие. На этот раз на Байкал. Уникальность этой поездки в том, что Владимир – человек полностью незрячий, с самого младенчества. А ездит он автостопом. И чаще всего не один, а с сопровождающим. На этот раз компанию ему составила Вера Золотарева, из Областного центра реабилитации инвалидов.

Казалось бы, и здоровому-то человеку сменить 25 машин и преодолеть 3 500 километров – задача не из легких, но Владимир отправляется в подобные путешествия регулярно.

В его активе уже 20 стран и в общей сложности 15 тысяч километров. Автостопом он прокатился по Европе, Грузии, Армении. Ему очень понравилось в Великом Устюге у Деда Мороза, куда молодой человек отвозил письма незрячих детей. А первый вояж, когда парню еще не было 18 лет, был как раз на Байкал. Тогда организация "Белая трость" тренировала ребят вслепую управлять яхтами и ставить паруса.

Наш первый вопрос Владимиру касается терминологии: как все-таки правильно говорить – "незрячий", "слепой", "человек с ограниченными возможностями"?

– Как хотите. Можно даже "слепой", тоже нормально. Мне – нормально. Но есть те, кто заморачивается по этому поводу. Но я считаю, что это понты. Какая разница, как называют, главное, чтобы относились адекватно, и журналисты писали правду. Порой такую чушь напишут! Почему-то считается, что про незрячих обязательно надо писать слезодавилки, "сопливые" истории.

– Как относятся водители, когда понимают, что перед ними незрячий пассажир?

– Водители не всегда успевают увидеть, кто стоит на трассе, это выясняется уже в процессе общения. Красть у нас нечего – кому нужны мои носки? Но, конечно, из дома всегда берется то, что не жалко потерять. Телефон берегу, а остальное не жалко. А водители относятся доброжелательно, часто даже стараются накормить, угостить. Обратно, как правило, возвращаюсь на поезде, на своем любимом месте – на верхней боковушке у туалета.

– Про любимое место – шутите?!

– А других билетов вы летом не найдете, если покупать практически на тот же день. Отношусь философски, нормально.

Два года назад Владимир вместе с другом Самуром ездил автостопом в Севастополь. Самур – слабовидящий.

– В одном из интервью вы говорили, что виды вы воспринимаете через запахи и осязание, но главный источник впечатлений – это общение с людьми. Изменился ли запах Байкала за эти пять лет?

– Все верно. Люди, общение и ощущения. Воздух на Байкале все так же прекрасен. Правда, сам Байкал потеплел, я это чувствую, поэтому и омуль ушел в глубину, он любит холодную воду. Это связано с развитой туриндустрией, работой промышленности... А так, на уровне ощущений, все тот же бесконечный простор, супервоздух. В первый день мы с Верой легли поспать и проспали 20 часов! По сравнению с Екатеринбургом там много кислорода.

– Туристов много?

– Очень. Причем иностранных. В Иркутске я только с четвертого раза услышал русскую речь, когда потерялся в городе. Про остров Ольхон вообще молчу. Еле-еле нашли там одного-единственного русского – библиотекаря. Много китайцев, европейцев. Иностранцам там хорошо, дешево, а местные чувствуют себя, как в резервации. Вышел закон о защите Байкала: теперь рыбу ловить нельзя, деревья рубить нельзя, воду из Байкала пить нельзя.

– Вы имеете в виду нельзя пить туристам или качать предприятиям?

– Я говорю про жизнь людей – поливать огород, например, водой из Байкала нельзя. Это заповедная зона. Следовательно, цены на все взлетели. Например, омуль пять лет назад стоил 100 рублей, сейчас, как семга, идет по 500-600 рублей за килограмм. Местные нам рассказали, может, байка, но не удивлюсь, если к тому и идет, что даже туалеты в частном секторе по типу выгребной ямы запрещены. Точнее, считаются нелегальными. На расстоянии 80 км от побережья можно, а ближе нет. Поэтому ни одного общественного туалета нормального на острове Ольхон мы не увидели. Причем, почему нельзя поставить биотуалеты, непонятно. Одни туалеты запретили, другие не поставили. Людям надо проявлять смекалку.

– Сколько денег у вас ушло на путешествие?

– Около 15 тысяч на все про все – с дорогой, общественным транспортом, питанием. Мы, конечно, не шиковали, но и не ужимались, пару раз ужинали в ресторанах. В каждом городе ведь нужно передвигаться – на транспорте, на автобусе. Никаких общероссийских бесплатных проездных для незрячих не существует.

– Если цена вопроса так невелика – 15 тысяч, можно ездить каждый месяц!

– Да, если вы сели в самолет и прикатили в отель "все включено". А если путешествуете сами, то надо готовиться: планировать перемещения – на чем, как, по каким дорогам, в каких местах можно остановиться на ночлег, подумать, где и каким образом будет питание, узнать, в каком городе и что посмотреть. И конечно, лучше ехать в паре, с попутчиком, который хоть чуть-чуть видит. Мне поездок раз в год хватает.

– Вы ночуете "в чистом поле" в палатке или ищите тех, у кого можно остановиться – хостелы, знакомых?

– По-разному бывает. Как-то в Голландии ухитрились поставить палатку на муравейник. И не сразу это поняли. Потом смеялись, что еще никто не бегал так быстро 800-метровку до моря! В этот раз останавливались в хостеле и у людей, которых нашли через сайты гостеприимств, через друзей.

– Извините, а как вы, незрячий человек, переписываетесь с людьми в других городах, договариваетесь?

– Мало кто знает, но на обычные гаджеты можно установить программы, которые позволяют вести общение в любой соцсети. А передвигаясь без попутчиков, включаю навигатор на телефоне. Благодаря некоторым приложениям можно читать некоторые надписи и даже распознавать предметы – например, номинал купюр. Телефон "скажет", купюра какого достоинства у вас в руках.

– По понятным причинам фото с Байкала вам, наверное, не нужны. А сувениры привозите?

– Конечно. Раньше возил медведей, жена коллекционировала. Теперь увлекаемся бокалами и кружками, но в этот раз не удалось привезти: понравившийся в Иркутске бокал оказался треснутым и потому не продали. Да и времени не было ходить по магазинам: поездка получилась динамичной. По максимуму провели время на Байкале, а в последний день общались с журналистами.

Вера Золотарева, сопровождающий Владимира в поездке:

– Был у нас один случай в этой поездке, когда я растерялась. Новосибирск. Едем до друзей Вовы, у которых ночуем, вызывали такси. Приходит смс: "К вам подъедет глухой водитель". Я быстро, к радости водителя, перешла на жесты, рассказала, куда нам нужно ехать. Тут Вова задает мне вопрос – и меня просто оглушает звуком! Вова спрашивает, я машу руками, через секунду понимаю, что, блин, он же не видит, "включаю" голос. Водитель уточняет маршрут и спрашивает на жестах – включаю" руки. Очень странные ощущения.

Приехали по адресу: четверо незрячих и собака-проводник. И представляете, они все спокойно передвигаются, готовят угощения, а я сшибаю их, все время врезаюсь то в одного, то в другого. Я – зрячая, и у меня среди слепых появились проблемы с пространственной ориентацией.

Для нас там накрыли стол. А я чувствовала себя лишней в их мире. Надя, которая готовила салаты и делала нарезку, брала за руки и обозначала, где что находится. А я в это время жевала хлебушек. Мне даже предложили завязать глаза, чтобы почувствовала себя равной.

Когда они что-то ищут, мне всегда хочется подорваться и чуть ли не в рот им подать, но сдерживаюсь, они могут все сами! Но так сложно дать шанс инвалиду сделать все самостоятельно. То, что они не включают свет и все делают в темноте, это уже ерунда. Без света я спотыкалась только об Деззи, очень крутая собака, которая умеет поднимать монетки с пола.

5 вещей, которые Владимиру удалось сделать за время путешествия на Байкал

1. Подучил основные дорожные знаки и ПДД. Как показала практика, – они могут быть полезными и для незрячего человека, а особенно их необходимо знать, когда выходишь голосовать на трассу. У него даже появилась идея сделать тактильное пособие по основным дорожным знакам.

2. Похудел и поправил здоровье. Для Владимира автостопные путешествия – это как посещение санатория. Благодаря рюкзаку – расправляются спина и плечи, а длительные пешие походы положительно сказываются на фигуре. Ну, и конечно, годовой запас чистейшего таежного воздуха, байкальская водичка, прозрачная как слеза, овсяночка по утрам – все это способствует укреплению здоровья. Так что сдавайте путевки "Все включено" и езжайте путешествовать автостопом!

3. Научился еще больше слушать и слышать. Инклюзивные путешествия такого рода – это наилучший способ открыться миру и научиться взаимодействию в команде.

4. Прочитал две интересные книги. Владимира впечатлила книга Сергея Зарубина "Трубка снайпера". В ней рассказывается о том, как война заставила обычного жителя забайкальского края стать легендарным снайпером и грозой фашистов. Второй сюжет – про Шотландию и борьбу за престол короля.

5. Определился со следующей страной, которую непременно нужно посетить и исследовать! Грузия! Кто мог подумать, что, путешествуя в Сибири, Владимир встретит гостеприимного грузина, который так красочно будет рассказывать о своей стране, что решит, что эту страну надо обязательно посетить еще раз.

Кстати, Владимир ведет страничку в "ВКонтакте", где предлагает для всех желающих попробовать ощутить жизнь на слух и с помощью осязания. Подробнее о путешествиях в темноте с Владимиром Васкевичем можно прочитать здесь

Все фото предоставлены пресс-службой Областного центра реабилитации инвалидов и героями статьи.

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