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«Города и страны воспринимаю через запахи»: незрячий парень из Екатеринбурга съездил автостопом на Байкал

"Города и страны воспринимаю через запахи": незрячий парень из Екатеринбурга съездил автостопом на Байкал
16+
Фото: предоставлено героем публикации
По пути он сменил 25 машин.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.08.2017

В июле 23-летний екатеринбуржец Владимир Васкевич съездил в очередное путешествие. На этот раз на Байкал. Уникальность этой поездки в том, что Владимир – человек полностью незрячий, с самого младенчества. А ездит он автостопом. И чаще всего не один, а с сопровождающим. На этот раз компанию ему составила Вера Золотарева, из Областного центра реабилитации инвалидов.

васкевич

Казалось бы, и здоровому-то человеку сменить 25 машин и преодолеть 3 500 километров –  задача не из легких, но Владимир отправляется в подобные путешествия регулярно.

васкевич

В его активе уже 20 стран и в общей сложности 15 тысяч километров. Автостопом он прокатился по Европе, Грузии, Армении. Ему очень понравилось в Великом Устюге у Деда Мороза, куда молодой человек отвозил письма незрячих детей. А первый вояж, когда парню еще не было 18 лет, был как раз на Байкал. Тогда организация "Белая трость" тренировала ребят вслепую управлять яхтами и ставить паруса.

Наш первый вопрос Владимиру касается терминологии: как все-таки правильно говорить – "незрячий", "слепой", "человек с ограниченными возможностями"?

васкевич

–  Как хотите. Можно даже "слепой", тоже нормально. Мне – нормально. Но есть те, кто заморачивается по этому поводу. Но я считаю, что это понты. Какая разница, как называют, главное, чтобы относились адекватно, и журналисты писали правду. Порой такую чушь напишут! Почему-то считается, что про незрячих обязательно надо писать слезодавилки, "сопливые" истории.

–  Как относятся водители, когда понимают, что перед ними незрячий пассажир?

–  Водители не всегда успевают увидеть, кто стоит на трассе, это выясняется уже в процессе общения. Красть у нас нечего – кому нужны мои носки? Но, конечно, из дома всегда берется то, что не жалко потерять. Телефон берегу, а остальное не жалко. А водители относятся доброжелательно, часто даже стараются накормить, угостить. Обратно, как правило, возвращаюсь на поезде, на своем любимом месте – на верхней боковушке у туалета.

–  Про любимое место – шутите?!

–  А других билетов вы летом не найдете, если покупать практически на тот же день. Отношусь философски, нормально.

васкевичДва года назад Владимир вместе с другом Самуром ездил автостопом в Севастополь. Самур – слабовидящий.

–  В одном из интервью вы говорили, что виды вы воспринимаете через запахи и осязание, но главный источник впечатлений – это общение с людьми. Изменился ли запах Байкала за эти пять лет?

–  Все верно. Люди, общение и ощущения. Воздух на Байкале все так же прекрасен. Правда, сам Байкал потеплел, я это чувствую, поэтому и омуль ушел в глубину, он любит холодную воду. Это связано с развитой туриндустрией, работой промышленности... А так, на уровне ощущений, все тот же бесконечный простор, супервоздух. В первый день мы с Верой легли поспать и проспали 20 часов! По сравнению с Екатеринбургом там много кислорода.

владимир васкевич

–  Туристов много?

–  Очень. Причем иностранных. В Иркутске я только с четвертого раза услышал русскую речь, когда потерялся в городе. Про остров Ольхон вообще молчу. Еле-еле нашли там одного-единственного русского – библиотекаря. Много китайцев, европейцев. Иностранцам там хорошо, дешево, а местные чувствуют себя, как в резервации. Вышел закон о защите Байкала: теперь рыбу ловить нельзя, деревья рубить нельзя, воду из Байкала пить нельзя.

васкевич

–  Вы имеете в виду нельзя пить туристам или качать предприятиям?

 –  Я говорю про жизнь людей – поливать огород, например, водой из Байкала нельзя. Это заповедная зона. Следовательно, цены на все взлетели. Например, омуль пять лет назад стоил 100 рублей, сейчас, как семга, идет по 500-600 рублей за килограмм. Местные нам рассказали, может, байка, но не удивлюсь, если к тому и идет, что даже туалеты в частном секторе по типу выгребной ямы запрещены. Точнее, считаются нелегальными. На расстоянии 80 км от побережья можно, а ближе нет. Поэтому ни одного общественного туалета нормального на острове Ольхон мы не увидели. Причем, почему нельзя поставить биотуалеты, непонятно. Одни туалеты запретили, другие не поставили. Людям надо проявлять смекалку.

васкевич

–  Сколько денег у вас ушло на путешествие?

–  Около 15 тысяч на все про все – с дорогой, общественным транспортом, питанием. Мы, конечно, не шиковали, но и не ужимались, пару раз ужинали в ресторанах. В каждом городе ведь нужно передвигаться – на транспорте, на автобусе. Никаких общероссийских бесплатных проездных для незрячих не существует.

васкевич

–  Если цена вопроса так невелика – 15 тысяч, можно ездить каждый месяц!

–  Да, если вы сели в самолет и прикатили в отель "все включено". А если путешествуете сами, то надо готовиться: планировать перемещения – на чем, как, по каким дорогам, в каких местах можно остановиться на ночлег, подумать, где и каким образом будет питание, узнать, в каком городе и что посмотреть. И конечно, лучше ехать в паре, с попутчиком, который хоть чуть-чуть видит. Мне поездок раз в год хватает.

владимир васкевич

–  Вы ночуете "в чистом поле" в палатке или ищите тех, у кого можно остановиться – хостелы, знакомых?

–  По-разному бывает. Как-то в Голландии ухитрились поставить палатку на муравейник. И не сразу это поняли. Потом смеялись, что еще никто не бегал так быстро 800-метровку до моря! В этот раз останавливались в хостеле и у людей, которых нашли через сайты гостеприимств, через друзей.

владимир васкевич

–  Извините, а как вы, незрячий человек, переписываетесь с людьми в других городах, договариваетесь?

–  Мало кто знает, но на обычные гаджеты можно установить программы, которые позволяют вести общение в любой соцсети. А передвигаясь без попутчиков, включаю навигатор на телефоне. Благодаря некоторым приложениям можно читать некоторые надписи и даже распознавать предметы – например, номинал купюр. Телефон "скажет", купюра какого достоинства у вас в руках. 

васкевич

–  По понятным причинам фото с Байкала вам, наверное, не нужны. А сувениры привозите?

–  Конечно. Раньше возил медведей, жена коллекционировала. Теперь увлекаемся бокалами и кружками, но в этот раз не удалось привезти: понравившийся в Иркутске бокал оказался треснутым и потому не продали. Да и времени не было ходить по магазинам: поездка получилась динамичной. По максимуму провели время на Байкале, а в последний день общались с журналистами.

васкевич

Вера Золотарева, сопровождающий Владимира в поездке:

–  Был у нас один случай в этой поездке, когда я растерялась. Новосибирск. Едем до друзей Вовы, у которых ночуем, вызывали такси. Приходит смс: "К вам подъедет глухой водитель". Я быстро, к радости водителя, перешла на жесты, рассказала, куда нам нужно ехать. Тут Вова задает мне вопрос – и меня просто оглушает звуком! Вова спрашивает, я машу руками, через секунду понимаю, что, блин, он же не видит, "включаю" голос. Водитель уточняет маршрут и спрашивает на жестах – включаю" руки. Очень странные ощущения. 

васкевич

Приехали по адресу: четверо незрячих и собака-проводник. И представляете, они все спокойно передвигаются, готовят угощения, а я сшибаю их, все время врезаюсь то в одного, то в другого. Я – зрячая, и у меня среди слепых появились проблемы с пространственной ориентацией.

Для нас там накрыли стол. А я чувствовала себя лишней в их мире. Надя, которая готовила салаты и делала нарезку, брала за руки и обозначала, где что находится. А я в это время жевала хлебушек. Мне даже предложили завязать глаза, чтобы почувствовала себя равной.

васкевич

Когда они что-то ищут, мне всегда хочется подорваться и чуть ли не в рот им подать, но сдерживаюсь, они могут все сами! Но так сложно дать шанс инвалиду сделать все самостоятельно. То, что они не включают свет и все делают в темноте, это уже ерунда. Без света я спотыкалась только об Деззи, очень крутая собака, которая умеет поднимать монетки с пола.

васкевич

5 вещей, которые Владимиру удалось сделать за время путешествия на Байкал

1. Подучил основные дорожные знаки и ПДД. Как показала практика, –  они могут быть полезными и для незрячего человека, а особенно их необходимо знать, когда выходишь голосовать на трассу. У него даже появилась идея сделать тактильное пособие по основным дорожным знакам.

2. Похудел и поправил здоровье. Для Владимира автостопные путешествия –  это как посещение санатория. Благодаря рюкзаку –  расправляются спина и плечи, а длительные пешие походы положительно сказываются на фигуре. Ну, и конечно, годовой запас чистейшего таежного воздуха, байкальская водичка, прозрачная как слеза, овсяночка по утрам –  все это способствует укреплению здоровья. Так что сдавайте путевки "Все включено" и езжайте путешествовать автостопом! 

васкевич

3. Научился еще больше слушать и слышать. Инклюзивные путешествия такого рода – это наилучший способ открыться миру и научиться взаимодействию в команде.

4. Прочитал две интересные книги. Владимира впечатлила книга Сергея Зарубина "Трубка снайпера". В ней рассказывается о том, как война заставила обычного жителя забайкальского края стать легендарным снайпером и грозой фашистов. Второй сюжет – про Шотландию и борьбу за престол короля.

5. Определился со следующей страной, которую непременно нужно посетить и исследовать! Грузия! Кто мог подумать, что, путешествуя в Сибири, Владимир встретит гостеприимного грузина, который так красочно будет рассказывать о своей стране, что решит, что эту страну надо обязательно посетить еще раз.

васкевич

Кстати, Владимир ведет страничку в "ВКонтакте", где предлагает для всех желающих попробовать ощутить жизнь на слух и с помощью осязания. Подробнее о путешествиях в темноте с Владимиром Васкевичем можно прочитать здесь

васкевич

Все фото предоставлены пресс-службой Областного центра реабилитации инвалидов и героями статьи.

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Галина Исакова, 02.08.2017, 12:00
Тэги: Туризм, Фото, Здоровье
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