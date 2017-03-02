Тагильчанин и кот-путешественник Граф вернулись домой с Байкала

Андрей Останин и кот Граф вместе проехали более 7 тысяч километров на машине и совершили двухдневный пробег на велосипеде.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.03.2017

В четверг, 2 марта, житель Нижнего Тагила Андрей Останин, известный своими путешествиями на пару со своим черным котом Графом, вернулся домой из двухнедельной поездки на Байкал. Подробностями путешествия в Иркутскую область Андрей поделился с журналистом НАШЕЙ.

Путешествие Графа и его хозяина растянулось на две недели. 10 дней заняла дорога на автомобиле к Байкалу и обратно. А четыре дня Андрей провел на крупнейшем байкальском острове Ольхон.

Байкал – крупнейшее озеро, расположенное в Иркутской области. Официально признано самым глубоким в мире. Его площадь составляет почти 32 тысячи километров, глубина достигает 1 642 метра.

На Байкале расположено 27 островов. Самый крупный из них Ольхон имеет 71 километр в длину и 12 километров в ширину. Он расположен почти в самом центре озера.

Добравшись до Байкала, путешественник остановился в поселке Хужир. Там он начал готовиться, чтобы совершить пробег вокруг острова Ольхон на велосипеде. Пробег занял у Андрея два дня. Ночь между ними он провел на льду, расположившись на ночлег в палатке.

Тагильчанин совершил пробег вокруг Ольхона

Кот Граф как и в предыдущих путешествиях везде сопровождал тагильчанина. Все то время пока хозяин управлял велосипедом, кот сидел в теплой уютной корзинке, закрепленной на руле.

- Граф не волновался. Ему было все интересно. В корзинке сидел спокойно, но когда слышал шум, любопытно оттуда выглядывал, - вспоминает Андрей Останин.

Об экипировке кота хозяин позаботился заранее. Купил ему комбинезон, майку, сапожки и носочки. Подруга Андрея связала для Графа теплые кофту и шапку. Питался тагильский кот на протяжении всей поездки влажным кормом и пил воду.

Впечатления Андрея от Байкала

С погодой путешественникам повезло. По словам Андрея Останина, ветер на Байкале был небольшим. Первый день оказался чуть пасмурным, а второй был ясным.

- В этом году Байкал закрыт снегом. Чистого льда мало и он не так красив как год назад. Из-за снега движение было трудным, зато видимость оказалась прекрасной. Туристов нынче очень много. Мне очень понравилось ледяное спокойствие Байкала, его бескрайние просторы днем, музыка льда и ветра ночью, - поделился впечатлениями Андрей.

Другие туристы реагировали на необычных путешественников с любопытством: расспрашивали подробности и просили сфотографироваться.

На протяжении всей поездки Андрей пополнял личный Инстаграм Графа, выкладывая туда фотографии встречающихся достопримечательностей. Вот кот стоит на спине оленя в Омске, сидит на фоне Мариинска и красуется рядом с буддийской ступой. Нигде не пытается убежать и преданно позирует. По словам Андрея, такой у кота характер – он очень спокойный.

Граф в Омске

Кот в Мариинске

Граф на фоне буддийской ступы

В машине кот Граф ехал с Андреем на соседнем сиденье, а иногда пересаживался к водителю на колени. Прыгать по машине он не привык, словно понимает, что не нужно отвлекать хозяина.

Расстояние от Нижнего Тагила до озера Байкал составляет 3 750 километров.

Сейчас Андрей Останин уже подумывает о новым путешествии вдвоем с котом. Куда именно отправится в следующий раз пока не решил, по признается, что очень хочет в горы.