Женщина, выдавшая себя за екатеринбурженку Марину Миглер, сбежала из больницы в Костанае

Куда направилась беременная пациентка в тапочках и халате, осталось неизвестным.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.04.2017

Ранее НАША писала о «Марине Миглер», женщине средних лет, которую нашли на улице в казахском городе Костанай. Женщина не помнила о себе ничего, как она оказалась в Казахстане - тоже, называла себя Мариной и припоминала, что у нее есть родственники в Екатеринбурге, просила помочь ей вспомнить что-то о себе.

Первая публикация о Марине вышла 14 марта. Далее мы писали, со ссылкой на наших казахских коллег, что память к пациентке не вернулась, но силовики и подключившиеся к истории журналисты делают все возможное, чтобы установить личность женщины и помочь ей восстановить документы. Иначе после выписки из больницы, а причин держать Марину в лечебном учреждении уже было, потерявшая память женщина могла вновь оказаться на улице в буквальном смысле.

«Она сбежала из больницы»

Накануне, 3 апреля, из Костаная, где разворачивались события, пришли известия, что Марина сбежала от врачей.

- В отделении говорят, она пообедала, вышла куда-то и больше не возвращалась. Куда могла направиться женщина, которая, как выяснилось, сейчас на 4 месяце беременности, врачи не знают, - приводят «Костанайские новости» слова главного врача больницы Самата Шуменбаева.

Личность женщины с амнезией установили

Пока пациентка еще лежала в больнице, полицейские провели большую работу и выяснили, что женщина, которая представилась Мариной Миглер, на самом деле 35-летняя Мария Арсентьева. Она гражданка России, проживала под Читой - это Забайкайльский край. Пропала летом прошлого года. Участковый сказал, что уехала она с цыганами.





Женщина имеет отклонение в психике, но потерей памяти не страдала, спокойная, добрая по характеру. Проживала со старой бабушкой и мамой, которая тоже имеет психические отклонения. Ранее была замужем, проживала в Чите. Имеет 13-летнюю дочь. Теперь девочка живет с отцом.

По словам родственником, Мария несколько раз звонила родственникам, говорила, что находится то в Краснодаре, то в Екатеринбурге. А нашли ее, напомним, в Казахстане - в городе Костанай.

По понятным причинам, казахские полицейские не могли выдать Марине-Марии российские документы, но планировали дать ей справку для посольства РФ. Уже через посольство «потеряшка» могла добраться до дома. Но сама она решила по-другому.

Куда сбежала Мария?

По всей видимости, Мария не слишком рвалась вернуться на родину. А может, ей понравилась кочевая казахская жизнь - пусть и не в степях, а в городе. Или были для побега другие причины, мы их не знаем. Марина ушла из больницы в неизвестном направлении.

Видели в автобусе

В соцсетях появилось фото от жительницы Костаная, которая написала, что она видела Марию и очень была удивлена: «Ехала вечером с работы. Эта женщина ехала в этом автобусе. Была в этом платье и халате».

По состоянию здоровья родственники не смогли приехать за Марией вовремя. Односельчане собирались сброситься на билет и привезти беглянку домой. Но - не успели.

Возможно, Мария вспомнила о них и поехала к ним сама. Без документов и на городском автобусе.

- Она не преступник, не совершила никаких противоправных действий, поэтому задерживать мы ее не можем, - говорят полицейские. - Теперь все зависит только от нее самой.

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