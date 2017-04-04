Екатеринбурженка в Австралии: «Здесь ради улыбчивых зверьков запретили транспорт»

А голос кукабары стал позывным на главном радио.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.04.2017

Конец марта принес мировую сенсацию: 17-летняя замужняя школьница из Стокгольма Шелли Флорид выдвинула на своей странице в Facebook ошеломляющую теорию - Австралии не существует.

Ни материка, ни государства. Да, слово «Австралия» есть, с этим не поспоришь, но оно лишь прикрывает подлую британскую мистификацию для обозначения места, куда отправляют опасных преступников. (Сколько же преступников в Англии, подумалось как-то некстати - прим. ред.). А если у вас есть австралийский друг, продолжает Шелли, то знайте: не друг он вам, а нанятый актер. И дислоцируется эта актерская гильдия - где-то в Южной Америке. Где точно, девушка указать не может, но оно и понятно: от Швеции все эти места находятся так далеко, что вполне тянут на иллюзорные страны и континенты.

Громкое заявление шведки было столь ошеломительно, свежо и прекрасно, что пользователи соцсети сделали 20 тысяч перепостов записи и написали 50 тысяч комментариев.

У «Нашей Газеты» как раз есть такой австралийский друг - Марина Броутон, экс-екатеринбурженка. Марина живет в городе Перт, на юго-западе Австралии на берегу Индийского океана. Мы поговорили с нашей героиней о том, как им там живется, в вымышленном мире.

- Не думаю, что мое свидетельство убедит упрямую шведскую девушку (смеется). В Екатеринбурге и вообще в Европе (Большую Землю австралийцы называют Europe, так как основная масса населения оттуда, или Northen Hemesphere - Северное полушарие) меня знали под другой фамилией; а город Перт, где живу, называют самой отдаленной в мире столицей штата. Мы и для шведов, и для россиян далеко - действительно на краю земли, а то и за ее краем!

К тому же здесь есть такие уникальные природные объекты, что иной раз кажется, что глаза тебя обманывают. Вот, смотрите, это Каменное цунами или Гранитная волна (Wave Rock). Представьте: каменная гряда высотой с пятиэтажку тянется на сто с лишним метров! Аборигены считали, что в этом месте сплетаются силы духов и силы природы. А современные жители Австралии с удовольствием проводят здесь рок-фестивали и прочие неформальные мероприятия.

Wave Rock. Фото: Википедия.

- Марина, вы сказали, что Перт - столица. Но ведь столица Австралии - Канберра.

- Да, официальная столица государства - Канберра, все верно. А Перт - самый большой город в западной части материка. Поэтому его и называют столицей штата или столицей Западной Австралии. Между Пертом и другими городами страны - на много километров расстилается огромная бесплодная пустыня. При этом в самом городе царит средиземноморский климат (сегодня, например, +26 градусов), количество солнечных дней зашкаливает, и каждый вечер мы любуемся изумительным зрелищем - солнце погружается в воды Индийского океана.

- Итак, Перт - это особенный город. На вашем гербе даже лебеди в золотых ошейниках!

- Да, есть такая легенда, что в конце 17 века голландцы высадились на берег, около устья незнакомой реки и начали обследовать местность. Та, надо сказать, их не впечатлила, но зато моряки остались под сильным впечатлением от количества и красоты местных черных лебедей. Реку так и назвали - Swan River (Лебяжья река). С тех пор на гербе Перта изображены черные лебеди, на шеях которых - золотые королевские короны. Слоган города - «Floreat», что в переводе означает «процветать».

- И как вам живется в Перте 21 века? Процветаете?

- Несколько лет назад британский журнал The Economist присвоил Перту 9-е место среди самых удобных для жизни городов мира. Так что хорошо живется.

Перт. Фото: Википедия.

Город, как и Екатеринбург, с населением около двух миллионов человек. Современный, но в то же время какой-то такой домашний, спокойный. Со своей местной экзотикой: идешь, а на дереве сидит и кричит кукабара, местная птица, ее еще называют зимородок-хохотун. Звуки она издает очень оригинальные, смешные! Их записали на пленку и теперь это позывные австралийского радио.

- Марина, а как вы попали в Австралию? Целенаправленно или «так получилось»?

- Если бы вы спросили меня об этом лет 20 назад, я бы сказала, что Австралия - вовсе не является местом, где хотела бы жить. Нет, предубеждений не было. Скорее, мало знала об этом континенте. Но по иронии судьбы мой будущий муж оказался именно из Австралии! На тот момент у меня была любимая работа (отдел современного искусства Музея изобразительных искусств Екатеринбурга), интересные выставочные проекты, планы, родные и друзья, в разлуке с которыми плохо представляла свою жизнь. Горячего желания уезжать из России не было. С другой стороны, хотелось понятного будущего для своего сына - подростка. Именно этот фактор стал решающим в выборе между «остаться» или «уехать».

- То есть вы не типичная «русская невеста»?

- Именно. Скажу больше, муж очень болезненно реагирует на это, по его мнению, унизительное название. Будущий супруг жил в России в течение года (суммируя время его трех приездов), мы вместе путешествовали по России, сын привыкал к новому человеку в семье. Дружеские, доверительные отношения между ними были для меня одним из главных условий отъезда.

- Вы творческий человек, открытый для всего нового, необычного. Легко адаптировались на другом конце света?

- Долго и мучительно. Эйфория от первых двух «отпускных» месяцев быстро прошла, наступил период мучительных исканий себя. Язык, тот самый английский, который учила всю жизнь, включая английскую спецшколу, оказался совсем другим, не совсем понятным. Австралийский язык имеет специфическое произношение, плюс местный слэнг… Разговорному языку училась здесь.

Через два года после переезда родился первый из младших сыновей (всего у меня их трое), и жизнь изменилась кардинально. Именно рождение детей помогло мне начать относиться к Австралии как к родной стране, и полюбить ее как свою страну. Это страна моих детей, их родина, значит, и моя.

- Вы работаете?

- Да, уже восемь лет работаю в библиотеке. Австралийские библиотеки отличаются от российских. Они нечто среднее между культурным центром, компьютерным клубом и информационным сервисом. Возраст посетителей - 0 до 100 лет!

- Даже малыши приходят в библиотеку? А зачем, ведь они не умеют читать?

- О, три раза в неделю в библиотеке проходят специальные малышовые встречи. Поем песенки и потешки вместе с детьми и их мамами. Для детей постарше - до 4 лет - добавляется чтение книг. Австралия - многонациональная страна и на подобных сессиях присутствуют дети и родители с различными культурно-этническими бэкграундами. Я вела эти сессии с большим интересом!

Вторая доминирующая часть посетителей - пенсионеры. Для тех из них, кто не может по различным обстоятельствам самостоятельно приходить в библиотеку, существует сервис доставки книг и других информационных материалов на дом два раза в неделю.

Кроме того, библиотеки - это бесплатный, неограниченный по времени Интернет, обучение компьютерной грамоте всех желающих, ежемесячные художественные выставки, литературные салоны (встречи с писателями), книжный клуб, концерты, различные дополнительные творческие занятия для детей и взрослых. Одним словом, несем знания, развлекаем, учим и учимся сами.

Еще я волонтер в русскоязычном сообществе Перта. Очень бы хотелось организовать что-то такое, что выходило бы за рамки известного и раздвигало бы границы между нашими странами.

- Кстати, несколько лет назад в русскоязычном интернете ходила картинка - карта мира из Австралии. У вас действительно такие карты?

- Нет, что вы! Это просто чья-то шутка. Карты у нас обычные, привычные россиянам. Давайте я вам быстро щелкну карту, которая у нас дома на стене висит. Видите, разве что Америка не слева, а справа, а Австралия для зрителя почти посредине.

Рассказывать об этой стране и своем городе могу бесконечно! Например, о невероятном количестве парков с оборудованными детскими площадками и… стационарными газовыми барбекюшницами! У австралийцев очень популярны пикники на траве.

О парках, где растут огромные эвкалипты (представьте аромат!), в тени можно укрыться от палящего солнца. А какой здесь Индийский океан! Изумительная бирюзовая вода в сочетании с белым песком, а также возможность занятия серфингом, кайт- и виндсерфингом.

Здесь даже морской бриз имеет свое имя - Доктор или Доктор из Фримантла. Свое название он получил из-за того, что жители Перта считали, что ветер, приносящий прохладу, дует из соседнего городка Фримантл. Там же, во Фримантле, - мекка фанов группы AC/DC: там стоит памятник рок-легенде Бону Скотту.

На пароме за 25 минут можно доплыть до уникального острова Роттнест (Rottnest) - любимого места отдыха местных жителей. Здесь живут забавные зверьки quokka (квокка) - короткохвостые кенгуру размером с кошку.

Они умеют улыбаться!

На острове официально запрещен транспорт, кроме скорых, полиции и экскурсионных автобусов, основное средство передвижения - велосипед.

- Жизнь в Перте, таком удаленном от большой цивилизации месте, дорогая?

- Да, достаточно дорогая. Работая 5 дней, трачу на проезд в городской электричке 50 австралийских долларов в неделю (около 430 рублей в день - прим. ред.) Есть льготы на проезд для малоимущих, студентов, школьников. Пенсионеры ездят бесплатно в определенные часы.

- А билет до России, наверное, стоит и вовсе космических денег. Часто бываете в России?

- Авиабилет Перт-Екатеринбург на одного выйдет около 100 тысяч рублей на российские деньги. Лететь больше суток - с пересадками в Дубае и Москве. Поэтому в Екатеринбурге бываю не часто. За 15,5 лет жизни в Австралии приезжала в Россию 3 раза. Только один раз, за все эти годы, выбрались всей семьей!

Для семьи перелет обойдется в 10 000 долларов (428 тысяч рублей - прим. ред.) Конечно, я скучаю по людям и местам: люблю Плотинку, Вознесенскую горку, стадион Динамо, где работал мой отец, заслуженный тренер РСФСР Геннадий Долгополов, и где, я практически, выросла; улицу Свердлова, ТЮЗ, в котором сформировались мои художественные пристрастия (я была заядлая театралка), родной университет, кафедра искусствоведения и, конечно, мой музей на Вайнера, 11.

В мастреской Саши Алексеева-Свинкина, в 2014 году. Про его творчество Марина писала диплом в университете.

- А в Перте ходите в театры, гуляете по городу? Как обычно проходит ваш выходной?

- Я работаю первую половину субботы, но потом остаток субботы и воскресенье стараемся провести всей семьей. С середины октября и до конца марта, во время летнего сезона, каждое воскресенье мы на пляже: у детей занятия в клубе спасателей, родители тоже принимают участие! С апреля начинается футбольный сезон и длится до конца сентября. То есть спать по утрам в воскресенье у нас опять не получается! (смеется) Устраиваем велосипедные и пешеходные прогулки, плавание в океане, серфинг.

- Итак, вы не скучаете в четырех стенах.

- Я, пожалуй, никогда в своей жизни так часто не переезжала, как в Австралии! Мысленно я всегда готова к очередному переезду! Дом, в котором мы живем, пятый по счету. Переехали из-за школы для старшего сына. Замечательный район, красивый, цивилизованный, с умными , образованными, доброжелательными соседями, в пяти минутах ходьбы от станции городской электрички и десяти минутах на машине до океана. Но все эти преимущества существенно отражаются на стоимости ренты. Но все оно того стоит.

На этом удивительном континенте надо побывать хотя бы раз. И убедиться, что Австралия не только существует, но и процветает.

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