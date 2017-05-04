«Это кипящий котел»: уральский музыкант о граффити, транспорте и бешеных ценах у врачей в Нью-Йорке

Николай выиграл в лотерею Green Card, переехал в США и смог там реализоваться.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.05.2017

Герой нашего сегодняшнего рассказа - Николай. Ему 41 год, он живет в Нью-Йорке, США. Когда-то он выступал в одной из уральских рок-групп в центре "Сфинкс", а теперь его принимают площадки главного города Америки. По словам Николая, ничего кардинально нового в российской музыке не происходило, зато занятие творчеством постоянно требовало каких-то отнюдь не творческих вложений. Денег, например. Или налаживания нужных связей. Поэтому, когда появилась возможность, Николай уехал и сейчас занимается тем, к чему стремился.

Фото из Инстаграма героя материала.

- Один из моих любимых американских рок-музыкантов, к слову житель Нью-Йорка, Лу Рид, как-то сказал: "Если ты музыкант - играй. Больше от тебя ничего не требуется", - начинает рассказ Николай-Kolin. - Если бы все поступали согласно этому мудрому совету! Тогда в мире было бы больше хорошей музыки. В России, чтобы быть музыкантом, нужно много составляющих: деньги, связи… Да много всего. Я посвятил музыке 25 лет, с перерывами на учебу в Уральском государственном медицинском университете, а еще на работу в маркетинге и рекламе, и знаю, о чем говорю. Поэтому выбор "остаться в России на корпоративной работе или уехать в Нью-Йорк, чтобы начать все сначала, но не отвлекаясь от музыки", - был для меня очевиден.

Не помню, чтобы я хоть раз в жизни что-то выиграл - даже бесплатную промо-ручку. В лотерее Green Card ("Зеленая карта" - удостоверение личности, которое подтверждает вид на жительство в США. - Прим. ред.) мне повезло лишь на третий раз. Наверное, тебе либо везет по мелочам каждый день, либо один раз, но весомо.

Переехать в другую страну, не имея никаких гарантий, начинать все с нуля – это один взгляд на обстоятельства. Другой – это возможность вырваться за пределы зоны комфорта, сойти с проторенной дороги и открыть новые горизонты. В конце концов, весь опыт, который мы получаем, становится либо хорошим уроком, либо благом.

Ничего страшного в переезде нет. Взял пару любимых книг и гитару, все остальное, что не уместилось в два чемодана, было либо подарено знакомым, либо продано, либо выброшено. В другой стране тебе, по большому счету, ничего, кроме денег, не нужно.

Если кто-то скажет вам, что переехал на другой конец земного шара за мечтой, – не верьте ему. Люди переезжают за возможностями.

В России, к сожалению, в музыке почти ничего нового не происходит. Нет ни новых форм, ни новых выражений, очень мало новых групп и исполнителей. В Нью-Йорке - напротив, новая музыка появляется чуть ли не каждый день. Люди тут настолько избалованы, в хорошем смысле слова, доступностью любых форм искусства, что ты или обязан изобрести что-то уникальное, или находиться на очень высоком музыкальном уровне, чтобы тебя слушали. И так во всем. Здесь открыто около 250 частных картинных галерей - больше, чем станций метро.

Нью-Йорк живет и дышит всеми формами искусства. Сейчас в моей жизни есть музыка, есть творческая среда, есть прекрасные музыканты, с которыми хочется объездить весь мир, и правильный человек в качестве моральной поддержки. Поэтому хочется развиваться, выступать и писать новые песни.

NY - удивительное место. Голландцы не прогадали: обменивая Манхеттен на ром и бусы, они и не догадывались, что город в итоге станет местом притяжения, центром мировой культуры.

Мало кто знает, но в 70-е улицы Нью-Йорка были наводнены криминальными элементами, как Екатеринбург в лихие 90-е. Город был на грани банкротства. Но у Нью-Йорка хватило сил выкарабкаться, поэтому здесь высокие дома, широкие улицы, уверенные, быстро шагающие по свои делам люди, и невероятный магнетизм, как у безымянного кота героини Одри Хепберн в "Завтраке у Тиффани" - "с мерзким характером и шрамом на моде".

Я здесь люблю все места, напоминающие о том, что когда-то город был далеко не глянцевой картинкой.

Люблю здания, покрытые граффити; индустриальные пейзажи, набережную East River, парки, кафе, в которых готовят 5 странных блюд, старенькие китайские дедушки, очень люблю High-Line на Манхэттене (переделанная в парк заброшенная ветка фабричной узкоколейки), Socrates Sculpture Park в Квинсе – площадка для молодых скульпторов с совершенно безумными арт-объектами.

Пожалуй, первой диковинкой Нью-Йорка для меня стали бесплатные библиотеки – маленькие оранжевые пластиковые будочки. Они стоят по всему городу. Можно принести прочитанные книги, подшивки журналов, детские издания или бесплатно их взять. В этих библиотеках иногда попадаются удивительные экземпляры: от исследований влияния масс-медиа на формирование феминизма до энциклопедии по heavy metal.

Еще одна чисто нью-йоркская особенность – бейглы, близкие родственники нашей баранки или бублика. Нью-йоркцы едят их на завтрак. Бейглов дикое множество - от радужных (из цветного теста) до тех, что сделаны из спагетти.

А еще Нью-Йорк – это идеальное место для собак. Тут дог-ситтеры, то есть "выгульщики собак", часто зарабатывают больше, чем менеджеры среднего звена, а количество собачьих площадок в разы превышает количество городских парков. Четвероногие нью-йоркцы на жизнь не жалуются.

Удивительным, на мой взгляд, является количество видов общественного транспорта в городе: метро, наземный транспорт, такси, вертолетное такси, водное такси, паромы, канатная дорога, электрички. Не зря Нью-Йорк называют "кипящим котлом". Здесь все смешалось – языки, культуры. С непривычки все кажется экзотикой, даже высота зданий.

В плане культурного обмена у американцев можно было бы поучиться отношению всех, включая представителей власти, к закону. К примеру, в Нью-Йорке жители моего района проголосовали за строительство новой бесплатной библиотеки – значит, будет библиотека, а не торговый центр или кинотеатр, как того хотел застройщик. Потому что таков закон. И наоборот, если есть закон, обязывающий жителей сортировать мусор – значит, будут сортировать мусор.

Американцы очень легки в общении. Никогда не понимал идиомы: "Улыбку русского нужно заслужить". Почему? А что люди для этого сделали? Окей, заслужил, а дальше что с ней делать? Просто сказать незнакомому человеку: "Привет, как дела? Хорошего дня", - это огромная радость и прекрасное упражнение в жизнелюбии.

Американцы у нас могли бы поучиться русской смекалке. Сломалась кнопка переключения каналов на телевизоре - в дело пошли плоскогубцы, и никто без сериала не остался. Почти любой русский способен поменять колесо или заменить лампочку. В аналогичной ситуации американцы будут ждать мастера, потому что ремонтник ремонтирует, а пекарь - печет. Пекарь не ремонтирует телевизоры, а ремонтник не печет хлеб. У русских таких проблем нет.

Из Екатеринбурга я уехал еще в 2005 году, поэтому скучать по дворам моей юности уже разучился. Иногда скучаю по рок-клубу "Сфинкс", с которого начался уральский рок (мне недавно переслали ссылку на материал НГ). Вот таких бы "свинарников" побольше.

Выступление группы WAND в Сфинксе в 96-м, за микрофоном - Николай.

- Никогда не прошу друзей привезти мне водку или колбасу, - продолжает Kolin рассказ. - Развею миф о том, что в США нет гречки, творога или кваса – все есть, нужно только немного поискать. Прошу привозить антибиотики – образование дает о себе знать. Здесь, в Штатах, они продаются только по рецепту врача, один прием у которого обойдется примерно в $200 – 400 (11,5 - 23 тысячи рублей. - Прим. ред.) Буду признателен за нового Пелевина или Сорокина, а вообще все это лишнее – я всегда рад пересечься со старыми знакомыми и показать любимые закоулки моего Нью-Йорка.

НАША справка:

Много это или мало - 20 тысяч за прием врача? А какие зарплаты у среднего американца? А сколько стоит та же гречка? Ведь все понятно в сравнении.

По данным сервиса ЗарплатыИнфо, в 2017 году средний житель города мужского пола зарабатывает в год около 37 000 долларов (примерно 178 тысяч рублей в месяц на российские деньги). Средний доход женщины в том же году составил приблизительно 32 000 долларов (154 тысячи рублей в месяц).

По данным сервиса Нью-Йорк-Бруклин, цены на продукты в Нью-Йорке такие: кока-кола 2 литра - 115-144 рубля на российские деньги, чай "Липтон" 100 пакетиков - 172 рубля, гречка 500 г - 190 рублей.

О том, что обращение в неотложное отделение американской больницы обойдется в сумму около 100 долларов (наличие страховки обязательно) - мы писали в еще одном "американском" рассказе. Об этом можно прочитать здесь.

Другие истории «Нашей Газеты» о екатеринбуржцах, которые живут в других городах и странах - здесь.

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