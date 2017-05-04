Соседи жалуются на вдову поэта-фронтовика Михаила Найдича, которая превратила квартиру в центре Екатеринбурга в помойку

Женщина хранит дома подобранный хлам, запах от которого доходит до всех соседей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.05.2017

Вдова известного поэта-фронтовика Михаила Найдича превратила собственную квартиру в свалку. Как рассказали НАШЕЙ соседи 90-летней пенсионерки, женщина много лет приносит домой мусор, из-за чего удушающий запах постоянно держится не только в ее подъезде, но и в соседних.

После смерти мужа женщина живет одна в трехкомнатной квартире на Ленина. Регулярно она приносит домой разный хлам с помоек и складывает его у себя дома. Дошло до того, что она оставила для себя только одну комнату, а две других превратила в склад.

- Летом в жару мы не могли открывать окна, запах стоял ужасный. Более обеспеченные соседи установили пластиковые окна, застеклили балконы и поставили кондиционеры. Но и это не помогает, когда ветер задувает в вентиляцию, запах распространяется по квартирам даже с закрытыми окнами. Мы уже не говорим о мушках-дрозофилы, помойных крысах и прочих тварях, - рассказала соседка Дианы Найдич.

Из родных у вдовы поэта остались только внучка и правнук. Но они живут в Израиле и почти не навещают бабушку.

- Каждое утро она выходит на улицу. Садится на скамейку и сидит, пока солнце не сядет. На вопросы про запах в подъезде, отвечает, что ничего не чувствует, - добавляет соседка.

Резкие перемены во вдове Михаила Найдича, по словам соседей, произошли после смерти мужа в 2005 году. Умирая, поэт попросил жену никого не пускать в квартиру. Женщиной эти слова были восприняты буквально. Домой она не пускает никого, даже родную внучку, когда та приезжает навестить бабушку.

- Не знаем, что нам делать. В управляющей компании и полиции разводят руками. Родственникам бабушка говорит, что в ее квартире нет никакого мусора и запаха.

Судя по всему, женщина находится в очень тяжелом материальном положении. По словам соседей, они видели квитанции, по которым становится ясно, что она не платит за квартиру последние месяцы.

На контакт с незнакомыми и СМИ бабушка не выходит.

Совет юриста, что предпринять соседям

НАША обратилась к юристу, чтобы дать юридическую оценку этой ситуации и рекомендацию жильцам.

По словам управляющего партнера юридической компании Legal Jazz Романа Фадеева, для начала необходимо установить правовой статус квартиры: она находится в собственности или занимается по договору социального найма.

- Следующий шаг – это подача коллективного заявления в администрацию района (в случае отсутствия деления на районы – администрацию муниципального образования) и, при возможности, запись на личный прием главы администрации. Выселение гражданина из квартиры возможно только на основании решения суда. Ни собственники, ни наниматели квартир не вправе сами по собственной инициативе обращаться в суд с заявлением о выселении неблагополучной соседки. Заявление в суд подается на основании статьи 91 ЖК РФ, если жилье является муниципальным, и статьи 293 ГК РФ, если жилье находится в собственности, - рассказал Роман Фадеев.

Также юрист добавил, что в том случае, если квартира у бабушки в собственности и является ее единственным жильем, то выселить ее из квартиры невозможно.

- При социальном найме жилого помещения администрация должны предоставить другое жилье меньшей площади, при условии, что такое свободное жилье существует в муниципалитете для распределения. Также необходимо установить наличие родственников любой степени родства, которые в случае смерти гражданина могут претендовать на освободившуюся квартиру и если они заинтересованы ее получить, то должны принять меры по ее сохранности и восстановлении прав соседей. Поиск родственников можно организовать совместно с администрацией, - отметил Роман Фадеев.

Кроме того, соседи имеют право обратиться с жалобой в Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области или Роспотребнадзор Свердловской области.

- В ходе осуществления проверки по заявлению граждан неблагополучный сосед может быть привлечен к административной ответственности в соответствии со статье 6.4 и статье 7.21 КоАП РФ. Еще один способ — обращение в органы опеки и попечительства (социальной защиты) с просьбой назначить опекунство над пожилым одиноко проживающим человеком либо определить в интернат, - добавил юрист.

На фото: Михаил Найдич, wikipedia.org