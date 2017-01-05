«В Ревде умеют отмечать Новый год!» Под Екатеринбургом участники флэшмоба создали новогоднюю автоелку из 74 машин

Автор проекта поделился с НАШЕЙ, как проходили съемки.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.01.2017

В Ревде местные жители создали светящуюся новогоднюю ель из нескольких десятков автомобилей. Идея принадлежит местному фотографу Александру Троценко, а съемки проходили в среду, 4 января.

Автоелка в Ревде

Реализовать идею ревдинцы планировали еще до начала Нового года. Однако этому помешала погода – дул порывистый ветер, а съемки должны были производиться при помощи квадрокоптера. В итоге проект был перенесен на праздничные дни. О том, как проходили съемки веселого и массового флэшмоба, в беседе с корреспондентом НАШЕЙ поделился автор проекта, фотограф Александр Троценко.

Первоначальный эскиз автоелки. Фото: Александр Троценко

Стоит отметить, что веселую автоелку ранее реализовали в Челябинске, Кирове, Хабаровске и других городах России.

Две задачи: найти машины и место

– Александр, откуда возникла такая оригинальная и интересная идея?

– Я активно общаюсь в группе пилотов коптеров. Когда челябинцы выложили первую елочку, был ураган эмоций! Стали подтягиваться другие города, и я просто не мог пройти мимо!

Передо мной стояли две задачи: найти автомобили и место, куда их поставить. В Ревде достаточно много активных автомобилистов, поэтому нужно было только их оповестить. В этом мне помогли местные СМИ и группа взаимопомощи на дорогах.

Процесс построения. Фото: Александр Троценко

– Изначально вы планировали реализовать идею до 31 декабря. Почему не получилось?

– Неудачно выбрали день. Из-за порывистого ветра пришлось перенести нашу автоелку на 4 января. Все-таки летающая камера – это не игрушка, а полтора килограмма веса в небе над чужими машинами, а на любом мероприятии безопасность – прежде всего! В итоге своим переносом мы только больше разогрели интерес, и на четвертое число заявилось даже больше машин.

– Машин действительно очень много, а как место под них нашли?

– Ревда выглядит большим городом, пока не посмотришь на него с высоты. А с высоты он, скорее, уютный. В итоге нашлась только одна площадка, на которой можно было разместить больше тридцати машин сразу. А желающих было больше семидесяти и они продолжали писать даже тогда, когда все было снято. Новогоднее настроение творит чудеса!

Съемки: «Ничто не вечно на морозе!»

– Как проходил процесс и съемки? Непросто же выстроить в нужном порядке несколько десятков машин!

– Нарисовать фигуру не очень сложно. Я взял карту Google, вырезал машину и размножил ее. Получилось в масштабе. Также не очень сложно построить симметричную фигуру. Сейчас я понимаю, что автомобилисты Кирова не поленились, а просто хорошо подумали и решили сделать елку с математической точностью. Мне же хотелось сделать елку пофигуристее, покрасивее.

Я сделал табличку, где для каждой машины указывался курс по компасу. Вроде все просто: машина за машиной следуют вдоль натянутого троса, а трос натягивается по компасу. Однако на площадке очень быстро замерз планшет, который выполнял роль компаса. Машина за машиной он стал уводить меня вправо и в конце концов мы уперлись в сугроб. Поскольку половина елки и верхушка были построены по схеме, время уже близилось к полуночи, решил ошибку исправлять уже дома - разрезать ряд машин и распрямить дугу можно на готовых снимках. И вывод был таким: компас надо брать механический! Ничто не вечно на морозе!

В проекте приняли участие 74 машины. Фото: Александр Троценко

– И все это в одиночку на морозе? Сколько времени ушло на построение?

– Весь процесс занял около двух часов при 20-градусном морозе. Конечно, в одиночку сложно реализовать процесс – было несколько человек. Я оделся как лесник и мороза почти не почувствовал, а напарники менялись по мере отмораживания ног. Машины ставили вдвоем.

Первые 30 машин встали точно, а вот дальше был кошмар перфекциониста, но главное – фигуру замкнули. Всех, кто записывался уже после того, как был готов эскиз, я просил приехать и встать в звезду. Звезду ребята построили сами, я только сказал как сделать. И сделали они это точно и красиво! В итоге в построении нашей автоелки участвовало 74 машины.

Результат: «В Ревде умеют отмечать Новый год»

– Сами участники флэшмоба не замерзли? Происшествий не было?

– Пару раз к нам подъезжал наряд ППС, чтобы убедиться в наших лучших намерениях. Сами же участники приехали даже с маленькими детьми. Все дружно и весело коротали время, пока выстраивались машины: танцевали и играли в прятки. Но об этом я узнал уже после съемок, когда начали писать, что было весело. И я искренне на это надеюсь!

Ведь смысл был именно в том, чтобы просто так взять и собрать огромное количество машин и показать, что в Ревде умеют отмечать Новый год не хуже, чем в областных центрах! Я считаю, что результат нами достигнут, и хочу поблагодарить всех участников! Вы – лучшие! Всегда очень приятно работать с веселыми и активными жителями нашего города!

Итоговый результат. Фото: Александр Троценко