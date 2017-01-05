Наверх
Всенощное бдение, Божественная литургия и Рождественская вечеря: расписание работы храмов Екатеринбурга в Рождество
13:56, сегодня
«В Ревде умеют отмечать Новый год!» Под Екатеринбургом участники флэшмоба создали новогоднюю автоелку из 74 машин
12:46, сегодня2
Из северного поселка рядом с перевалом Дятлова на вертолете МЧС эвакуировали больных манси
10:21, сегодня
Парад снежных баб: в Екатеринбурге прошел первый фестиваль снеговиков
20:30, 05.01.2017
В Екатеринбурге улицу на ЖБИ залило коричневой водой
19:45, 05.01.2017
Обручальное кольцо и бумажник украли у пьяного посетителя бара, когда тот уснул в заведении
19:00, 05.01.2017
Впервые за полтора года доллар опустился ниже 60 рублей
18:00, 05.01.2017
Из всех ледяных скульптур на площади 1905 года горожанам больше всего нравится черепаха и лягушки
17:00, 05.01.2017
Рецидивист по прозвищу Паровоз подозревается в убийстве 4 человек
16:00, 05.01.2017
Пара горок, каток и елка: обзор районных ледовых городков в Екатеринбурге
14:51, 05.01.2017
В ДТП в Нижнем Тагиле пострадали четыре человека
14:00, 05.01.2017
За год население Екатеринбурга увеличилось на 17 тысяч человек
12:39, 05.01.2017
Из-за метели закрыли трассу «Екатеринбург-Алматы»
12:12, 05.01.2017
Где в новогодние дни можно встретиться с мэром города
11:00, 05.01.2017
«Впервые была на подводной лодке «Екатеринбург»: Чичерина и Настя Полева побывали на военно-морской базе под Мурманском
10:05, 05.01.2017
«Автомобилист» потерпел крупное поражение от хоккейного клуба «Сочи»
09:11, 05.01.2017
Синоптики выступили с экстренным предупреждением о 40-градусных морозах в Свердловской области
23:40, 04.01.2017
Домашние посиделки, катки и прогулки: НАША подсмотрела, как жители Екатеринбурга развлекаются в новогодние каникулы
18:30, 04.01.2017
Подозревают в угоне Mercedes от бара: в Екатеринбурге задержали помощника военного прокурора
17:00, 04.01.2017
Клоун Юрий Куклачев за несколько часов до Нового года оказался в свердловской колонии
16:20, 04.01.2017
Главное условие – трезвый водитель и веселые пассажиры: в Ревде «соберут» новогоднюю елку из автомобилей
15:00, 04.01.2017
Покупателя ударили ножом в живот в продуктовом магазине на Эльмаше
14:40, 04.01.2017
Жильцы домов на ЖБИ в Екатеринбурге жалуются на грязную воду в кранах
14:20, 04.01.2017
Британский журналист, 30 лет изучавший трагедию на «Титанике», назвал новую версию его крушения
13:55, 04.01.2017
В Турции режим ЧП продлили еще на три месяца
13:30, 04.01.2017
В Каменске-Уральском ночью зарезали мужчину, гулявшего с девушкой и собакой
13:00, 04.01.20171
Огонь охватил 118 квадратных метров: в Первоуральске сгорел коллективный сад
12:40, 04.01.2017
Придется раскошелиться: с нового года подорожал проезд в плацкартных и общих вагонах поездов
12:16, 04.01.2017
В Каменске-Уральском дороги патрулировали Дед Мороз и Снегурочка
11:18, 04.01.2017
Пенсионер из Николо-Павловского отправится в тюрьму за то, что сел за руль пьяным
10:50, 04.01.20172
В Каменске-Уральском нашли труп в машине
10:00, 04.01.2017
В Екатеринбурге пройдет фестиваль снеговиков
19:10, 03.01.2017
На Урале пенсионерка пыталась заморозить новорожденную внучку подруги
18:25, 03.01.20173
Две иномарки столкнулись лоб в лоб на свердловской трассе
16:51, 03.01.20172
В Свердловской области мужчина разбился насмерть во время езды на снегоходе
15:26, 03.01.2017
Самолет с отказавшим двигателем совершил экстренную посадку в Екатеринбурге
14:47, 03.01.20171
В Екатеринбурге нашли полсотни опасных снежных горок
13:09, 03.01.2017
Синоптики рассказали, сколько продлятся крещенские морозы в Свердловской области
12:34, 03.01.20171
Екатеринбуржцы увидят первый в 2017 году звездный дождь
12:02, 03.01.2017
На реконструкцию ЕКАД потратят почти пять миллиардов рублей
11:13, 03.01.2017
В Свердловской области пять человек получили серьезные травмы, катаясь с ледяной горки
10:47, 03.01.2017
Готовимся к снегопадам и холодам: синоптики прогнозируют похолодание в Екатеринбурге
17:24, 02.01.2017
Они безнадежно устарели: пользователи каких гаджетов останутся в 2017 году без WhatsApp
16:42, 02.01.2017
«Планы на 2017 год – в урну»: в компании, отвечающей за ЧМ-2018 в Екатеринбурге, прошли массовые сокращения
15:32, 02.01.2017
В Екатеринбурге объявили в розыск сбежавшую из Асбеста девочку-подростка
14:57, 02.01.2017
В 2017 году в России вступили в силу новые правила регистрации недвижимости
14:05, 02.01.20171
СМИ сообщили об отставке начальника ГУФСИН по Свердловской области Сергея Патронова
13:25, 02.01.2017
В Екатеринбурге водитель внедорожника сбил насмерть женщину
12:28, 02.01.2017
Лоджия охвачена огнем: в Екатеринбурге утром полыхала квартира в многоэтажке
11:13, 02.01.2017
Гражданка России погибла в результате теракта Стамбуле
10:50, 02.01.2017
Спасибо теплой погоде: Новый год в ледовом городке Екатеринбурга встретили 5 тысяч человек
10:15, 02.01.2017

«В Ревде умеют отмечать Новый год!» Под Екатеринбургом участники флэшмоба создали новогоднюю автоелку из 74 машин

«В Ревде умеют отмечать Новый год!» Под Екатеринбургом участники флэшмоба создали новогоднюю автоелку из 74 машин
0+
Фото: Александр Троценко/vk.com
Автор проекта поделился с НАШЕЙ, как проходили съемки.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.01.2017

В Ревде местные жители создали светящуюся новогоднюю ель из нескольких десятков автомобилей. Идея принадлежит местному фотографу Александру Троценко, а съемки проходили в среду, 4 января.

Автоелка в Ревде

Реализовать идею ревдинцы планировали еще до начала Нового года. Однако этому помешала погода – дул порывистый ветер, а съемки должны были производиться при помощи квадрокоптера. В итоге проект был перенесен на праздничные дни. О том, как проходили съемки веселого и массового флэшмоба, в беседе с корреспондентом НАШЕЙ поделился автор проекта, фотограф Александр Троценко.

автоелка в Ревде

Первоначальный эскиз автоелки. Фото: Александр Троценко

Стоит отметить, что веселую автоелку ранее реализовали в Челябинске, Кирове, Хабаровске и других городах России.

Две задачи: найти машины и место

– Александр, откуда возникла такая оригинальная и интересная идея?

– Я активно общаюсь в группе пилотов коптеров. Когда челябинцы выложили первую елочку, был ураган эмоций! Стали подтягиваться другие города, и я просто не мог пройти мимо!

Передо мной стояли две задачи: найти автомобили и место, куда их поставить. В Ревде достаточно много активных автомобилистов, поэтому нужно было только их оповестить. В этом мне помогли местные СМИ и группа взаимопомощи на дорогах.

автоелка в Ревде

Процесс построения. Фото: Александр Троценко

– Изначально вы планировали реализовать идею до 31 декабря. Почему не получилось?

– Неудачно выбрали день. Из-за порывистого ветра пришлось перенести нашу автоелку на 4 января. Все-таки летающая камера – это не игрушка, а полтора килограмма веса в небе над чужими машинами, а на любом мероприятии безопасность – прежде всего! В итоге своим переносом мы только больше разогрели интерес, и на четвертое число заявилось даже больше машин.

– Машин действительно очень много, а как место под них нашли?

– Ревда выглядит большим городом, пока не посмотришь на него с высоты. А с высоты он, скорее, уютный. В итоге нашлась только одна площадка, на которой можно было разместить больше тридцати машин сразу. А желающих было больше семидесяти и они продолжали писать даже тогда, когда все было снято. Новогоднее настроение творит чудеса!

Съемки: «Ничто не вечно на морозе!»

– Как проходил процесс и съемки? Непросто же выстроить в нужном порядке несколько десятков машин!

– Нарисовать фигуру не очень сложно. Я взял карту Google, вырезал машину и размножил ее. Получилось в масштабе. Также не очень сложно построить симметричную фигуру. Сейчас я понимаю, что автомобилисты Кирова не поленились, а просто хорошо подумали и решили сделать елку с математической точностью. Мне же хотелось сделать елку пофигуристее, покрасивее.

Я сделал табличку, где для каждой машины указывался курс по компасу. Вроде все просто: машина за машиной следуют вдоль натянутого троса, а трос натягивается по компасу. Однако на площадке очень быстро замерз планшет, который выполнял роль компаса. Машина за машиной он стал уводить меня вправо и в конце концов мы уперлись в сугроб. Поскольку половина елки и верхушка были построены по схеме, время уже близилось к полуночи, решил ошибку исправлять уже дома - разрезать ряд машин и распрямить дугу можно на готовых снимках. И вывод был таким: компас надо брать механический! Ничто не вечно на морозе!

автоелка в Ревде

В проекте приняли участие 74 машины. Фото: Александр Троценко

– И все это в одиночку на морозе? Сколько времени ушло на построение?

– Весь процесс занял около двух часов при 20-градусном морозе. Конечно, в одиночку сложно реализовать процесс – было несколько человек. Я оделся как лесник и мороза почти не почувствовал, а напарники менялись по мере отмораживания ног. Машины ставили вдвоем.

Первые 30 машин встали точно, а вот дальше был кошмар перфекциониста, но главное – фигуру замкнули. Всех, кто записывался уже после того, как был готов эскиз, я просил приехать и встать в звезду. Звезду ребята построили сами, я только сказал как сделать. И сделали они это точно и красиво! В итоге в построении нашей автоелки участвовало 74 машины.

Результат: «В Ревде умеют отмечать Новый год»

– Сами участники флэшмоба не замерзли? Происшествий не было?

– Пару раз к нам подъезжал наряд ППС, чтобы убедиться в наших лучших намерениях. Сами же участники приехали даже с маленькими детьми. Все дружно и весело коротали время, пока выстраивались машины: танцевали и играли в прятки. Но об этом я узнал уже после съемок, когда начали писать, что было весело. И я искренне на это надеюсь!

Ведь смысл был именно в том, чтобы просто так взять и собрать огромное количество машин и показать, что в Ревде умеют отмечать Новый год не хуже, чем в областных центрах! Я считаю, что результат нами достигнут, и хочу поблагодарить всех участников! Вы – лучшие! Всегда очень приятно работать с веселыми и активными жителями нашего города!

автоелка в Ревде

автоелка в Ревде

Итоговый результат. Фото: Александр Троценко

  • Сейчас Александр выложил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» фотографии с мероприятия и итоговый вариант с большим разрешением для всех желающих, чтобы можно было распечатать в формате А4 для новогоднего календаря.
  • Чуть позже фотограф планирует выложить видео с мероприятия, как проходили съемки веселой автоелки в Ревде.
Дмитрий Шевалдин, 06.01.2017, 12:46
Тэги: ГИБДД, Авто, Фото
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Виталий06 января 2017, 13:21
https://
0
1
Согласны с автором?
Виталий06 января 2017, 13:23
https://
0
1
Согласны с автором?

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Подпишитесь на рассылку

Эксклюзив Медицина Мужчины В Египте разбился самолет с российскими туристами Туризм Мистика Хэллоуин-2015 Мода Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Высокие технологии Ловец покемонов Биатлон Происшествия Волейбол Ту 154 Бизнес ЧМ-2018 Транспорт Семья Культура Интернет Дороги Самолет Минобороны упал в Якутии Смерть МЧС Дело Пьянкова Рейтинг Розыск Растения Необычное Студенты Жизнь в городе СМИ Спорт Статистика Ельцин-центр Храм святой Екатерины Крушение самолета под Ростовом Женщины ГИБДД Кто заработал История Екатеринбурга Знаменитости Красота Мировые новости Образование Политика Кризис и санкции Личное ДТП Психология Конкурсы Пожар Катастрофа Мотоциклы Футбол Взрыв ИГИЛ Приостановка полетов в Египет Убийство в Рахмангулово Видео Развлечения Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Дом-2 Война ритуальных агентств Производство Выставки Музыка Парковки Недвижимость Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Сибирская язва Взятки Деньги Скорая помощь Расписание Позитив Лайфхак Религия Животные Репортаж Здоровье Отключение света Уралмаш, Эльмаш Снос монастыря на Качканаре Самолет Опрос Приговор Лошагину ЖКХ Новый год Военный репортаж Отношения Грипп в Екатеринбурге Интервью История успеха Тест Криминал Скандал с Новиковым Афиша Коллекторы Слухи Искусство Расстрел Суд Дети Доска позора Рецензия Строительство Бэби-боксы Обрушение крыши на Калинина Новости России Горящие авто Ошибки врачей Баскетбол Горячее Еда Мультимедиа Хоккей Новости Дорожные воины В Екатеринбурге -40 градусов Общественный транспорт Грипп Экономия Пусть говорят Погода Шоу-бизнес Скандалы ВУЗ Расстрел на Депутатской Путин Фото Экономика Голодовка в колонии Секс Школа Гололед ЗАГС Авто Новости дня Отдых Корь

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru