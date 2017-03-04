«Пусть молодежь ляжет на площадь»: екатеринбуржец предложил, как Площади 1905 года обрести свое лицо

Автор идеи считает, что автостоянка на площади не улучшает экологию и внешний вид города.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.03.2017

Одним из самых комментируемых материалов сайта стала новость о том, что житель Екатеринбурга Сергей Мухлынин предложил убрать автостоянку с Площади 1905 года, а на освободившемся месте выложить цветной плиткой флаг Екатеринбурга.

По мнению инициатора, это придаст главной площади уральской столицы торжественный вид, а заодно и разгрузит центр города от выхлопных газов паркующихся автомобилей. Да и в принципе, не место для рядов грязных машин в самом сердце города, считает автор идеи, особенно если город всеми силами стремится быть современным, неповторимым и иметь собственное лицо - к предстоящему Чемпионату мира-2018 года.

Свою идею Сергей не просто высказал на словах, а организовал сбор подписей на сайте Российской Общественной Инициативы. Теперь дискуссия переведена в цивилизованное русло: нравится предложение - голосуйте «за», возражаете - жмите кнопку «против».

- Сергей, почему именно флаг города, а не парк, например? Как вам пришла подобная идея?

- Есть проекты, которые «озаряют» внезапно, этакие инсайты, а есть мысли, которые зреют постепенно, исподволь, прорастая из случайно увиденной сценки на улице или прочитанной строчки. Точно не могу сказать, когда именно, в какой день и час «выпеклось» это решение. Наверное, началось все с книги Андрея Склярова «Наска», в которой автор увлеченно рассказывал про гигантские геоглифы на плато Наска и Пальпа в Южном Перу.

Пустыня Наска и один из ее рисунков. Фото: mayax.ru

Про эти огромные геометрические или фигурные узоры, которые видно только с воздуха, я видел и что-то читал раньше. А тут, что называется, книга пришла ко мне в нужное время и в нужном месте - захватила. Чтение растянулось, а «информационным фоном» стали события и новости в Екатеринбурге - о Храме-на-воде, о Краснознаменной группе, о многострадальной телебашне. Все это подавалось под соусом «сделаем город красивым и уникальным к Мундиалю».

- К Мундиалю в городе задумано много проектов…

- Кроме стадиона, вы можете припомнить хоть что-то? Мы, современные люди, какие-то никудышненькие. Церквушка, флажки из листовой стали, скамейки перекрасить… Телебашню вообще снести думают, есть такая инициатива. И снесут - чтобы домиков там понастроить. Даже Ледовый городок побыстрее постарались закрыть и убрать, чтобы снова открыть там автостоянку! Вот раньше людей «пробивало» на демонстрацию достижений, которое можно было увидеть только с приличной высоты, а мы…

Фото: YouTube

- И вы предложили нарисовать в Екатеринбурге что-то большое, чтобы было видно из космоса.

- Площадь у нас приличная, я так считаю. Напротив ратуши, в центре, сердце города. Физические показатели в порядке. Но площадь должна быть площадью, а не отстойником для машин, правильно? Надо там что-то красивое изобразить. Даже прогнуться чуть-чуть – пусть и чиновникам из их окон пусть приятно будет взглянуть. Вот и родилась мысль о флаге Екатеринбурга. Получится шикарная изюминка, которую можно будет увидеть, когда предполагаемые туристы захотят «прикинуть», интересен ли Екатеринбург для посещения и осмотра. Забьют в поиске, в гугл-картах, а там метка выпадет, они увеличат и… «эвона чо, Михалыч!» - флаг города! Разве не интересная особенность?

НАША справка:

Флаг муниципального образования «город Екатеринбург» - полотнище, составленное тремя горизонтальными полосами желтого, зеленого и синего цветов.

По центру - рудокопная шахта в виде колодезного сруба и плавильная печь с красным огнем внутри.

Изумрудная зелень - исторический территориальный цвет Урала, желтая полоса символизирует Уральские горы, синяя полоса - это река Исеть, соединяющая Европу и Азию, историю и современность.

Флаг утвержден 24 июня 2008 года.

- Флаг Екатеринбурга, при всем уважении к официальной геральдике, сложно назвать шедевром изобразительного искусства. Вы уверены, что такое изображение действительно украсит Площадь?

- Уверен. Официальному месту – официально-торжественное оформление. Не солнышко же там рисовать?

- Индейцы не флаг свой рисовали, а загадочные фигуры в скафандрах, животных, узоры, линии... Тем и интересны сейчас эти геоглифы.

- Предлагаете нарисовать в центре Екатеринбурга инопланетянина? (*смеется*) Хомо уралиес?

- С флагом города в каждой из десяти рук! Хорошо, Сергей, а если серьезно, не смущает, что по официальной символике мы, по сути, будем топтаться?

- Сейчас «по сердцу города» ездят машины, никого же это не смущает? Опять же, углубляясь в историю вопроса, флаг как знак был придуман для сигналов наблюдателям с горизонта. Когда появилась авиация, то знаки стали рисовать так, чтобы их было видно сверху. Вспомните военные палатки, тенты, номерные знаки на крышах, красный крест на вагонах. А сейчас такие продвинутые технологии – люди смотрят на другие города через компьютер, пользуются снимками из космоса. И символику надо использовать! Плестись в хвосте продвинутых? Нет уж, кильватер - не место для Екатеринбурга. Нам место только во флагманах!

- В других городах вы видели что-то подобное?

- В российских городах ничего похожего не припомню. А в Европе, например, в португальском Лиссабоне цветной плиткой выложены пешеходные переходы.

Лиссабон. Фото: allfreefoto.ru

И даже целые пешеходные улицы с с 3D-эффектом!

- Возможно, вы правы: молодежь идет, уставившись в телефоны, смотрят не по сторонам, а скорее себе под ноги. И делать рисунки на земле, на брусчатке – это имеет смысл: быстрее увидят.

- На молодежь, которая поддержит проект, я очень рассчитываю. Можно даже запустить флешмоб: лечь или встать в форме фразы «Я люблю ЕКБ» на будущем месте флага в тот момент, когда спутники будут обновлять гугл- или яндекс-карты.

- На текущий момент, судя по «протестному» превалирующему голосованию, заметно что голосуют прагматичные «автовладельцы», которых больше интересует ситуация с бесплатной парковкой в центре, чем «изюминки для туристов».

- Естественно, какая красота или «продвинутость» города могут интересовать людей, которым некуда ставить машину. К тому же, чтобы проголосовать, надо зайти на ресурс, а там регистрация, но принимается еще и регистрация через Госуслуги. А кто там бывает в первую очередь? Те, кто проверяет свои автоштрафы. Но это ведь не значит, что весь город рад стоянке на площади? Протестное голосование вообще в крови у россиян. Смотрите: «за» инициативу сноса телебашни подано 40 голосов, «против» - 43.

- А за вашу инициативу?

- «За» 5 голосов, «против» 26. Смущает ли это меня? Ну, время покажет расстановку сил, голосование пока идет. Для того, чтобы инициатива сработала, для ее рассмотрения решения на муниципальном уровне, осталось набрать около 70 тысяч голосов. В межсезонье, когда на улице сплошная грязь, сырость и серость, всегда острее относишься к эстетике городского ландшафта. Тем более все мы понимаем: уровень загазованности никуда не денется, не снизится, и надо что-то решать с парковкой на площади.

- У вас есть машина?

- Есть, на ней жена гоняет. Мы даже парковались на этой самой Площади пару раз. Но оба считаем, что главную площадь столицы Урала можно украсить как-то получше, чем стоянкой автомобилей.

- Какой результат по вашей инициативе вы сочтете удовлетворительным?

- Если не станут дожидаться, когда соберется необходимый объем голосов для «раздумий в Ратуше», а уже этим летом, в период дорожно-ремонтных работ, возьмут и сделают на Площади цветную плитку. Вдруг найдутся «спонсоры», у которых денег на целую церквушку не хватает, но вполне хватит, чтобы купить цветную плитку-бехатон на Площадь.

НАША справка: