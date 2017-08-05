Как пробежать «десятку» и не выплюнуть легкие: корреспондент НАШЕЙ принял участие в марафоне «Европа-Азия»

Новая цель – 21 километр.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 06.08.2017

Как многие из вас уже знают, в Екатеринбурге прошел третий марафон "Европа-Азия". В этом году он стал не только объектом массового спорта, но и площадкой для политических разборок. Мэр города Евгений Ройзман пробежал 42 километра, а глава региона Евгений Куйвашев проехался на велосипеде.

Корреспондент НАШЕЙ Олег Галимов тоже решил проверить себя на прочтность – он пробежал 10 километров.

По правде говоря, для меня 10 километров – не серьезная дистанция. Конечно же, я устал, вспотел и хочу в какой-то степени умереть, но знаю, что способен на большее.

Дело в том, что я слишком поздно принял решение участвовать и просто не готов еще к дистанции в 21 километр. Мои стандартные пробежки это от 6 до 10 километров, а времени на серьезную подготовку не было.

Ниже я покажу и расскажу, как нужно подготовить свой организм к нагрузке, если вы все же решитесь начать бегать и принять участие в массовом забеге.

Самое сложное – начать.

Наверняка каждый из нас говорит себе: "Вот завтра точно пойду на пробежку или запишусь в тренажерный зал". Сам себе это говорю каждое утро, но все гораздо проще.

Все что вам нужно – это выйти на улицу в спортивной одежде и чуть-чуть пробежаться. Для себя. Это может быть пробежка в 1-2 километра для начала. Почувствуйте свой темп и просто дышите.

Ваше тело будет изнывать с непривычки, вам будет хотеться домой и вообще забыть про это глупое занятие.

Наращиваем обороты.

Старайтесь бегать не на дистанцию, а на время. Каждая новая пробежка должна быть больше предыдущей хотя бы на 3-5 минут. Очень важный момент – ваш пульс не должен превышать 130 ударов в минуту. Если он выше, значит, вы бежите быстрее, чем должны на данный момент.

Одно из лучших мест для бега в Екатеринбурге - Харинтовский парк.

Я бегаю не постоянно. Набираю форму, бегаю все больше и больше, а потом как-то прекращаю это дело. Не повторяйте моих ошибок. Если у вас бег войдет в привычку, вы, как минимум, укрепите здоровье и выносливость.

День марафона.

Такие мероприятия всегда проходят рано утром, и очень важно правильно подготовиться к выходу на старт.

Завтрак – только длинные углеводы. Каша или омлет – оптимальный вариант. Нужно не набить до отвала живот и обрести силы для нагрузок.

Выходим на улицу и делаем разминку. Это надо делать абсолютно всегда, а не только в те дни, когда вы побежите рядом с Ройзманом и Куйвашевым.

Начинаем с головы, далее руки, таз и отдельное внимание уделяем растяжке ног. Сделайте наклоны, выпады, разомните голеностоп.

Старт

Дистанция в 10 километров начинается на площади 1905 года, по Ленина в упор до УПИ, затем также обратно с двумя заворотами к Храму-на-Крови и Ельцин-центру.

Первые 3 километра всегда самые тяжелые. Вот тут важнее всего психология – необходимо перебороть себя и не сбавлять темп. После 4-5 километров откроется второе дыхание и все будет хорошо.

На бегу было очень трудно сделать селфи.

Добежал до УПИ – половина то уже позади! Обратно бежать уже легче и веселее.

Нужно сказать, что "Европа-Азия" это уникальная возможность пробежаться по центру Екатеринбурга. Все смотрят на вас, по телевизору покажут. Ну и автомобилисты, наверное, матерят…

Пошла жара.

Как я и писал выше – первые 3 километра самые тяжелые. С каждым шагом все легче, ноги привыкают к жесткому асфальту. Прибегая к УПИ, сразу понимаешь, что полпути позади. Ровно на половине пути, в районе перекрестка Ленина-Бажова первый пункт с водой. Это самая вкусная вода, которую я пил.

Признаюсь, очень тяжко стало при повороте на Толмачева. Пробегая Храм-на-Крови, я думал только: "Боже, помоги!". Вот тут-то и самое время сказать огромное спасибо всем тем, кто поддерживает бегунов на протяжении всей дистанции. Ваши плакаты и кричалки поднимают боевой дух, и становится реально легче.

Поворот на улицу Бориса Ельцина – это уже лишь данность, ты понимаешь, что конец гонки в километре от тебя. Еще чуть-чуть.

И вот он. Финиш. Пробегаю по деревянному мини-подиуму, выхватываю бутылку воды, выпиваю за 5 секунд. Ну и медаль, как напоминание, что ты переборол самого себя и показал на, что способен!

Официальный результат по секундомеру марафона – 58 минут.

К сожалению, одному из участников забега на 21 километр стало плохо. Его буквально на руках донесли до финиша, после чего он сразу попал в руки врачей. Будьте аккуратны и реально рассчитывайте свои возможности.

Теперь моя цель – пробежать через год 21 километр. Цель более чем реальная и выполнимая.