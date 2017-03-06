Екатеринбурженка в США: «Больше всего американцы боятся двух вещей - потерять хорошую работу и попасть в больницу»

Америка, о которой не знают.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.03.2017

Нашей «американской» героине – Ольге – около сорока.

Выросла и жила в Екатеринбурге, в начале 2000-х годов вместе с мужем уехала в США: его пригласили туда на работу. Сейчас у Наташи взрослый сын.

- Сначала мы жили на так называемом Среднем Западе, а сейчас живем в штате Нью-Джерси, в полутора часах от Нью-Йорка. Ощущение совсем другие: ритм жизни, люди, отношения. Глубинка, как и в России, патриархальна, неповоротлива, не любит чужаков (в том числе, американцев из других штатов), в бытовом плане народ нетребовательный, прогресс доходит с трудом. Чем севернее, тем динамичнее, законы и нравы более жесткие, туалеты и обочины заметно грязнее. Ну, и приезжих больше.

Океан. Вдали Нью-Йорк

- То есть мнение, что Америка вся, снизу доверху, впереди всей планеты по достижениям прогресса, ошибочно?

- Страна большая и очень разная. Обобщать – это заведомо ошибаться. В целом могу сказать, что американцы - люди доброжелательные, спокойные, нетребовательные в быту. Иной раз смотришь - удобства или гаджеты на уровне «каменного века», какой там прогресс! Но людей это устраивает.

Они не очень любознательные, их не интересуют глобальные проблемы, политика, жизнь на других континентах. Киножурнал «Хочу все знать» - это не про американцев. «На кухне» потрепаться о политике не сидят: скорее пойдут с детьми на бейсбол, чем будут сидеть и весь вечер разговаривать «за жизнь» со старыми друзьями.

Бейсбольный матч. Фото: Usiter.com

А больше всего американцы боятся двух вещей: потерять хорошую работу и попасть в больницу.

- Почему? Медицина же хорошая?

- Лечиться космически дорого, плюс довольно сложная система страховок. В России сказали бы: «без пол-литра не разобраться». Не все доктора берут, иногда работают с одной страховой, а человек застрахован еще где-то. Тогда получается не просто дорого, а очень дорого.

Например, по нашей страховке, обращение в неотложное отделение больницы стоит 100 долларов (около 6 тысяч рублей – прим. ред) – причем ты должен приехать сам и просто ждать врача, прием специалиста – отдельная графа. Почти все платят ссуды, отдают кредиты, а больница – это «вылет» из графика платежей. У мужа на работе на год положено 5 (!) больничных дней. Остальное вычитается из отпуска.

Лечиться дорого, поэтому американцы стараются поддерживать свое здоровье, заниматься спортом.

- Отпуск большой?

- Обычно 10-15 дней в году, зависит от компании. Официальных праздничных дней в году шесть, а у мужа еще компания дает пять «персонально-праздничных» дней - что хочешь, то и празднуешь, согласно религии и семейным традициям.

Вся Америка пашет, пашет по-черному, 5-6 дней в неделю, часто с ненормированным рабочим днем. Начало рабочего дня в офисах в 7, в 8 утра никого не удивляет. Многие встают в 5 утра, даже непоздним вечером идешь по улице – окна темные. Народ приехал с работы и рухнул спать. Сын у меня также. Подъем в 6, приходит домой, когда уже темно, поесть не всегда силы есть, какие тут развлечения! Отдыхает, конечно, но без экстрима. Раньше катался на байке, а теперь времени не хватает и ответственность за семью давит.

В Америке огромное количество парков, прибрежных зон отдыха, кемпингов, туристических мест, где можно отдохнуть даже на выходных, не уезжая далеко и надолго от дома

- А ты во сколько встаешь?

- Я домохозяйка при работающих мужиках в семье, а сейчас у нас еще гостит мама из Екатеринбурга. Встаю в 5.30- 6. Готовлю завтрак, бужу домашних, собираю им еду с собой. Выгуливаю наших собак. А дальше – отдыхаю от всей души: уборка, готовка, стирка, магазин, работа во дворе – мы живем в своем доме. Сгребаю листья, пропалываю наш огородик, вожусь в нем. Огурцы выращиваю сама, помидоры тоже. Соленые или маринованные помидоры покупаем.

Примерно раз в неделю-две выходим семьей в какую-нибудь кафешку. Вечером или за завтраком смотрим что-то по телевизору, чаще на русском языке. Когда все расползаются спать, у меня есть время немного почитать или покопаться в Интернете. Ложусь примерно в 1- 1.30 ночи.

Также у меня есть свое дело - официально зарегистрированный питомник собак породы японские хины. Только собаки у меня не клеточно-вольерные, а все живут в нашей семье как компаньоны, валяются на диванах и ходят гулять во двор и парки. И старые собаки доживают у меня же, не отдаю. Это тоже большой кусок моей жизни и работа. Так что дел хватает!

- Регламентировано у тебя день проходит!

- Днем на час-другой могу прилечь, иначе не выдержу. Но регламентированность, предсказуемость каждого шага – это еще одна черта американской жизни. В каких-то моментах это хорошо, в каких-то плохо. Например, хорошо, что соблюдается порядок. Американцы законопослушны: положено почистить дорогу к дому? Почистят, не сомневайся. Почта (газеты, письма, посылки) у двери может лежать долго, посылку никто не возьмет.

Если ты хочешь работать - работа есть всегда. Хорошие специалисты востребованы в любом возрасте. И пенсия будет. Не скоро, но обязательно будет. С другой стороны, когда в болотце ничего не происходит, каждый день одно и то же, и ты можешь четко сказать, что и когда в твоей жизни произойдет, то скучно от такой предсказуемости.

Осень. Листья облетели и стало видно соседей

- Да, по сравнению с Россией, когда иной раз уже нет сил удивляться, американцам, наверное, скучно.

- Зато в Америке уже никого не удивляет зашкаливающая политкорректность. Ты можешь увидеть служащего афроамериканца, который грубо отвечает белой женщине, а обратная ситуация уже невозможна в принципе. Почти везде перестали украшать торговые центры к Рождеству или очень сократили размах – «чтобы мусульман не обижать».

Наша деревня перед Рождеством. Дом соседский, почти сумерки. «Белого», снежного Рождества нам в этом году не додали - снег был позже.

- Что еще есть непривычного для россиян?

- Когда ищешь себе жилье, то можно найти в Интернете показатели по районам: уровень криминала, индекс чистоты воды и воздуха, до недавнего времени еще и расовый состав населения.

В нашем же городке почти нет общественного транспорта – куда-то добраться получится только на машине. В России, если у тебя нет машины, ты сел в трамвай-автобус и поехал. Далеко, долго, но сможешь поехать из точки А в точку Б. А здесь, если по каким-то причинам ты не за рулем, то нет свободы передвижения.

- Чем живет ваш городок в эти дни, какие новости обсуждает?

- Нет «всего городка», есть отдельные люди. Иногда группы, сообщества, например, родители школьников, соседняя баптистская церковь и т.д. У каждой группы свои новости. Иногда бывают паблик-концерты или салюты, или ярмарки летом. Тогда городок объединяется. Что вспомнить из последних городских новостей? А, сигареты почти везде убрали из аптек.

А вот так у нас может быть на следующий день после зеленой травки. вид из нашего окна

Понимаешь, мы – не мегаполис, не город-гигант, бурлящий событиями, новостями… Мы - типичная «одноэтажная Америка»: маленькие домики с участками. Если ехать от нас в любую сторону, то маленькие городки сменяют друг друга почти незаметно. Тут же поля, фермы, очень много лесов, парков. Минут 30-40 от нас - Принстон, дом, где жил Энштейн.

Хозяйственными делами в городках ведает управа. Сарай построить на своем участке - за разрешением к ним, налог на собак - туда же, «непорядок» у соседей – тоже звонят в управу. «Стукнуть», что у соседа чего-то не по правилам, - обычное дело. В дверь звонить не будут, а в управу сообщат. И жители, и чиновники к этому относятся нормально. Причем «непорядок» - это не обязательно пьянки-гулянки. Вот скунс у меня на участке сдох – позвонила в управу, те приехали и забрали. Приехали быстро и все сделали бесплатно, потому что так положено.

- И все-таки до Нью-Йорка от вас всего полтора часа езды на машине. Часто бываете в «столице мира»?

- Полтора часа – это если без пробок. Здесь говорят «без трафика». Но это бывает крайне редко. В Нью-Йорк возим гостей, если просят. Еще показываем Вашингтон, океан, Ниагару, сады Дюпона и их цветомузыкальное представление, гуляем по паркам: недалеко от нас есть красивые места с мини-зоопарком и прудом, где еще индейцы рыбку ловили (на фото).

- Вашингтон, Нью-Йорк… Наверное, когда бываешь в Екатеринбурге, смотришь на город как на провинцию? Скучаешь по родным местам?

- Скучаю не по местам, а по людям, друзьям. Приезжаю почти каждый год. От Свердловска моей юности и детства здесь ничего почти не осталось. Да, красиво. Иногда очень красиво. Местами пафосно или лубочно, местами убого. В маленьких квартирах не хватает воздуха, потолки давят, но привыкаю быстро. От чего страдаю каждую поездку – так это от отсутствия нормальной воды в кране. Как в том анекдоте, «чешуся я!»

Знаешь, что меня поразило в первые годы в Америке? Улыбки. Когда приходила из школы с родительского собрания, у меня мышцы лица болели. Мы не привыкли все время улыбаться. Через три года первый раз приехала в Екатеринбург, гуляю по Химмашу. Мне сказали: «Ты дура? Чего ты все время улыбаешься? Что о тебе подумают?»

Сейчас в Екатеринбурге на улице улыбок стало больше. Меньше выражения на лицах «кругом враги», это очень заметно и очень радует.

Мой сад - в горшках. Из плодовых кустов у меня только куст инжира. А все остальное - зелень или зелень с цветами.

- Ты уже 17 лет в Америке. Гамбургеры любишь?

- Иногда люблю и знаю в Америке пару мест, где это вкусно. Американцы поесть любят, но это не гурманская Европа. Порции побольше, еда попроще. Отношение к еде тоже простое: на завтрак они детям делают мюсли с молоком или размораживают готовые вафли. Ужинают «готовой едой» из супермаркета. Не потому что они ленивые или не умеют готовить – просто не хватает времени на готовку. Берут салатики, что-то из азиатской, итальянской кухни. Очень популярны так называемые «буфеты», когда идешь в ресторанчик, платишь за вход фиксированную сумму и лопаешь со шведского стола, сколько в тебя войдет.

- А салаты какие? «Оливье» с майонезом?

- Шутку оценила, но нет. Типично американские – это картофельный салат или с тунцом и сельдереем.

Популярна чилийская и мексиканская кухня, тако, начос, кесадильи и прочее. Я здесь научилась есть «сырые салаты»: когда накладываешь себе на выбор: сырую цветную капусту, брокколи, шампиньоны, тертую морковь, горошек, вареное яйцо, зелень. Посыпается все это сыром и сверху поливается соусом «Ранч» (на фото) или «Голубой сыр». «Ранч» - это когда в сметану или майонез добавляют мелкопорезанный зеленый лучок, чеснок, приправы, соль, перец.

Вот для кого тут раздолье, так это для любителей курицы: она тут во всех видах – жареная, печеная, хрустящая, в панировке… Курица дешевле хорошей картошки.

Много мяса - кусками, кусочками, кусищами! Традиционно - стейки всех мастей и цен, ребра свиные и говяжьи в соусе. Кстати, соусы для барбекю вкусные бывают, у меня мама их очень полюбила. Американцы в принципе очень любят соусы, кетчупы.

- В комедии «Гудзонский ястреб» с Брюсом Уиллисом даже обыгран этот момент. Сцена во французском ресторане, когда Гудзонский Ястреб, заказав пасту с изысканными белыми грибами, просит кетчуп... Официант приходит в ужас. Но приносит и демонстрирует Ястребу этикетку кетчупа, как обычно показывают клиенту дорогое вино.

- Да, это точно подмечено. В остальном, ничего «вредного и ужасного» в американской кухне нет: они любят жареную картошку, с удовольствием будут есть пюре, жарят яичницу, варят макароны, рис. Едят, не как и русские, «с хлебом», а хлеб – сэндвичи. Обожают сладкое! Кексики, чизкейки, панкейки, пирожные с фруктами. Для меня большинство местной сдобы чересчур сладко, но выбор огромный, все вполне симпатично и недорого.

Вот, к примеру, меню завтраков одного из ресторанчиков неподалеку.

Сама я готовлю почти то же, что и в России: суп, мясо-гарнир, компот и булочка (*смеется*). Овощи, фрукты круглогодично продаются в магазинах, хочешь - покупай. Есть и соленые или маринованные грибы в русском магазине. Но честно скажу – это полное недоразумение в сопливой жиже. Так что о чем мечтаю, так это о домашних хрустких соленых рыжиках, груздях, юрких маленьких маринованных опятах - из запотевшей банки из холодильника. И когда еду в Екатеринбург к родным и друзьям, везу тонну подарков, всем говорю: доставайте грибы, скоро буду!

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