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Парикмахер, учитель, домозяин и мастер по маникюру: мужчины, которые в Екатеринбурге работают в «женских профессиях»

Парикмахер, учитель, домозяин и мастер по маникюру: мужчины, которые в Екатеринбурге работают в «женских профессиях»
16+
Фото: из личного архива героя материала
Мы спросили у мужчин, с какими они сталкиваются трудностями и есть ли преимущества в их положении.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.03.2017

В современном мире понятие «мужская» и «женская» профессии настолько смешались и переплелись, что никого уже не удивляют женщины-штангисты или военные, мужчины-танцоры или бухгалтеры. Точнее, бухгалтеры-то уже удивляют, а ведь раньше именно мужчины в синих нарукавниках щелкали счетами и составляли ведомости.

Тем не менее, мы нашли 4 прекрасных мужчин в Екатеринбурге, которые работают в профессиях, сегодня уже традиционно считающихся женскими. Просто по количественному большинству трудящихся в этой сфере.

Парикмахер

«Все, кто осуждал мой выбор, потом у меня стриглись»

Евгений Антоненко стрижет с 15-ти лет. Причем он парикмахер во втором поколении.

парикмахер

– В детстве частенько бывал в той парикмахерской, где работала мама. Но сам, если честно, заниматься этим никогда не мечтал. Но, наблюдая за мамой, видел, как ей нравилась эта работа. Поэтому стало интересно, решил попробовать. И вот уже 16-й год успешно работаю.

Свой первый опыт Евгений помнит до сих пор.

– Первую стрижку сделал в 11 лет. Приятелю, который жил по соседству в деревне.

– Результат «клиенту» понравился?

– В принципе, да. Хотя постриг я его налысо ручной машинкой.

Свой трудовой путь Антоненко начинал в Уфе, где родился и вырос. Но потом перебрался в Екатеринбург, и сейчас работает в женской парикмахерской «Бюро», где все мастера – мужчины.

– А все-таки, кого стричь легче и главное – приятнее?

– Для меня, в принципе, вообще разницы не существует – мужчина, дедушка, мальчик, девушка или бабушка… Каждый человек хочет быть красивым. И должен быть красивым!

– Никто из родных никогда не возражал против вашего выбора? Знакомые не спрашивали, почему не занялись каким-то более «мужским» делом?

– Нет, противников фактически не было. Да и вопросов таких, честно говоря, особо не задавали. Но, сначала, некоторые все-таки немного осуждали. Но все, кто осуждал мой выбор, потом у меня же и стриглись. Да и, на самом деле, если копнуть глубже в историю, первые цирюльники – это именно мужчины.

– А как клиентки относятся к тому, что у вас стригут только мужчины?

– Прекрасно!

Конечно, кто откажется быть постриженной таким импозантным носителем так роскошной бороды? Ведь, как считает Евгений, если у самого мастера плохая прическа, возникает закономерный вопрос: «Что он делает в этой профессии?»

– А 8 марта будете работать? Что пожелаете в этот день
екатеринбурженкам?

– Обязательно. Полная запись уже. Пожелаю любви, красоты, добра, тепла и классного лета!

Мастер по маникюру

Кирилл Тренихин, мастер по маникюру, преподаватель школы красоты.

маникюр

- Мастером я стал случайно. Мечтал быть космонавтом или пожарным, как все мальчишки. А тут в шутку решил – дай попробую. И как-то затянуло, нашел в итоге массу интересностей. Занимался этим шесть лет, участвовал и занимал первые места в конкурсах. А потом мой руководитель предложил переехать в Екатеринбург, помочь в открытии новой школы красоты, стать преподавателем. Мне показалось это интересным. В итоге всем этим занимаюсь уже почти 14 лет.

Кроме преподавания, продолжаю работать и быть мастером, ведь мастерство в руках. В декабре 2016 года выиграл чемпионат России.

Считаю, что только действующий мастер может научить чему-то настоящему.

Преподавать и работать мастером по маникюру – совершенно разные вещи, но обе нравятся мне одинаково. Быть учителем: это делиться информацией, давать что-то, воспитывать ученика и других мастеров, это одухотворяет.

Свою профессию чисто женской не считаю. Кто у нас лучшие повара, визажисты, парикмахеры? Мужчины.
Когда приходишь в салон, где одни женщины работают, это обыденность. А вот на конкурсах побеждают, в основном, мужчины. Я сам знаю пятикратного чемпиона мира – его мало кто может превзойти.
Сегодня грань между мужским и женским стерлась, кто чем хочет заниматься – то и делает, у кого есть призвание и талант. Градации по половому признаку нет. Мастер по маникюру, я считаю, – это профессия унисекс.

Учитель

Игорь К., преподаватель одной из Екатеринбургских гимназий.

- Я пошел в учителя после того как оказался с первой специальностью и считал, что есть склонность к преподаванию. Факт, что профессия не женская, просто больше девочек идут по этой специальности.
Если мужчина оказался в женском коллективе и сумел себя хорошо зарекомендовать, считай, что попал в малину. Иначе съедят полностью. На мой взгляд, мужчина в женском коллективе регулятивную функцию выполняет, уменьшая агрессию в коллективе (как в курятнике: если запустить петуха, то дамы спокойнее и адекватнее становятся).

Если еще с бумажной волокитой успеваешь, то, как правило, нормально тебя двигают по карьерной лестнице. Если нет - то тебя уже держат для поддержания атмосферы бесконфликтности (ты можешь быть алкоголиком, но все равно — мужик)

Учителю-мужчине легче направит парней в нужное русло в отличие от женщины, которая проигнорирует этот момент или не будет над ним работать. Как правило, каждому учителю рассказывают свое и поэтому после разговора в учительской многие проблемы решаются быстрее и качественнее так как разносторонность информации выше

Дополнительный бонус, если влился в образовательный процесс, есть подработки, а так по зарплате мало кто из мужиков пойдет — разнорабочий на заводе и то больше получает.

Домохозяин

Александр Яранцев, хозяин дома, художник.  

яранцев

После окончания Башкирского мединститута пошел работать в армию санврачом. Проверяли, как живут военнослужащие, ребята-суворовцы, как их кормят, как у них в спальнях, как классы освещены. После армии ушел в бизнес. Появились деньги, закрутились дела. А потом волна отошла, разошлись мы с бизнесом в разные стороны.

- Дома сижу. Но зато у меня есть хобби - я рисую картины. Хотя, конечно, если бы не рисовал, было бы скучно. А так – нет. Друзья подкалывают, мол, ты, Александр, домохозяйка, домохозяин. Поправляю: не домохозяин, а хозяин дома!

В наше время роль добытчика все больше перемещается к женщинам. Так складывается ситуация на сегодняшний день и не только в нашей семье. Но быть хозяином дома - задача такая не простая, как может показаться вначале. Обязанностей в два раза больше: и за мужа, и за жену.

яранцев

Но если люди любят друг друга, то распределение обязанностей в семье их не тяготит. Тут главное помнить, что мужчина все-таки создан богом не для создания комфортных условий в доме, а для созидания и обеспечения достойных условий жизни для своей семьи, чтобы его женщина смогла реализовать себя на 100 процентов, и не как рабочая лошадка, а как женщина, любовница, мать, творческая личность. Чтобы ей было хорошо и она могла удивлять своего мужа непрочитанными страницами своего многообразного и удивительного мира. Сегодня ты смотришь за домом, а завтра она возьмет на себя бремя материального воплощения задуманного.

яранцев

С героями беседовали: Евгений Светлый, Марина Подкорытова, Сергей Беляев, Галина Исакова. 

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Галина Исакова, 07.03.2017, 20:30
Тэги: Семья, Отношения, Мужчины
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