«Без музыки я бы умер от скуки!» Интервью с екатеринбуржцем, который поет в такси и мечтает перевернуть всю страну

«Поющего таксиста» можно встретить на любой улице города.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.04.2017

В Екатеринбурге появилась новая звезда Интернета – 26 летний «поющий таксист» Дмитрий Кадцын. Его «музыкальное такси» колесит по улицам города, а водитель в то время исполняет для пассажиров песни по заявкам. «Форд Фокус», которым управляет талантливый екатеринбуржец, можно встретить в любом районе города. Екатеринбург узнал о Дмитрии после того на Youtube появился его личный канал «Поющий таксист».

Журналист НАШЕЙ встретилась с новой звездой Интернета в микрорайоне Широкая Речка, хорошо известном среди таксистов Екатеринбурга, и узнала подробности его проекта.

«Поющее такси» - давний проект

- Создать проект «Поющее такси» я собирался несколько лет. Но у меня не было хорошего телефона, чтобы снимать видео. Идея заключается в том, чтобы не просто ездить по маршрутам, а петь и развлекать людей. Мне нравится наблюдать, как у людей загораются глаза. Мне приятно слышать аплодисменты, видеть, как люди кайфуют от моего творчества. Но, сидя, петь тяжелее. Когда стою, я пою гораздо лучше.

«В такси работаю в свободное время»

- Права я получил в 2013 году. Купил машину и сразу начал подрабатывать в такси. Катался в свободное время. Когда люди садились в машину, мы начинали общаться. Узнав, что пою, просили что-нибудь исполнить. Как-то подвозил компанию парней из кабака. Говорю: «Вы попали в музыкальное такси, будем отжигать?». Они кричат: «Да, давай». Мы вместе так громко пели, что машина ходила ходуном.

В детстве зарабатывал, выступая в кабаках

- С 13 лет я пел в кабаках. Одно заведение даже сам раскрутил. Кафе располагалось на первом этаже дома, где мы жили. Мне было удобно: каникулы – никуда не надо, выглянешь из окошка, увидишь, что кто-то подошел и выбегаешь с гитарой. Начальство кафе мне тогда сказало: «Ну попробуй, спой что-нибудь, если людям понравится…». Подходил к людям, предлагал заказать песню. Тогда за день зарабатывал по 700 – 800 рублей. В 2003 году это было солидные деньги. Однажды хозяйка кафе потребовала, чтобы делился с ней заработком. Я отказался и пошел работать в кабак через дорогу. А в то, первое мое кафе, народ постепенно перестал ходить и его закрыли. Мама никогда не была против. Но когда она узнала, что взрослые мужчины угощали пивом, мне серьезно досталось.

За плечами – работа в ансамбле песни и пляски

- Несколько лет выступал с местным военным ансамблем песни и пляски. Но ушел, повздорив с начальником. В составе ансамбля три раза выступал с «Уральскими пельменями», приглашали в Москву на концерты с Ларисой Долиной, Иосифом Кобзоном. Много раз выступал в детских домах. Делал это бесплатно, чтобы порадовать ребят.

На фото: Дмитрий с Юлией Михалковой из «Уральских пельменей»

В столе хранятся собственные песни

- У меня порядка 40 собственных песен. Первую написал лет в 10. Одно время писал их по нескольку штук в неделю. В основном пою легкий романтик-рок. Это легкая мелодичная музыка. Лет в 14 не мог девушке, от которой сходил с ума, признаться в своих чувствах. И тогда написал ей песню «Все для тебя». Нет, в ней нет ничего общего со Стасом Михайловым (смеется). Она тогда чуть не упала со скамейки. Были и «пацанские» песни. В 16 лет нас с друзьями забрали в отделение полиции за пиво, которое мы пили в парке. Мы никому не мешали, сидели и спокойно разговаривали. Тогда я высказал мнение о тех милиционерах в песне.

Выучиться помешала большая любовь

- По большей части я самоучка. Учился в колледже искусств на музыкальном искусстве эстрады. Перешел на третий курс и влюбился. Бросил все и переехал к любимой девушке в Уфу. Там поступил в Уфимскую государственную академию искусств. Работал на пяти работах, чтобы нас обеспечивать. Но отношения не сложились. Снова оставил все и вернулся домой в Екатеринбург.

На фото: Дмитрий Кадцын (фото 2011 года)

«Без музыки я сойду с ума»

- Мне запала в душу фраза из комедии «Толстяк на ринге»: «Без музыки жизнь была бы ошибкой». Поддерживаю это мнение. Если представить, что музыки нет, можно умереть со скуки. Чем бы ты не занимался, без музыки сойдешь с ума. Есть вещи, которые не выразить словами, но можно донести музыкой.

«На современной эстраде некого слушать»

- Из исполнителей нравится группа «Сколот». Они исполняют фолк-рок в стиле древне-славянской мифологии. Современную эстраду не слушаю совсем. Хочу, чтобы люди, отдавая деньги за концерты, получали реальные кайф и драйв. Надо делать музыку, которую люди будут слушать десятки лет.

«Нашей стране нужен переворот»

- С рождения я очень люблю свою родину и давно изучаю историю. Считаю себя язычником. Там нет места обману, в людях живет чувство справедливости. Если бы меня поставили руководить страной, я бы перевернул ее кверху дном. Расформировал бы напрочь судебную систему. Считаю, что надо создавать не законы, а народные суды, чтобы решение принимал не один единственный судья. За казнокрадство ввел бы смертную казнь с конфискацией имущества. Всю медицину сделал бы бесплатной. Мигрантов вернул бы на родину. Лично бы контролировал состояние всех дорог и следил, чтобы средства, выделенные на их ремонт, не воровали.

«Поющий таксист» мечтает о большой сцене

- Очень хочу попасть в хороший музыкальный проект, но пока не везет. Несколько раз отправлял заявки в «Голос». Недавно ездил на кастинг проекта «Новая звезда», но результат пока не знаю. Хочу, чтобы нашелся человек, который возьмется за меня как певца и поможет выбиться на большую сцену. Это не ради денег, я не стремлюсь к большому богатству. Я хочу дарить людям красивую музыку. Заниматься тем, к чему лежит душа.

На видео: выступления Дмитрия на сцене, любительские съемки

Не рвется в большие города, но мечтает «колесить» по стране

- Развиться можно в любом городе, но для каждого нужен свой план действий. В Москве можно взять гитару и петь возле дорогих супермаркетов. И тебя однажды заметят. Будь моя воля, я бы уехал ни в Москву, ни в Питер, а на Алтай и занимался бы любимым делом.

Фото: Дмитрий в Алтайском крае