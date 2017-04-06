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Ницца, Монте-Карло и королевская свадьба: екатеринбурженка рассказала о красивой жизни за границей

Ницца, Монте-Карло и королевская свадьба: екатеринбурженка рассказала о красивой жизни за границей
16+
Фото: предоставлено героем публикации
Девушка, рожденная в уральской глубинке, побывала при дворе князя Монако.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.04.2017

- Меня зовут Руфина Галимова. Я родилась и выросла в Красноуфимске. Моим родителям понравилось необычное имя, которое они нашли в списке имен в орфографическом словаре.

Ницца, Монте-Карло и королевская свадьба

Я живу в Ницце почти 10 лет. Приехала в гости к своей подруге, с которой мы учились в Уральском педуниверситете, познакомилась с молодым человеком и, оказалось, что это моя судьба.

Поженились уже через год после знакомства. Он – француз португальского происхождения, работает в банке Монако. У нас растет четырехлетний сын Леонардо.

Ницца, Монте-Карло и королевская свадьба

Когда переехала во Францию, то совсем не говорила по-французски, поэтому пошла работать в бутик haute couture в Каннах. Боссу было важно, что я говорю по-русски и по-английски. Ведь такую дорогую одежду из кожи и меха покупают только русские и международная публика. Затем я работала в Княжеском дворце Монако гидом для ВИП-персон. Тот год оказался памятным: как раз состоялась свадьба князя Монако, фотографий и впечатлений у меня теперь столько, что могу выпускать журнал с рассказом о королевских нравах. Нравы, надо заметить, там довольно демократичные. Например, всех сотрудников дворца пригласили на свадьбу, это было приятно. Стать гостем на княжеской свадьбе, бросать лепестки роз на новобрачных - немногие, думаю, имеют такое воспоминание в своей биографии.

Ницца, Монте-Карло и королевская свадьба

Сейчас во Франции сдаю в аренду две квартиры в порту Ниццы, сама занималась их дизайном и интерьером (одна в стиле французский шик, а другая – индустриальный лофт). Уже несколько лет веду свою страницу в фейсбуке @Rufina Nice, рассказываю о жизни в Ницце и Монако, организовываю «Девичники на Лазурном берегу». Это именно девичники – ко мне приезжают девушки любого возраста со всего мира, которым  показываю Лазурный берег с необычной стороны, без пафоса. Ездим и в Монако, и в Сан-Тропе, передвигаемся на автобусе или поезде, гуляем в горах или вдоль моря, чтобы напитаться этой энергией красоты, которая царит здесь, на Французской Ривьере.

Ницца, Монте-Карло и королевская свадьба

Меня часто спрашивают, каким было самое сильное первое впечатление от Франции. Что меня удивило, а значит, к чему быть готовым тем, кто сюда приезжает в гости или в отпуск. И всегда говорю: «Ребята, это самое дружелюбное место на земле. Все со всеми здороваются, даже с незнакомыми: в лифте, на улице, в магазине. «Пардон» и «мерси» - на каждом шагу. В России ты сначала докажи, что ты хороший человек, тогда к тебе относиться будут со всей душой, а здесь ты априори хороший человек, все тебе радуются.

Ницца, Монте-Карло и королевская свадьба

Кто-то скажет, мол, что за экзальтация, преувеличенные восторги! Тогда привожу другой пример. Во Франции ребенок, когда рождается, априори здоров. Анализы назначаются только в случае необходимости, а не для того, чтобы исключить. Даже история болезней здесь называется Книгой здоровья.

Удивительное дело, но первое, что меня спрашивают знакомые, когда узнают, что живу во Франции, - «тебе домой не хочется?» Мои родственники до сих пор считают, что мне во Франции должно быть скучно. Ха! Как может быть скучно, если у тебя на балконе цветет камелия, если зимы здесь практически не бывает, когда ты можешь устроить пикник на свежем воздухе, глядя на бесконечное синее-синее море? В Ницце жизнь кипит в любое время года. Полтора часа езды на машине - и можно кататься на лыжах. Спускаешься - и купаешься в море. Полчаса - и ты в Италии. Приезжайте, говорю, я вам все покажу, расскажу, подарю этот удивительный кусочек мира. Поэтому предпочитаю, чтобы приезжали к нам, а сама в России бываю нечасто.

Ницца, Монте-Карло и королевская свадьба

Что привожу в подарок из «гламурной Ниццы»? Привожу негламурные сувениры, к примеру, цветопоглощающие салфетки. Вот, вы тоже не сразу понимаете, о чем речь. Почему в России все еще они не в ходу, не понимаю. Вещь, достойная Нобелевской премии! Бросаешь такую салфетку в стиральную машину, и вещи не линяют! Можно стирать черное с белым, туда же цветное. Больше нет проблемы сортировки белья и раздумий - полиняет - не полиняет?..

Также я всегда всем, особенно мамам с маленькими детьми дарю здешнее особенное мыло, которое на раз выводит любые пятна - от кофе, от вина, от шоколада, от сока. У меня растет сын, поверьте, про пятна на футболках и штанах я могу написать книгу! В ответ мне пытаются подарить творог, гречку, пельмени. Благодарю, но отказываюсь: в Ницце все это продается в русских магазинах. Единственное, чего мне не хватает здесь, это русской бани.

Ницца, Монте-Карло и королевская свадьба

Как-то меня спросили, что бы я посоветовала екатеринбурженкам привнести в свой стиль одежды, макияжа, прически, чтобы почувствовать себя немного француженкой с Лазурного побережья? Отвечаю честно: берете екатеринбурженку, снимаете каблуки, надеваете удобные тапки, меняете красивое платье на леггинсы или джинсы и растянутую майку, снимаете красивые украшения и оставляете скромную бижутерию, если есть укладка, моете волосы, закалываете крабиком, как будто идете в душ, смываете всю косметику - и вуаля, перед вами обычная француженка. При этом, я их совсем не осуждаю. Я уже и сама такая, так проще жить.

Ницца, Монте-Карло и королевская свадьба

Французы расслабленные, позитивные, свободные. Одеваются они просто, удобно. Очень много гуляют, выезжают в парки, в леса, в близлежащие деревни. А самое популярное развлечение здесь, знаете какое? Они играют в шары! Тяжелые металлические шары кидают и выигрывает тот, кто кинул дальше. Живут, не шикуют, на чай в кафе оставляют 2-3 евро в зависимости от счета. Конечно, если вы пойдете в отель «Негреско», символ Лазурного Берега, в котором останавливались Коко Шанель, Эрнест Хемингуэй, Марлен Дитрих, то почувствуете весь шик больших денег. Действительно больших, таких, которые дают их обладателю билет в класс люкс, в высшее общество. Но остальная Ницца - это молодежный, динамичный город, где много учебных заведений, школ, колледжей, спортивных площадок, кафешек, галерей, клубов.

Ницца, Монте-Карло и королевская свадьба

Иногда я размышляю: если бы вдруг над Уралом столько же дней в году светило солнце и рядом было бы теплое море, стали бы люди улыбчивее, добрее, веселее? Скажем, если бы население Свердловской области посадить в самолет и перевезти скопом на Лазурный берег, смогли бы уральцы быть счастливыми? Влияет ли климат и окружающая серость, холод на характер? Но ответа однозначного не нахожу.

ницца

С одной стороны, у французов не было столько потрясений и войн, и жестких режимов, сколько выпало на долю россиян. Французы много лет живут в условиях демократии, уровень жизни довольно высок. А когда у человека все хорошо, ему легче быть позитивным.

С другой стороны, самый высокий уровень депрессии во Франции именно на юге, на море, в тепле и красоте. Это парадокс, но объяснимый. Многие приезжают на юг и считают, что теперь все его проблемы уйдут сами собой. Но, как говорят в России, от себя-то не убежишь. Проблемы, комплексы, все это приезжает вместе с тобой, в каком бы райском местечке ты ни оказался.

Ницца, Монте-Карло и королевская свадьба

Наверное, вы ожидали рассказа о голубых кровях и белой кости аристократии Лазурного побережья? Всегда смеюсь, что у меня нет таких знакомых, ну, кроме князя Монако и его семьи. А так - нет. Видите, так или иначе, разговор сворачивает на ту свадьбу в Монако в 2011 году. Рассказать действительно есть о чем.

Итак, представьте: внутренний двор дворца. Все украшено, блестит, сверкает - ведь ждали всех королевских и знатных особ мира. Их уже ждут подарки - специальная серия платков Эрмес, бутылки элитного шампанского из лимитированной серии, золотые ручки, инкрустированные бриллиантами. Все это убрано в подарочные коробочки. Прислуга, которая паковала эти подарки, надевала белые перчатки.

Ницца, Монте-Карло и королевская свадьба

Вначале все гости подъезжали на машинах и торжественно шли по красной дорожке во дворец. А после церемонии… Получилось так, что машины подъезжали недостаточно быстро, образовалась большая королевская пробка! Стоишь вот так, а рядом с тобой король одной из европейских стран. Даже руку протягивать не надо, тремся буквально плечами. Никакой охраны. Так я постояла среди королей.

Ницца, Монте-Карло и королевская свадьба

Из русских были потомки Романовых, спортсмен Александр Бубка (он – друг Князя), олигарх Доронин с красавицей Наоми Кэмпбелл. Я могла бы даже с ними заговорить, но не знала, о чем. Конечно, во время работы гидом я узнала некоторые дворцовые тайны, стала свидетельницей интриг и хитрых комбинаций, но не рассказывать же их всем гостям на свадьбе!

Ницца, Монте-Карло и королевская свадьба

Кстати, небольшой ликбез – княжество называется Монако, а знаменитый Монте-Карло – это только один из районов Монако. Княжеством управляет князь Альбер Второй, сейчас ему 59 лет, а его жене Шарлин - 39. Альбер долгое время не имел постоянной спутницы жизни и оставался холост. У него есть официально признанные двое внебрачных детей (от разных матерей), но они не могут унаследовать престол. Шарлин - бывшая пловчиха и школьная учительница из ЮАР. Их свадьба состоялась в 2011 году, а через три года на свет появились близнецы - мальчик и девочка. 

ницца

Мать князя - знаменитая Грейс Келли, актриса, ставшая княгиней Монако.

В 20 километрах или в 15 минутах езды от Монако - уже Франция и мой дом в Ницце. Границ нет.

Ницца, Монте-Карло и королевская свадьба

А вообще во Франции обычно женятся так: сначала гражданская церемония в мэрии, а потом, в этот же день, венчание в церкви. Я сразу сказала, что себе не хочу скучную французскую свадьбу, где люди просто сидят, едят и разговаривают. «Будем веселиться!» - решили мы с мужем. Моя сестра (известный в Екатеринбурге стилист Светлана Васильева. - Прим. ред.) была звездой вечера! Она заводила гостей, которые поначалу были удивлены, а потом, лихо закусывая огурчиком, намахивали русскую беленькую только так! Так что нашу свадьбу запомнили: зажгли мы ярко, но достойно, красиво. С тех пор так и живем на нашем Лазурном берегу - солнечно.

Ницца, Монте-Карло и королевская свадьба

Покажу еще несколько фотографий. В Ницце есть свой сэндвич - такой, которого нет в других регионах Франции. Называется он pan bagnat (пан баньЯ). Раньше его делали с анчоусами, дешевой рыбкой, а сейчас всегда с тунцом. Для этого сэндвича специально печется круглый хлеб, который пропитывается оливковым маслом и уксусом, а внутрь кладется консервированный тунец, яйца, помидоры, редис, зеленый салат, лук, базилик, перец и маслины. В одном сэндвиче - целый обед! Продается в любой булочной. Хотите почувствовать себя в Ницце? Сделайте себе такой сэндвич.

ницца, монте-карло

В ресторане во Франции, если вы закажете просто воду, вам принесут воду из-под крана. Ее подают в красивом кувшине или бутылке, и она совсем не пахнет хлоркой, поэтому не удивляйтесь, что в счете не будет цены за воду. Она бесплатная. И она будет получше многих бутылочных брендов. 

ницца

А это - очень популярное блюдо во Франции - moules marinières, мидии в белом вине. Подаются всегда с жареной картошкой. Принято есть без приборов. Забавно, но выглядит это кафе, где подается такая роскошь, как самая последняя столовая, с бумажными скатертями и не очень учтивыми официантами. Но качество блюд тут отменное.

ницца

Красиво жить не запретишь! Если вы хотите посмотреть один из самых знаменитых и роскошных отелей старой Европы - «Негреско» изнутри, то смело заходите в бар выпить кофе. А потом можно погулять по отелю-музею. Кофе - 7€ (419 рублей. - Прим. ред), чай - 8€ (480 рублей). 

ницца

ницца

Номер в отеле стоит от 20 до 100 тысяч рублей за ночь. 

ницца

Гуляя в центре Ниццы в полдень, не пугайтесь оглушающего звука ровно в 12 часов, как от взрыва. Это старинный обычай. Еще с тех времен, когда не было часов, рыбаки уходили в море с раннего утра, а к обеду их призывал пушечный выстрел на горе Шато. Мой муж был уверен, что это просто запись звука пушечного выстрела, и невозможно, чтобы каждый день стреляла настоящая пушка! Но видите серое облачко в небе, как маленькое привидение? Это от настоящей пушки!

ницца

Часто бывает, что несмотря на 4- или 5-звездочный статус, отели не могут похвастаться вкусной едой или великолепным сервисом. Зато в Ницце почти везде посидеть за столиком с видом на море с бокалом любого напитка или чашкой кофе.  

ницца

Вообще в Ницце туго с шикарными ресторанами, даже одеться красиво некуда... Да, титул «Мисс Вселенная» в этом году в феврале получила француженка, но все равно самые красивые женщины на Лазурном берегу - русские. 

ницца

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Галина Исакова, 07.04.2017, 08:14
Тэги: Необычное, Семья, Туризм
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