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Ветеран боевых действий, который вышел на пикет в центре Екатеринбурга: «Слезы, потому что мне стыдно, а властям нет»

Ветеран боевых действий, который вышел на пикет в центре Екатеринбурга: «Слезы, потому что мне стыдно, а властям нет»
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Фото: предоставлено дольщиком дома Щербакова, 20 Дмитрием
Пенсионер МВД встал перед зданием Министерства строительства с плакатом «Простите, что вернулся живой»

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.04.2017

В пятницу, 7 апреля, у памятника «Черный тюльпан» в центре Екатеринбурга вышел на одиночный пикет мужчина в форме подполковника, который держал в руках плакат с надписью: «Простите, что вернулся живой». А на другом плакате, который он положил у своих ног, сообщалось, что ветерана боевых действий сделали БОМЖом при участии минстроя, напротив здания которого он как раз и встал. И многие, кто проходил мимо него, заметили на лице мужчины слезы. Корреспондент НАШЕЙ пообщался с подполковником запаса внутренних войск Вячеславом Черновым и узнал, что стало причиной этих слез.

Стал БОМЖом   

До того, как  попасть по распределению в столицу Урала, Вячеслав Чернов 5 лет – с 2003-го по 2008-й – служил в Чеченской Республике. Правда, на вопрос, какие боевые задачи ему приходилось там выполнять, подполковник, не вдаваясь в подробности, скромно отвечает: «Разные, в том числе поиск и задержание преступников». К радости родных и близких военного, он вернулся целым и невредимым. Хотя, по словам Вячеслава, даже в те годы, когда он был в Чечне, там бывало всякое. Но от комментариев по этому поводу он опять же воздержался.

После того, как Чернова уволили в запас, в 2014 году он получил от МВД субсидию для приобретения жилья. И в том же году вложил эти деньги в покупку квартиры в доме, строящемся по адресу: ул. Щербакова, 20.

– Когда еще служил, воинская часть снимала мне жилье в том же районе.  Он мне понравился. И планировка тоже, – объясняет Вячеслав, чем руководствовался, когда сделал тот роковой выбор. – Ну и, насколько я успел разобраться, компания «Астра», которая была генподрядчиком, доводила все дела до конца. Не было проблем с ней никогда. Вот на это, собственно, и купился.

Завершить строительство 20-этажки должны были в четвертом квартале 2015 года. Когда Вячеслав покупал квартиру, строили уже шестой этаж. Но когда дело дошло до девятого, где Чернов как раз и приобрел себе двушку, строительство встало. Это случилось весной 2015-го.  

Как позже выяснили дольщики (по словам Вячеслава, вместе с ним их 96 человек), руководство компании  «Рубикон Аэро-Инвест», которая является застройщиком, заявило о банкротстве. А все собранные с дольщиков деньги вдруг куда-то исчезли. В ГУ МВД по Свердловской области корреспонденту НАШЕЙ подтвердили, что в отношении руководства этой компании расследуется уголовное дело.

Поэтому подполковник запаса, уже заплативший за свою квартиру ее полную стоимость, до сих пор живет с супругой на съемной. За аренду у них ежемесячно уходит 15 тысяч рублей. Вместе с коммуналкой на это уходит львиная доля военной пенсии Вячеслава. Более того, на какое-то время после увольнения из части Чернов  попросту стал БОМЖом. Поэтому 46-летнему мужчине, у которого двое уже взрослых сыновей, пришлось прописаться у своих родителей.

Строительство дома остановилось, когда начали 9-й этаж, на котором Чернов приобрел себе двушку.

Бизнес по-уральски

Сначала обманутые дольщики ходили в администрацию и минстрой, пытаясь добиться продления строительства. Однако результатов это не принесло. Поэтому они решили действовать по-другому. 17 марта этого года владельцы недостроенных квартир на Щербакова, 20 провели пикет на площади Труда. Но, по словам Чернова, и это не вызвало никакой реакции со стороны властей. Тогда, 27 марта, в День Внутренних войск МВД России,  Чернов вместе с супругой пришел прямо к главе минстроя. Но тот, со слов мужчины, ответил следующее: «Ничем помочь вам не могу. Ждите, когда появится инвестор, который выкупит квартиры или предложит вам другой вариант». 

– Но, извините, в 2014 году все мы покупали квартиры там, где хотели, Можно же хоть раз в жизни себе такое позволить? – задается вопросом несогласный с позицией главы минстроя Чернов. – А теперь  нам, возможно, предложат варианты в том месте, где квартиры попросту никто не берет. Тем самым, обеспечат жильем и решат проблему с обманутыми дольщиками. Красиво! Бизнес по-уральски.

Вячеслав с супругой вынуждены снимать жилье.

Из дольщиков – в пайщики

Единственное, что, по словам подполковника запаса, предлагают в минстрое – это вступить в жилищно-строительный кооператив (ЖСК), и таким образом превратится из дольщиков в пайщики.

– Мне вновь повторили это, когда вызвали в министерство через 30 минут моего пикета, – рассказал пенсионер МВД. – Я с порога спросил: «Как будет решаться мой жилищный вопрос?» На что мне ответили: «Никак». Но предложили вступить в ЖСК. Тогда я уточнил, придется ли нам в таком случае доплачивать за то, чтобы достроить купленные квартиры? Но в ответ заявили, что не могут нам ничего обещать. А как же поиск застройщика, который бы достраивал дом по 2014-му закону («Об участии в долевом строительстве», – Прим.авт.)?

– Говорят, что во время вашего пикета, вы не сдержали слез.

– Да, слезы, потому что мне стыдно, а власти не стыдно. А она там как раз с окошка наблюдает.

– Нет ощущения, что Родина вас предала?

– Нет. Это сделали местные власти, которые не хотят решать вопросы. Те, кто давал разрешение на строительство и должен следить за соблюдением выполнения 214-го закона, – считает Вячеслав Чернов.

Фото: Евгений Светлый / "Наша газета"

  • В этот же день под окнами минстроя прошел групповой пикет дольщиков злополучного дома. Руководил им пополковник запаса.
Евгений Светлый, 07.04.2017, 21:45
Тэги: Деньги, Строительство, Недвижимость
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