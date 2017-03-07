«По матушке надо звать, а не посылать»: отчество по матери есть у жителя Екатеринбурга

Как живется Сергею Веро-Викторовичу с таким экзотическим «матчеством».

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.03.2017

В 45 лет при обмене паспорта он взял себе отчество по матери и отцу – и официально стал Сергеем Веро-Викторовичем. Это был юридический прецедент в России. Газеты, телевидение, соцсети взорвались: житель Екатеринбурга взял себе экзотическое матчество… И за маму, и за папу!

«По матушке надо звать, а не посылать»

– Сразу скажу, что рос в семье вполне цельной и целой, мне мстить некому. Мама Вера, папа Витя. Жили мы в добре и согласии. Поэтому теперь, когда говорят, мол, придумал себе «матчество», не соглашаюсь. У меня вариант «Мамо-Папович», отвечает на вопрос «Чей?», – говорит Сергей.

Желание сделать совмещенное отчество зародилось еще в школе, когда стал задумываться о ценностях и установках. Не то чтобы возник «бзик», но порой всплывало по разным поводам – и Сергей под настроение пообещал маме, что когда-нибудь он официально добавит ее имя к своему.

Дочка могла стать Никой Ларисовной

Шли годы, учеба в школе, в университете, армия… Семья, работа. После рождения дочери захотел вписать той в метрику «матчество», но, как говорит Сергей, загс обломал его в этом порыве. Есть такое бюрократическое слово с предлогом: «не положено». Вот такой предлог: по закону, отчество присваивается по имени отца, а баловство всякое - не положено. Со временем Сергей решил, что дочка вырастет и сама примет решение – делать ли ей двойное отчество.

В 45 лет поменял свой паспорт

Гештальт надо завершать, обещания выполнять. В 45 лет вместе с паспортом поменял и отчество – на двойное. Ну, и без «кризиса возраста» не обошлось – хотелось перемен. Ждать новый паспорт пришлось почти полгода, но дождался.

К слову сказать, матронимия – обычай, согласно которому дети наследуют имя матери – только на первый взгляд кажется странной. Не удивляемся же мы фамилиям, образованным от женских имен: Анненков, Анненский, Ольгин, Светланов, Маринин, Татьяничев, Тамарин, Катюшин… Также привычно смотрелись бы и Аркадии Светлановичи, и Ольги Татьяновны. Привыкли бы за полгода, не удивлялись бы. Есть и современные отчества-унисекс: Валентинович, Юльевич, Александрович, Евгеньевич.

Дольше всего тянули в военкомате

…Сергей постепенно менял все документы. Дольше всего ждать пришлось бумаг из военкомата. Там подобного не видели никогда, а может, им такое и в страшном сне не могло присниться.

- Кто соберется повторить такой подвиг, пускай поторопятся, чтобы было кому оценить это по-настоящему. Я своих родителей к этому моменту уже схоронил.

Женщины говорят «с мурком»

Сергей никогда не скрывал свое двойное отчество, наоборот, гордится. Обновил странички в соцсетях, выложил на обозрение скан паспорта с новым ФИО. На работе все привыкли, но обращаются все равно так, как удобнее каждому.

- У женщин, если обращаются по «матчеству», зачастую получается как-то... с особенным мурком.

Роботы в банках все время ошибаются

Чаще всего «глючит» на таком отчестве роботов в банковской сфере. Не считывает вариант «Веро-Викторович»: программы видят ошибку, норовят убрать черточку либо заглавную букву в «Викторовиче».

Кстати, по работе Сергей имеет дело с филиалами зарубежных банков. Так те быстро обучились, обновили программу, запомнили. А наши банки плохо обучаются – даже после претензий.

- Вообще я за изменения названия строчки: «Отчество». Я бы графу назвал «Величательно». Надо менять ментальную привычку, когда по батюшке величают, а по матушке – посылают.

НАША справка

Сергей Веро-Викторович Мухлынин, родился в Серове, живет в Екатеринбурге, 48 лет.

Говорит о себе так: «По гороскопу я – июльский рако-крабъ. Главные черты: искренность, энергичность, эмоциональность, творческий потенциал и сексуальность!»

Сергей – не какой-то там экзальтированный мужичок с чудинкой, а десантник-афганец, зрелый, ироничный и уверенный в себе мужчина. В Афгане оттрубил два года: с 1986 по 1988 год.

НАША справка

В России разрешается регистрировать двойные имена детей. В результате у родителей с двойными именами возможна регистрация детей с двойными отчествами. Например, Эмма Жан-Кристофовна. Но создание двойного отчества-матчества – прецедент.

Примеры использования «матчества» в России случались и раньше. В феврале 2013 года в Интернете обсуждали необычное решение москвички, решившей назвать дочь Искрой Юльевной.

На данный момент российским родителям предоставляется полная свобода при выборе имени для ребенка, единственное ограничение – оно должно состоять только из букв, цифры не допускаются.

Согласно данным российских загсов, в 2014-2016 годах были зарегистрированы дети под именами: Салат-Латук, Лука-Счастье, Максим-Москва и Архип-Урал. В России, в год выборов, в 2007 году, зарегистрованы новорожденные с именеми Влапунал («Владимир Путин - наш лидер»), Выборина и Медмиа («Медведев Дмитрий Анатольевич»).

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