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«По матушке надо звать, а не посылать»: отчество по матери есть у жителя Екатеринбурга

«По матушке надо звать, а не посылать»: отчество по матери есть у жителя Екатеринбурга
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Фото: со страницы Сергея Мухлынина ВКонтакте
Как живется Сергею Веро-Викторовичу с таким экзотическим «матчеством».

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.03.2017

В 45 лет при обмене паспорта он взял себе отчество по матери и отцу – и официально стал Сергеем Веро-Викторовичем. Это был юридический прецедент в России. Газеты, телевидение, соцсети взорвались: житель Екатеринбурга взял себе экзотическое матчество… И за маму, и за папу!

мухлынин

«По матушке надо звать, а не посылать»

– Сразу скажу, что рос в семье вполне цельной и целой, мне мстить некому. Мама Вера, папа Витя. Жили мы в добре и согласии. Поэтому теперь, когда говорят, мол, придумал себе «матчество», не соглашаюсь. У меня вариант «Мамо-Папович», отвечает на вопрос «Чей?», – говорит Сергей.

Желание сделать совмещенное отчество зародилось еще в школе, когда стал задумываться о ценностях и установках. Не то чтобы возник «бзик», но порой всплывало по разным поводам – и Сергей под настроение пообещал маме, что когда-нибудь он официально добавит ее имя к своему. 

мухлынин

Дочка могла стать Никой Ларисовной

Шли годы, учеба в школе, в университете, армия… Семья, работа. После рождения дочери захотел вписать той в метрику «матчество», но, как говорит Сергей, загс обломал его в этом порыве. Есть такое бюрократическое слово с предлогом: «не положено». Вот такой предлог: по закону, отчество присваивается по имени отца, а баловство всякое - не положено. Со временем Сергей решил, что дочка вырастет и сама примет решение – делать ли ей двойное отчество.

В 45 лет поменял свой паспорт

Гештальт надо завершать, обещания выполнять. В 45 лет вместе с паспортом поменял и отчество – на двойное. Ну, и без «кризиса возраста» не обошлось – хотелось перемен.  Ждать новый паспорт пришлось почти полгода, но дождался.

мухлынин

К слову сказать, матронимия – обычай, согласно которому дети наследуют имя матери – только на первый взгляд кажется странной. Не удивляемся же мы фамилиям, образованным от женских имен: Анненков, Анненский, Ольгин, Светланов, Маринин, Татьяничев, Тамарин, Катюшин… Также привычно смотрелись бы и Аркадии Светлановичи, и Ольги Татьяновны. Привыкли бы за полгода, не удивлялись бы. Есть и современные отчества-унисекс: Валентинович, Юльевич, Александрович, Евгеньевич.

Дольше всего тянули в военкомате

…Сергей постепенно менял все документы. Дольше всего ждать пришлось бумаг из военкомата. Там подобного не видели никогда, а может, им такое и в страшном сне не могло присниться. 

мухлынин

- Кто соберется повторить такой подвиг, пускай поторопятся, чтобы было кому оценить это по-настоящему. Я своих родителей к этому моменту уже схоронил.

Женщины говорят «с мурком»

Сергей никогда не скрывал свое двойное отчество, наоборот, гордится. Обновил странички в соцсетях, выложил на обозрение скан паспорта с новым ФИО. На работе все привыкли, но обращаются все равно так, как удобнее каждому.

- У женщин, если обращаются по «матчеству», зачастую получается как-то... с особенным мурком.

Роботы в банках все время ошибаются

Чаще всего «глючит» на таком отчестве роботов в банковской сфере. Не считывает вариант «Веро-Викторович»: программы видят ошибку, норовят убрать черточку либо заглавную букву в «Викторовиче».

Кстати, по работе Сергей имеет дело с филиалами зарубежных банков. Так те быстро обучились, обновили программу, запомнили. А наши банки плохо обучаются – даже после претензий.

- Вообще я за изменения названия строчки: «Отчество». Я бы графу назвал «Величательно». Надо менять ментальную привычку, когда по батюшке величают, а по матушке – посылают.

НАША справка

мухлынин Сергей Веро-Викторович Мухлынин, родился в Серове, живет в Екатеринбурге, 48 лет.

 Говорит о себе так: «По гороскопу я – июльский рако-крабъ. Главные черты: искренность,  энергичность, эмоциональность, творческий потенциал и сексуальность!»

Сергей – не какой-то там экзальтированный мужичок с чудинкой, а десантник-афганец, зрелый, ироничный и уверенный в себе мужчина. В Афгане оттрубил два года: с 1986 по 1988 год. 

 

НАША справка

  • В России разрешается регистрировать двойные имена детей. В результате у родителей с двойными именами возможна регистрация детей с двойными отчествами. Например, Эмма Жан-Кристофовна. Но создание двойного отчества-матчества – прецедент. 
  • Примеры использования «матчества» в России случались и раньше. В феврале 2013 года в Интернете обсуждали необычное решение москвички, решившей назвать дочь Искрой Юльевной.
  • На данный момент российским родителям предоставляется полная свобода при выборе имени для ребенка, единственное ограничение – оно должно состоять только из букв, цифры не допускаются.
  • Согласно данным российских загсов, в 2014-2016 годах были зарегистрированы дети под именами: Салат-Латук, Лука-Счастье, Максим-Москва и Архип-Урал. В России, в год выборов, в 2007 году, зарегистрованы новорожденные с именеми Влапунал («Владимир Путин - наш лидер»), Выборина и Медмиа («Медведев Дмитрий Анатольевич»). 

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Галина Исакова, 08.03.2017, 16:30
Тэги: Необычное, Семья, Фото
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Эрик Картман06 июля 2016, 19:57
далбаеп B-|
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Серёга Мухлынин11 февраля 2017, 13:06
В ответ на комментарий пользователя Эрик Картман
далбаеп B-|
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неее 8-* далбами не интересуюсь... вот тётачки это ДАааа ;-)
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Серёга Мухлынин11 февраля 2017, 13:15
тут вот 8-| нашёл наезд >:> пришлось ответить (!)
............
камаз55 • 2 месяца назад
этот мужичёк в интернете людей обманывает. выкидывает сообщение о продаже чего-нибудь а потом сливается вместе с вашими деньгами
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"С.Мухлынин" "камаз55"
и ничиго я не сливаюсь... да и денег я не беру
это какой то упырь гадит, прикрываясь моим честным ликом и именем
вчерась даже приглашали... в участок (сыскари "дело шьют")
по поводу такой же схемы
"лоху" для подтверждения честности и солидности
высылается фотка моего паспорта который растиражировали СМИ
(можешь почитать, что я насобирал под этой фоткой
https://vk.com/photo16896117_2... )
фотка обрезаная, так как на настоящей дата фотографирования стоит
(она у меня на флешке есть, следокам показал, там и без экспертизы видно что и как обрезано)
и добавочная фотка с "пропиской" уже не моя... эту страницу не тиражировали
которая обрезана до степени что там не видно цифр паспорта
"лох" на это сочетание, почему-то, ловится... (критичность резко падает) и он расстаётся с деньгами
Скажу больше
...на текущий момент, только в ВКонтакте (в других местах я не сёрфил) я нашёл 5 аккаунтов с моими данными, которые, так или иначе, эксплуатируют фотку, моего паспорта
это тотализаторы
мне даже писали что мол, мне дали денег за точный прогноз результатов футбольных матчей, а обратно не получили ни точных прогнозов ни денег, но почему то мой настоящий аккаунт они нашли так поздно
один раз позвонили... парню из казахстана, под моей личиной предложили секонд-хендовский лексус, но он всё же в какой-то момент насторожился и посёрфил интернет нашёл мой номер и уточнил ситуацию
Так что... БУДЬТЕ БОЛЕЕ КРИТИЧНЫ

А с позиции анализа... Меня ласкает мысль, что Матче-Отчество это верное решение, так как оно нравится и просто людям, и паскудникам. При том, что фамилия у меня довольно редкая; находил иследование российских фамилий, так моя не попала в десятку тысяч самых распространённых. Всё равно, паскудники ею прикрываются надеясь затерятся. Но их ищут, и, обещали, скоро найдут.

Вообще,это похоже на состояние... Лейтенанта Шмидта... видимо скоро и "детки" появятся, типа как и эти ;-) (хоть в кино снимай)
"(из ВИКИПЕДИИ) Дети лейтенанта Шмидта
В романе Ильфа и Петрова «Золотой телёнок» упоминаются «тридцать сыновей и четыре дочери лейтенанта Шмидта» — мошенников-самозванцев, кочующих по глубинке и выпрашивающих материальную помощь у местных властей, под имя своего знаменитого «отца». Тридцать пятым потомком лейтенанта Шмидта стал О. Бендер. Настоящий сын Петра Петровича — Евгений Шмидт-Завойский (мемуары об отце изданы под фамилией «Шмидт-Очаковский») — был эсером и эмигрантом.
В Бердянске имя П. П. Шмидта носит центральный городской парк, названный так в честь его отца, основателя парка, а недалеко от входа в парк возле ДК им. Н. А. Островского установлена парная скульптура (работы Г. Франгуляна), изображающая сидящих на скамейке «сыновей лейтенанта Шмидта» — Остапа Бендера и Шуру Балаганова.
В фильме «Доживём до понедельника» судьба П. Шмидта становится предметом обсуждения на уроке истории, который ведёт учитель Илья Семёнович Мельников (Вячеслав Тихонов). Там же, один из учеников упоминает и роман Ильфа и Петрова, где «Остап Бендер и его кунаки работали под сыновей лейтенанта Шмидта»."
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Эрик Картман11 февраля 2017, 13:38
"Сергей – не какой-то там экзальтированный мужичок с чудинкой, а десантник-афганец, зрелый, ироничный и уверенный в себе мужчина. В Афгане оттрубил два года: с 1986 по 1988 год. "

вот там ему кукушку и подстрелили :-D
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