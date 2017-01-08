Известная екатеринбургская учительница не может вернуться из Германии из-за того, что не хватает денег

Женщина внезапно заболела, страховка покрыла часть расходов, но этого оказалось мало.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.01.2017

В социальной сети «ВКонтакте» набирает голоса сообщество в помощь известному педагогу из Екатеринбурга Ирине Маленьких. Женщина борется за жизнь в больнице Кельна, но страховка на лечение заканчивается, нужны деньги на продолжение лечения и транспортировку больной в Екатеринбург. К решению вопроса подключились власти уральской столицы и дипломатические каналы.

Фото со страницы Помощь УЧИТЕЛЮ! Ирине Владимировне Маленьких

Разрыв аневризмы головного мозга

Как пишет ученица Ирины Владимировны Анастасия Ковязина, трагедия произошла 3 декабря, когда Ирина Маленьких приехала в Германию навестить семью своей дочери.

Все было благополучно, но внезапно у гостьи из России случился разрыв аневризмы головного мозга.

Женщине сделали экстренную операцию и провели необходимые процедуры. Сейчас она находится в реанимации. Ее состояние медики расценивают как стабильно тяжелое. Проблема в том, что все средства в рамках страховки Маленьких – 40 тысяч евро – были потрачены на операцию и последующую терапию. Медики дали разрешение на транспортировку Ираиды Владимировны в Россию, но денег на это у семьи нет. Для транспортировки тяжелобольного в Москву нужно 18 тысяч евро, в Екатеринбург - 33 тысячи евро.

Подключился Ройзман и минздрав

- Ежедевно на лечение уходит 70 000 (семьдесят) тысяч рублей, говорит еще одна участница инициативной группы Елена Грудцинова, - подключался Ройзман, в наш минздрав тоже ходили на прием – там сказали, что, возможно, могут помочь, но неизвестно когда.

Пока родные и ученики Ираиды Маленьких объявили сбор средств для того, чтобы перевезти педагога на родину.

Ирина Владимировна - по современным меркам женщина нестарая: ей 61 год.

Работала учителем начальных классов в школе №32, затем директором одного из городских центров внешкольной работы, была в числе руководителей Дома учителя, возглавляла коррекционную школу-интернат «Эверест».

Вступайте в НАШУ группу «ВКонтакте», чтобы узнавать новости первыми и выигрывать ценные призы!