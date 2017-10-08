«Будущее этой технологии – путешествия во времени»: НАША пообщалась с уральцем, который создает виртуальные миры

Сергей Гилев планирует заново построить Санкт-Петербург времен Петра I.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.10.2017

Один из моих рабочих дней на прошлой неделе начался весьма неожиданно. Примерно полчаса я устраивал адский беспорядок на железнодорожной станции – кидался в диспетчеров мебелью, играл в боулинг какими-то дорогущими инструментами, пытался попасть куском трубы в окно проносящегося поезда…

Не беспокойтесь, на самом деле в этот момент я крутился на месте, нацепив на себя очки виртуальной реальности. Такую возможность мне предоставили в уральской компании "Новатранс", занимающейся созданием виртуальных миров. Закончив крушить все подряд на ЖД-путях, я пообщался с ведущим разработчиком компании Сергеем Гилевым.

Все началось с диплома

– Сергей, объясни, почему виртуальная реальность (VR, – Прим. авт.) становится столь популярной сейчас?

– Виртуальная реальность – это новое измерение. Для сравнения возьмем кино или компьютерные игры – в них нет погружения, в лучшем случае ты взаимодействуешь с миром с помощью мыши и клавиатуры. На мониторе вы видите плоскую картинку, а с помощью VR оказываетесь как бы внутри этого мира. Вы можете рассмотреть все, что угодно, со всех сторон, нагнуться, подпрыгнуть, взять в руки любую вещь и нажать на любой выключатель. Погружение получается максимальным.

– Когда ты создал свой первый виртуальный мир?

– В 2012 году, когда писал диплом в архитектурной академии (УралГАХА, – Прим. авт.). Я спроектировал небольшую загородную гостиницу с прилегающей территорией. Суть проекта заключалась не в сложности или уникальности архитектуры, а именно в его подаче в виртуальной реальности.

Я активно разрушаю виртуальный мир. Сергей Гилев наблюдает за этим на экране монитора.

Кидать мусорные ведра – дорого

– Тот мир, где я устраивал хаос – это то, над чем вы работаете сейчас?

– Да, это виртуальный тренажер для железнодорожников. В нем работнику нужно будет разобрать стык между рельсами, заменить одну из деталей и собрать все заново. Обучать этой технологии в виртуальном мире безопаснее, нежели на настоящих ЖД-путях.

– Предположим, я руководитель какой-то фирмы, и мне нужен VR-тренажер для сотрудников. Во сколько он мне обойдется?

– Есть два ценообразующих фактора: функционал и детализация мира. Возьмем, например, тренажер по пожарной безопасности. Нажать на экстренную кнопку, позвонить в спецслужбы и эвакуироваться – такой проект обойдется примерно в 200 тысяч. Но можно усложнить функционал – например, дать возможность поработать с огнетушителем, что будет дороже. Также и с детализацией – мир может состоять из комнаты с мебелью, а можно добавить детали: работающие выключатели, открытые окна, мусорные ведра, которые можно поднимать, бросать и так далее.

Да, эти инструменты можно схватить и использовать по назначению! По какому – решать вам.

– Но надо купить еще сами очки?

– Да, и пока это дорогостоящая технология: компьютер, два контроллера, два датчика и шлем виртуальной реальности обойдутся в 100 тысяч рублей. Но ценник на VR во всем мире сейчас снижается, и скоро эта технология станет общедоступной.

Оказаться в России времен Петра I

– В чем ты сам видишь будущее VR-технологий?

– Мне кажется, они позволят делать, практически, путешествия во времени и пространстве. Мне бы хотелось, например, создать историческую панораму, чтобы человек мог одеть VR-очки и оказаться в центре каких-то важных событий.

Так выглядит рабочее место Сергея Гилева.

– Какой исторический мир ты бы хотел сделать?

– Мне очень нравится Россия времен Петра I. В таком мире можно было бы оценить масштабы строительства Санкт-Петербурга. Считаю, это очень красивая эпоха для визуализации.

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