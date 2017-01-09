«Пока, трубочка! Улетай навсегда»: малышку из Екатеринбурга прооперировали в Израиле на собранные уральцами деньги

Неравнодушные жители Екатеринбурга «сбросились» на 45 тысяч евро.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.01.2017

Маленькую жительницу Екатеринбурга Полину Бронских прооперировали израильские врачи. Малышка дышала через специальную трахеостомическую трубку, до излечения ребенка остался один шаг, написала на странице «ВКонтакте» мама Полины, Наталья, накануне, 9 января.

«Как страшно было открывать сбор»

За серию операций врачи в Израиле запросили 58 254 евро. Семья попросила денежной помощи через социальные сети, благотворительные фонды и СМИ.

– Дорогие наши, вы даже не представляете, как мы всем вам благодарны! Как страшно было открывать сбор... Казалось – не поймете, устали от наших просьб, не поверите в Полинушку... Как же мы ошибались! Спасибо за сегодняшний день! Спасибо за помощь! Вы у нас самые лучшие! Храни ВАС, Господь! Спасибо, БОЖЕНЬКА, за то что вы есть на нашем пути!!! Сердечное материнское спасибо! – пишет Наталья на своей страничке. (Орфография и пунктуация сохранены).

За 2 месяца собрали 84 тысячи евро

Общая сумма сбора составила 84 000 евро. Из них 32 000 оплатили фонды, 7 000 – Администрация Екатеринбурга, остальную сумму собрали неравнодушные жители.

– Трахеостому снять удалось, однако отверстие не затягивается самостоятельно, и малышке предстоит еще одно хирургическое вмешательство. Поля знает, что мы скоро снова поедем в Израиль, рассказывает, что мама с папой денежки найдут, и поедем дырочку зашивать, – говорит Наталья. – От здоровой жизни и по-настоящему счастливого детства без операций, больниц, уколов и слез дочку разделяет всего одна операция. Мы держимся из всех сил, и она — большая молодец. Осталось потерпеть совсем чуть-чуть, и мы верим, что на этом последнем этапе сборов люди нас поддержат, ведь нам уже удалось так много сделать вместе.

Тем, кто хочет помочь Полине, – это можно сделать здесь.

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