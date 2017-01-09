Студентка из Екатеринбурга по ошибке стала актрисой популярных российских сериалов

Девушка не смогла выйти из павильона, где была на экскурсии, и притворилась начинающей актрисой.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.01.2017

Студентка из Екатеринбурга по имени Катерина Кулакова случайно попала в актерскую базу и стала сниматься в сериалах, пишет сегодня, 10 января, издание Лайф.ру.

Как попасть на съемки сериала

Как сообщает издание со ссылкой на Катерину, в прошлом году девушка была на экскурсии в одном из съемочных павильонов. Уже на выходе ее попросили показать отметку о прохождении актерского кастинга. Девушка не знала, для чего это нужно, но охотно продемонстрировала свои таланты, выполнив несколько несложных этюдов. После чего благополучно покинула павильон и вернулась в Екатеринбург.

Пригласили сниматься

Каково же было удивление Катерины, когда через какое-то время ей пришло приглашение на съемки сериала «След». К тому же приглашение сопровождалось обещанием приличного гонорара за работу. Девушке досталась небольшая роль, а полученный гонорар с лихвой окупил поездку.

- Когда режиссер сериала спросил, у какого мастера я учусь, выдумала фамилию преподавателя, - приводит издание слова Катерины.

Девушка не планирует учиться на актрису, а свое новое увлечение расценивает только в качестве интересного жизненного опыта.



Добавим, что на странице Катерины в соцсети «ВКонтакте» нет фотографий со съемок и упоминаний об участии в телепроекте.

Вступайте в НАШУ группу «ВКонтакте», чтобы узнавать новости первыми и выигрывать ценные призы!