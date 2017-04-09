«Боюсь спать, ночью за дверью стоят коллекторы»: екатеринбурженке досталась квартира с долгами бывших владельцев

С женщины требуют выплатить долги по кредитам, которые она не брала.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.04.2017

В редакцию НАШЕЙ обратилась 79-летняя жительница Екатеринбурга Руфима Михайловна Гаева. Последние три года она живет в однокомнатной квартире на улице Новгородцевой. И все это время на нее наводят ужас банки и коллекторы, которые требуют выплатить долги по кредитам за бывших хозяев.

- За три года ко мне приходили раз 10. Я боюсь спать. Ночью за дверью стоят коллекторы. Больше всего напугала женщина, которая была этой зимой. Она кричала, угрожала мне, требовала вернуть деньги, которые я не брала. Позже я увидела эту женщину по телевизору и узнала, что она представляет коллекторское агентство, - вспоминает Руфима Михайловна.

Дверь незнакомцам хозяйка не открывает. Она боится, поскольку часто находится дома одна. Выглядывает осторожно в глазок, а те, услышав ее шаги, начинают ругаться.

Женщину так запугали, что теперь она боится даже лишний раз показать свое лицо. Увидев камеру, Руфима Гаева опускает голову и осторожно прикрывает лицо рукой.

- После всего я уже боюсь, что меня узнают и поймают на улице, - осторожно добавляет она.

Не так давно Руфиме Михайловне сломали замок в почтовом ящике. Кто это сделал, она не знает, но подозревает, что инцидент связан с долгами.

Женщине регулярно приходят письма от банков на имена бывших владельцев квартиры. Руфима Гаева эти письма сжигает.

Последнее письмо пришло совсем недавно от КБ «Ренессанс Кредит». В нем значится сумма долга в 64 тысячи рублей. Банк требует выплатить деньги до 17 апреля.

Контактов бывших хозяев квартиры у Руфимы Михайловны не осталось. Она знает только то, что они переехали в микрорайон Компрессорный. С ее слов, в семье трое детей. Работает только муж. Денег на жизнь часто не хватало, поэтому семья обращалась в банки, брала кредиты, а потом копила долги.

- Это довольно распространенная проблема. К сожалению, не все лица, которые занимаются коллекторской деятельностью, действуют в рамках правового поля. Это главная проблема, которая не дает возможности выстроить универсальный механизм действий. Если коллекторы действуют в рамках закона, то стоит пойти на контакт и связаться с ними. Позвоните и объясните ситуацию, предоставьте копии документов, подтверждающих, что люди, оформившие кредит, там больше не живут. Дальше действуйте по обстоятельствам, - прокомментировал НАШЕЙ эту ситуацию управляющий партнер юридической компании Legal Jazz Роман Фадеев.