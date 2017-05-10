Екатеринбурженка в ЮАР восхищается нереальной природой, но предостерегает от эмиграции в эту страну

Государство - мировой лидер по добыче золота, платины и алмазов, в котором многие люди живут в трущобах и нищете.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.05.2017

Героиня нашего сегодняшнего рассказа о действительно экзотической стране – ЮАР, Наталия, в Екатеринбурге работала экономистом в крупных компаниях. Познакомилась и вышла замуж за голландца. Через какое-то время пара решила перебраться в Африку, на юг Черного континента.

- Муж-голландец и ваше переселение в ЮАР. Как связаны эти факты?

- Муж там родился. Согласно истории семьи, его предки в 17 веке бежали из Голландии из-за гонений на протестантов. Может быть, они даже приплыли с первыми мореходами, которые основали поселение на мысе Штормов, позднее получившем название Доброй Надежды, ныне Кейптаун. Голландцы ко всему относятся основательно: вот и тогда от имени Ост-Индской Компании переселенцы выстроили небольшой, но крепкий городок, обустроились на новом месте и стали снабжать провизией корабли, которые шли в Индию. В 17 и 18 веках на юг Африки вообще потоком шли колонисты из Нидерландов, Франции, Германии – они спасались от религиозных преследований на родине. Так голландские пра-пра-прабабки и деды моего мужа оказались в Африке.

Сейчас их назвали бы "снабженцами": занимались поставками продовольствия для флота. Муж традициям семьи не изменил, стал фермером, разводил крупный рогатый скот.

Тогда мне казалось, что в этом есть своеобразный "знак", ведь раньше я уже бывала в ЮАР - в качестве туристки. Согласитесь, мало кто в отпуск едет в ЮАР, а я вот как-то съездила, хотя это реально далеко и дорого: перелет с пересадками может занять около 30 часов, а билет в один конец - от 54 тысяч рублей и выше в зависимости от перевозчика и количества стыковок.

- Муж фермер, а вы при нем. Стали образцовой женой животновода?

- Нет, такой уклад мне был неинтересен. Поэтому открыла свой магазин сувениров. С открытием помогли подруги. Я продавала мыло собственного производства, соли для ванн, интересные африканские сувенирчики.

- Маски африканских племен?

- Деревянные маски и куклы зулу - обрядовые куклы в национальной одежде. Куклы зулу считаются женским оберегом, талисманом, приносят удачу в любви и в семье. Еще у меня продавалось вяленое мясо билтонг (национальное блюдо из говядины), украшения с изображением "Большой африканской пятерки".

НАША справка:

Большая африканская пятерка - название пяти видов животных, которые являются наиболее почетными трофеями африканских охотничьих сафари: слон, носорог, буйвол, лев и леопард.

Бегемот и крокодил, хотя и являются крупными толстокожими животными, не относятся к «большой пятерке». Про охотника, добывшего хотя бы по одному представителю каждого из видов «большой пятерки», принято говорить, что он собрал «большой шлем» (англ. «Grand Slam»).Охота на представителей «большой пятерки» разрешена только по специальному патенту, решение о выдаче которого, по правилам, принимается на правительственном уровне.

- Также из ЮАР туристы везут бриллианты разной степени ценности, - продолжает рассказ Наталия, - страна, как известно, богата алмазами.

- Слышала, там какая-то фантастическая история была с нахождением первых алмазов? Случайно нашли чуть ли не на дороге…

- Историю алмазов в Южной Африке разные источники рассказывают по-своему, но наиболее популярный вариант таков. В середине 19 века один из фермеров был в гостях у своих соседей и обратил внимание, что их дети играют каким-то ярким камешком. Он попросил хозяев продать ему приглянувшийся артефакт. На что мать детей якобы ответила: «Господь с вами! Это же просто галька. Забирайте даром, коли она вам понравилась». Экспертиза подтвердила, что речная галька - не что иное, как алмаз 21,25 каратов. Камень назвали «Эврика».

Власти, как ни странно, не обратили на находку особого внимания. Через пару лет местный пастух примерно в том же месте находит еще один алмаз, и вот тогда в ЮАР устремляются сотни искателей драгоценных камней. Начинается алмазная лихорадка. Компанию, которая стала контролировать месторождение, назвали Де Бирс, в честь фермеров, владельцев этих земель. Теперь «Де Бирс» - международная корпорация с годовым оборотом в 7 миллиардов долларов.

- А у вас на участке «галька» не встречалась?

- Под ногами – нет, а в глубине земли – вполне возможно. Но чтобы это проверить, зовут специалистов по разведке, те смотрят, как глубоко проходят залежи, делают расчет экономической целесообразности. В нашем случае мы бы потратили на дизельное топливо и аренду оборудования больше, чем получили бы от продажи алмазов. Поэтому стать алмазными королями нам не пришлось.

- Как живут африканские фермеры? Дом большой?

- Относительно большой. Раз дом свой, то коммунальных платежей у нас не было. ЖЭКи и управляющие компании быстро забылись, как страшный сон.

Оплачивали мы только воду и электроэнергию. Цены на продукты в магазинах сопоставимы с российскими. Правда, молочных продуктов, кроме молока и десертного йогурта, в принципе нет.

Мы жили в Северо-Западной провинции, в четырех часах езды от крупных городов. Представьте: совсем рядом с домом раскинулась пустыня Калахари.

По ночам слышны звуки дикой природы, настоящей, не киношной! Над головой шатром стоит звездное небо Южного полушария. Потрясающие закаты и рассветы, сафари, парки с животными…

Как показала практика, магазин с масками и прочей экзотикой логичнее было бы иметь в Кейптауне. Это единственный более или менее безопасный для туристов город. Там можно ходить пешком в центре. Общественный транспорт почти отсутствует. Белое население передвигается на собственных автомобилях.

- А много там - белого населения?

- Около 8% от общего числа жителей страны, по переписи 2011 года. "Белых" в ЮАР называют "африканеры" - то есть человек, живущий в Африке, но не коренной африканец.

Среди африканеров особняком держатся "буры" - потомки выходцев из европейских стран ("бур" - на старо-голландском "крестьянин"). Муж у меня как раз бур, хотя это в современном языке считается словом с ироничным оттенком, вроде русского "колхозник". Корректнее говорить "африканер".

- Вы сказали, что 8% населения - белые, а остальные 92%? Черные или мулаты?

- Около 9% - мулаты, 3% - индийцы, азиаты и другие, а 80% - африканцы (черные). Численность белого населения в стране постепенно сокращается: люди уезжают в Америку, Европу, Австралию и Новую Зеландию. А доля черного населения, напротив, увеличивается за счет притока эмигрантов из других стран Африки.

- Белые бегут от плохой жизни?

- Все, что я скажу, - субъективное мнение, которое основано на моем личном опыте и наблюдениях. Это страна сложная для жизни человека с белой кожей. В ЮАР говорят так: сначала на работу возьмут черного мужчину, потом черную женщину, потом белую и только в последнюю очередь белого мужчину. Те из белых, у кого есть возможность, уезжают из страны. Если ты белый, по улицам надо ходить надо с большой осторожностью. На моих подруг нападали, когда они ехали в машине и стояли на перекрестке на красном свете. Разбивается стекло в машине, грабители хватают сумки и все, что попадется под руку. Это началось после 1994 года…

- А что произошло в 94-м?

- Вы, наверное, слышали такой термин – апартеид? Это такая политика угнетения черного населения. Чернокожим и людям смешанного происхождения предписывалось проживать в специальных резервациях. То есть была расовая сегрегация: неграм, например, было запрещено появляться в "белых" районах, вступать в смешанные браки, пользоваться медициной "для белых". А медицина "для черных" была на уровне каменного века. Запрещалось учиться в "белых" районах, а "черных" школ и вузов просто не было. За работодателями было официально закреплено право применять расовую дискриминацию при приеме на работу.

Но вот - под влиянием мирового сообщества – в 1994 году апартеид пал.

Думаете, наступило всеобщее благоденствие? Ничуть не бывало. Пришла эпоха свободы и анархии, примерно как в России в 90-х после перестройки или после революции в 1917 году. Уровень жизни простого населения, в том числе чернокожего, еще сильнее снизился. Да и кто бы стал строить мощное правовое государство или индустриальное общество? Необразованные люди, не понимающие, что такое социальная ответственность? В страну хлынул поток нелегальных мигрантов, которые занимали рабочие места, соглашались на низкооплачиваемую работу и т.д. В стране процветает коррупция, которая делает богатых еще богаче, а бедных еще беднее.

Страна взлетела на первые места в "мировых рейтингах" преступности и безработицы. Занимает первое место в мире по распространенности ВИЧ (согласно данным ООН, опубликованным в 2003 и 2007 годах). Средняя продолжительность жизни: 50 лет у мужчин, 48 лет у женщин.

К тому же начался "апартеид наоборот": коренные африканцы начали "гнобить", не гнушаясь прямым насилием, потомков европейцев.

По всем этим причинам белые при первой возможности эмигрируют в благополучные страны.

- Россиянам понятны такие реалии. Наверное, русским там легко приспособиться?

- Русские здесь есть, но их немного. Иногда очень хотелось поговорить с кем-нибудь на русском. Просто поболтать по душам, поесть черного хлеба и посмотреть на снег. Вот такие три желания, как в песне. Конечно, там своя красота и красота совершенно нереальная, экзотическая, но иногда хотелось вот таких простых радостей типа черного хлеба (смеется). Белым на черном континенте действительно мог бы пригодиться такой навык россиян как умение жить в условиях неопределенности и сохранения устойчивости в нестабильности. Русские это умеют. А главная черта буров - не гибкость, а упрямство.

Чернокожее население поклоняется духам усопших предков, поэтому похороны стараются организовать веселые и пышные, чтобы ублажить предков. Похороны похожи на свадьбы в России: с лимузинами, музыкой и нарядными, веселыми гостями.

- Вы сказали, что сама по себе это страна удивительной красоты…

- Да. По-моему, это одна из самых прекрасных стран мира. Необычайно богатая природа с пустынями, горами, тропическими лесами. А животный мир! От пингвинов и китов до слонов.

Великолепные вина, богатая история, приветливые люди, простая, вкусная еда. Кто не пробовал в жизни "милли пап" (кукурузную кашу) или "браай" (местный шашлык), тот много потерял. Съездить в качестве туриста и увидеть ЮАР - однозначно стоит. Рассматривать как страну для эмиграции, - нет.

Рекламные проспекты сообщат вам много заманчивых сведений о ЮАР. Например, что территории ЮАР курсирует самый люксовый поезд в мире, путешествие на котором внутри страны обойдется в $1500. Или это страна-лидер среди производителей золота и платины. Здесь проводятся сафари, тут родилась одна из самых красивых женщин современности - актриса Шарлиз Терон, здесь снимали фильм "9 район", здесь одиннадцать официальных государственных языков!

Все это правда, как и то, что ЮАР - первое государство, имевшее, но добровольно отказавшееся от ядерного оружия.

Но вся эта информация ориентирована на богатых туристов. А подавляющее число чернокожего населения в провинции живет в тауншипах, в домишках, построенных из подручных материалов и даже глины, с земляным полом. Нищета ужасающая. До счастья этой стране пока еще далеко.

По всем этим причинам через год нашего южно-африканского пребывания мы с мужем вернулись в Россию. Мы нашли работу в крупной сельскохозяйственной компании и в ЮАР возвращаемся только как туристы, навестить родственников и друзей.

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