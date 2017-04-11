Женщина «без памяти», сбежавшая из больницы, снова под присмотром врачей и полиции

Мария-Марина, выдававшая себя за екатеринбурженку, теперь находится в психдиспансере. Приключения беглянки с амнезией продолжаются.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.04.2017

Россиянка Мария Арсентьева (это ее настоящее имя. - Прим. ред.) находится в психдиспансере в Казахстане - без документов и внятного ответа на вопрос, как она, гражданка России, к тому же беременная, оказалась в другой стране. О женщине, которая о себе не помнила ничего, кроме того, что у нее есть родственники в Екатеринбурге, мы писали в марте. На следующий день после того, как она в одних тапочках и халате ушла из городской больницы, женщину узнали простые костанайцы - она бродила около большого супермаркета - и отвезли в отдел полиции.

Оттуда ее на время поместили в клинику.

Полицейские тогда провели большую работу и выяснили, что женщина, которая представлялась Мариной Миглер, на самом деле 35-летняя Мария Арсентьева. Она гражданка России, проживала под Читой - это Забайкальский край. Пропала летом прошлого года. Участковый сказал, что уехала она с цыганами.

Корреспонденты местной газеты, которая «курировала» беглянку, связались с земляками женщины, чтобы они посодействовали возвращению соотечественницы на родину в Забайкальский край.

Кроме того, вопросом оказания правовой помощи Марии занялся КОФ «Бюро по правам человека». В разговоре с нами директор бюро Анастасия Миллер пообещала выяснить все способы, как и чем ей можно помочь.