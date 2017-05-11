Футуристичные трамваи, бесплатные велосипеды и дешевая электроника: чем удивил Китай жителя Екатеринбурга

Уралец в поисках интересной работы попал в город Чжухай и преподает английский детям.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.05.2017

Герою нашего сегодняшнего рассказа, Даниилу Миндибаеву, 22 года, он живет на юге Китая, в самом романтичном его городе - Чжухае.

Город расположен у моря, славится превосходным тропическим климатом и гордится своим статусом города-сада. Даниил, или как его зовут китайцы - Дэнни, работает преподавателем английского языка в детском образовательном центре. Мы разговариваем о том, как екатеринбуржец попал в Китай, о его впечатлениях и планах на будущее.

- Я считаю, что пока молодой, надо жить яркой жизнью, общаться со сверстниками, друзьями, не терять ни секунды, впитывать новый опыт и впечатления, - говорит Дэнни. - В прошлом году закончил УрФУ, стал искать работу. Никогда не сидел на месте: ездил со стройотрядами, подрабатывал и грузчиком, и рекламщиком, и дизайнером, работал даже на стройке на Севере. Север мне порядком надоел, да и заняться в свободное время там абсолютно нечем. Бескрайние поля и болота. Добраться до цивилизации можно только по воздуху.

Стал мониторить предложения и на «Авито» увидел интересное предложение – преподаватель английского языка в Китае! Я могу говорить на любые общедоступные темы: хобби, интересы, политика... Но все же объяснить правила английского языка на английском языке - такого я еще не делал. С детьми работал только в качестве вожатого в лагере. Но все равно решил попробовать! Отправил заявку, через пару недель состоялось несколько собеседований по скайпу. Мою кандидатуру утвердили, и три дня спустя для меня уже были куплены билеты.

- А почему китайцы искали учителя английского в России?

- Сейчас-то я уже понимаю, что для них главное, чтобы учитель был похож на европейца. А я похож (смеется). В Китае не хватает иностранных специалистов, поэтому активно их приглашают. А дальше уже стороны договариваются по условиям.

- Вам понравились условия или вы, прежде всего, искали свежие ощущения?

- И то, и другое. Например, мне понравилось, что жилье оплачивает работодатель. Найти жилье в Чжухае можно от 700 юаней (около 6 тысяч рублей на российские деньги. – Прим. ред.), но условия жизни там будут не очень. Кстати, для меня было открытием, что в Китае весьма нестандартные туалеты. Просто дырка в полу. Вода из душа туда же уходит. Хорошую же комнату со всеми удобствами можно снять за 2 000 юаней, то есть примерно 16-17 тысяч рублей. Там будет приличный ремонт, душевая кабинка, WI-FI.

И когда все это оплачивается не из твоего кармана, когда на тебе не экономят, а заботятся, чтобы тебе было приятно возвращаться домой и комфортно отдыхать, это приятно.

- А сам город вам понравился? Каким было первое впечатление?

- Я, как и многие, думал, что в китайских городах не продохнуть – много людей, машин, заводов. Но этот город меня потряс. Приморский, очень чистый, просторный, уютный. Многие иностранцы, которых я повстречал, говорят, что Чжухай - лучший из всех городов, где они когда-либо жили.

Мегаполис, как Екатеринбург, но весь в зелени и с морским свежим бризом. Город стоит среди холмов, везде парки, газоны, аллеи. Вот маленькая картинка: утром вдоль дорог проезжает поливальная машина. Поливальщик льет воду из шланга на каждый кустик отдельно! Китайцы ценят природу: каждое дерево посажено с любовью и заботой.

Отличные дороги, по три полосы в каждую сторону, быстрые трамваи, которые выглядят как из фильмов про будущее, автобусы с кондиционерами… Вот так выглядят остановки.

Маршруток, троллейбусов и метро в Чжухае нет. Можно поехать на такси. Правда, в них оплата идет по счетчику. И если таксист видит, что вы иностранец, то попытается поехать дальним маршрутом, чтобы накрутить побольше. А ценник в автобусе зависит от расстояния, но я никогда не платил больше 30 рублей, хоть и ездил по 15-20 километров до места назначения.

- Неужели в мегаполисе нет пробок?

- В Екатеринбурге едешь, например, в маршрутке. И попал в пробку. Можно смело выходить и идти пешком – быстрее будет. Транспорт если и движется, то медленно и печально. А в Китае пробки не мертвые, просто вы доедете до места не за 20 минут, как планировали, а за 30. Но доедете обязательно.

Китайцы охотно ездят на велосипедах. Здесь для этого не надо быть спортсменом-экстремалом, лавировать между пешеходами, уворачиваться от машин, трястись по колдобинам… Для движения есть выделенная дорожка между тротуаром и проезжей частью. Велик можно взять в любом месте из парка городских велосипедов. Они стоят на блокировке, которую снимаешь через приложение в телефоне. Если поездка меньше получаса – велик бесплатно.

Если дольше, то цена за 1 час примерно 25 рублей. С помощью того же приложения видно все доступные свободные велосипеды в округе. Есть еще приятные поощрения – к примеру, за возвращение велосипедов из труднодоступных мест.

Приехал на место, нажал на блокировку велосипеда – и все, пошел по своим делам. Очень крутая фишка, которая прекрасно работает в Чжухае, но вот будет ли работать в России - большой вопрос.

- То есть городская среда комфортная и продуманная.

- Приехав в Чжухай, сразу ощущаешь, что администрация города старается сделать все для удобства людей. Почти на всех тротуарах есть рельефная дорожка для слепых, а на автострадах специальные дорожки пересекают дорогу поперек - чтобы будить «сонных» водителей.

- Даниил, а как сложилась ваша работа? Вожатский опыт помог или пришлось попотеть?

- Как мои дела? Спасибо, хорошо (смеется). В итоге я работаю в трех местах – детском саду и центрах дополнительного образования. Зовут и в другие места, уже подумываю работать сам на себя, без посредника-босса, который искал для меня работу. Китайский учу по мере свободного времени. Китайцы уделяют большое внимание образованию детей, а потому внимательно относятся к найму преподавателей. Детсады и трейнинг-центры платят от 100 до 250 юаней за час работы, то есть 800 - 2 000 рублей в час. В таких условиях хочется работать и стараешься работать хорошо.

- Детсады и школы отличаются от российских?

- Я не знаю деталей российского дошкольного образования. Школы в Китае выглядят не так, как наши.

Все классы выходят на балконы, дети после урока могут дышать свежим воздухом, который, к слову, в Чжухае очень чистый (первую неделю ты постоянно спишь не меньше 10 часов из-за акклиматизации, ибо организм насыщается кислородом, спится крепко и сладко).

В классе - человек по 50, а средняя численность учеников школ составляет 2 600 человек. В российских же школах эта цифра колеблется в районе 500-700. В одной из школ, по рассказам моего друга, уже на сентябрь сформировано 7 первых классов (повторю, в классе по 50 человек), а ведь прием заявок еще не окончен.

Почти на каждом уроке есть время для небольшой физзарядки, перерыва, разминки. На уроке учитель говорит в микрофон, который закреплен на его ухе. Ну, знаете, как у операторов call-центра. Только соединен этот микрофон с большой колонкой, которую учитель постоянно таскает с собой.

Дети могут свободно заходить в учительскую, дверь всегда открыта в рабочие часы. Учительская похожа на офис с клерками, где у каждого свой уголок за перегородкой.

- К китайским традициям привыкли?

- Вы имеете в виду, чавканье за столом и громкие разговоры в людных местах? Привыкаю. А еще, когда их дети кричат и плачут на все кафе, они не очень-то стремятся их успокоить. Они могут тебя в лоб спросить, сколько ты зарабатываешь, у женщины – сколько ей лет. После еды могут рыгать. Раньше считалось, что так выражается благодарность повару за вкусный обед. Сейчас просто осталась национальная привычка. Китайцы могут смотреть сериалы, включив звук на полную громкость, не используя наушники, или кричать кому-то через весь автобус. Кстати, мужчины здесь никогда не уступают место в транспорте девушкам и женщинам. Только если те с маленьким ребенком. Но пожилым людям уступают сразу же.

В китайский Новый год неженатым людям принято дарить конверт с купюрой не менее 100 юаней (850 рублей). Мне такой подарили. Принимать его следует двумя руками.

В бизнесе китайцы могут быть упрямы, не принимать компромиссов, будут стараться выгадать себе преимущество. А в жизни – вполне приветливые и дружелюбные люди.

- Что китайцы у вас, европейца, спрашивают чаще всего?

- Как мое имя, как дела, сколько я здесь и нравится ли мне в Китае.

- Китай, как мы знаем, страна низких цен на одежду, еду, электронику…

- Электроника недорогая, да. Планшет для рисования купил за 13 тысяч, а на экспорт такие модели идут почти 35 тысяч рублей. Поесть в закусочной, взяв большую порцию лапши с овощами, свининой и отменным бульоном, - 80 рублей на российские деньги, бутылка Кока-колы 0,5 л – 25 рублей. Все, что делается из «химии», стоит дешевле в два раза, чем у нас. А натуральные продукты (мясо, молоко, яйца) – как у нас в Екатеринбурге или даже чуть дороже. Все-таки страна-то огромная и прокормить ее фермерам не просто.

И все-таки, знаете, очень скучаю по блюдам с картошкой, шаурме, по нормальной русской кухне. А вот пельмени здесь есть тоже. Только делают они их с креветками и овощами.

- Вы живете по соседству с двумя удивительными городами-странами – Гонконгом и Макао. Уже побывали там?

- Пока только в Макао, на пару часов, для ознакомления. Напомню, что специальный административный район Макао – это полуостров и два острова, которые входят в состав КНР, но обладают автономией – там свои законы, свои деньги, право участия в международных организациях. Более 400 лет Макао был португальской колонией, поэтому здесь два официальных языка – китайский и португальский. Довольно непривычно слышать азиатов, говорящих на португальском языке.

Главное впечатление – удивительное, но гармоничное сочетание португальского и азиатского стилей архитектуры. «Европейские» улочки с деревьями, с которых свисают лианы; китайские беседки и светлые аккуратные двухэтажные европейские домики. Повсюду висят таблички на китайском, а на холме - церковь в старинном португальском стиле.

Макао славится шикарными казино, как Лас-Вегасе, и рядом может стоять резиденция католического епископа. Католические колледжи и монастыри соседствуют с роскошными отелями. В общем, очень интересное место с богатой историей и неповторимой атмосферой.

- Столько новых впечатлений! По Екатеринбургу не скучаете?

- Скучаю по набережной возле «Хаятта» и драмтеатра. Любил туда приходить, когда надо было о чем-то подумать, побродить в одиночестве. Летом там танцуют пары, скейтеры исполняют трюки. Я и моя девушка в хорошую погоду покупали что-нибудь вкусненькое, шли поближе к реке наслаждаться закатом. Кто-то играет на гитаре, народ подходит поближе, чтобы послушать любимые песни. Да, пожалуй, это мое любимое место в Екатеринбурге.

В Чжухае на набережной стоит символ города - скульптура «Рыбачка», девушка, которая держит жемчужину.

А бродить и думать здесь можно в садах Юаньмин синь юань, что в переводе означает «Новые сады совершенной ясности» - для поиска вдохновения и новых интересных идей!

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