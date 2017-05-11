Наверх
Спасатели эвакуировали взрослых и ребенка из горящего дома в Екатеринбурге
08:51, сегодня
Дожди, солнце и сильный ветер: прогноз погоды на выходные в Екатеринбурге
08:40, сегодня
Выходные в Екатеринбурге c 13 по 14 мая: заглянем в закулисье Большого, послушаем Феофана и попробуем блюзовый джем
08:20, сегодня
Футуристичные трамваи, бесплатные велосипеды и дешевая электроника: чем удивил Китай жителя Екатеринбурга
08:16, сегодня
Пора мыть окна и подоконники!
Вне игры: футболистов екатеринбургского «Урала» дисквалифицировали за драку на Кубке России
21:03, 11.05.2017
Вафля с особой начинкой: ребенок в детском саду Нижнего Тагила чуть не проглотил шуруп вместе со сладким
20:50, 11.05.2017
После вынесения приговора блогера Соколовского отправили в хоспис
20:25, 11.05.2017
Как больше не делать платежи в банке – более выгодный способ погашения кредитов и займов
«Властелин меча»: рецензия на фильм «Меч короля Артура»
20:10, 11.05.2017
100 тысяч штрафа выписали авиакомпании Azur Air за задержку рейса из Кольцово
19:54, 11.05.2017
В Свердловской области покончил с собой 29-летний старшина полиции: у него осталось трое детей
19:30, 11.05.20172
В конечном счете выигрывает клиент: уральские банки боролись за звание лучшего на Фестивале качества
Свердловское минимущество передало Екатеринбургу землю в районе Центрального стадиона
19:10, 11.05.2017
Люди не хотят покупать билеты: в Екатеринбурге отменили мастер-класс Ольги Бузовой
19:05, 11.05.20171
Мягковато, но гуманно: как в РПЦ отреагировали на приговор блогеру Руслану Соколовскому
18:34, 11.05.2017
ВКонтакте и Facebook сломались: у некоторых пользователей не загружаются сайты ни с компьютера, ни с телефона
18:29, 11.05.2017
В Екатеринбурге закрыли скандально известную овощебазу № 4
18:15, 11.05.2017
Власти Екатеринбурга предлагают не пускать танки в город в День Победы
18:00, 11.05.2017
Виталий Милонов хочет на 10 лет запереть «ловца покемонов» дома
17:40, 11.05.2017
Студент из Екатеринбурга может на 5 лет сесть в тюрьму за разборки с гаишником у него дома
17:10, 11.05.2017
На въезде в Екатеринбург со стороны Челябинского тракта уберут светофоры
17:01, 11.05.2017
Стало известно имя соперника Евгения Куйвашева в праймериз на выборах губернатора
16:40, 11.05.20172
В Каменске-Уральском уже неделю ищут 16-летнюю девушку
16:25, 11.05.2017
У мамы не было денег, чтобы позвонить в полицию: в Екатеринбурге нашли родителей двухлетней девочки
16:20, 11.05.20171
Общественники создали в Свердловской области Центр по борьбе с экстремизмом
16:15, 11.05.2017
Анонимов в интернете больше не будет: такой указ подписал Владимир Путин
16:00, 11.05.20173
В Екатеринбурге закрыли на ремонт Сибирский тракт и Объездную
15:50, 11.05.2017
Это негативно скажется на отношении к РПЦ: диакон Андрей Кураев отреагировал на приговор Руслану Соколовскому
15:49, 11.05.20173
Создатель «групп смерти» в соцсети «ВКонтакте» признал свою вину
15:35, 11.05.2017
В России могут исчезнуть с прилавков до 80% иностранных вин
15:23, 11.05.2017
В Екатеринбурге вводят запрет на парковку на новых участках Малышева и Шейнкмана
14:51, 11.05.2017
Суд над грозой Пионерки: в процессе по делу об избиении общественника допросили одного из подельников Новоселова
14:38, 11.05.2017
«Вы бандиты, ваш начальник – вор в законе!» Родственница екатеринбургского бизнесмена закрылась от полиции в «Лексусе»
14:30, 11.05.2017
12 площадок и трансляция в интернете: в Екатеринбурге пройдет Ural Music Night – 2017
14:24, 11.05.2017
В Екатеринбурге может обанкротиться крупная компания по прокату ВИП-автомобилей
14:10, 11.05.2017
В Екатеринбурге пройдет большая сельскохозяйственная ярмарка
13:52, 11.05.2017
В Екатеринбурге на шествие «Бессмертный полк» не будут пускать армян с их национальными флагами
13:36, 11.05.2017
Суд приговорил Соколовского к 3 годам и 6 месяцам
13:18, 11.05.2017
В Екатеринбурге пока не будут отключать отопление
13:10, 11.05.2017
Генпрокуратура начала проверку из-за лесных пожаров в Свердловской области
12:44, 11.05.20171
В центре Екатеринбурга судебные приставы снесли забор во дворе новостройки из-за жалоб жильцов
12:10, 11.05.20172
Паводок отрезал от мира два десятка свердловских поселков
12:10, 11.05.2017
В Кольцово назвали самые популярные среди екатеринбуржцев курорты
11:27, 11.05.2017
Онлайн-трансляция с вынесения приговора по делу Руслана Соколовского в Екатеринбурге
10:45, 11.05.20174
Ученые нашли в уральских пещерах неизвестный вид древнего бизона
10:34, 11.05.2017
В Екатеринбурге к ЧМ-2018 отремонтируют две тысячи зданий: среди них Дворец молодежи, управление МВД и УрФУ
10:05, 11.05.2017
Жители Екатеринбурга назвали уровень дохода, за которым начинается бедность
09:21, 11.05.2017
Если деньги не работают, то их становится меньше: банкиры Екатеринбурга рассказали, как выгодно вложить свои сбережения
09:00, 11.05.2017
Площадь пожара – 600 «квадратов»: три десятка спасателей тушили ангар в Екатеринбурге
08:55, 11.05.2017
Спасатели нашли тело четвертого рыбака, утонувшего на свердловском озере
08:35, 11.05.2017
Екатеринбурженка в ЮАР восхищается нереальной природой, но предостерегает от эмиграции в эту страну
08:17, 11.05.20172
В Екатеринбурге во время пожара в лакокрасочном цехе пострадал человек
08:16, 11.05.2017
День лени, парад рыжих, царская охота: на какой фестиваль поедем летом
20:19, 10.05.2017

Футуристичные трамваи, бесплатные велосипеды и дешевая электроника: чем удивил Китай жителя Екатеринбурга

Футуристичные трамваи, бесплатные велосипеды и дешевая электроника: чем удивил Китай жителя Екатеринбурга
16+
Фото: предоставлено героем публикации
Уралец в поисках интересной работы попал в город Чжухай и преподает английский детям.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.05.2017

Герою нашего сегодняшнего рассказа, Даниилу Миндибаеву, 22 года, он живет на юге Китая, в самом романтичном его городе - Чжухае.

китай

Город расположен у моря, славится превосходным тропическим климатом и гордится своим статусом города-сада. Даниил, или как его зовут китайцы - Дэнни, работает преподавателем английского языка в детском образовательном центре. Мы разговариваем о том, как екатеринбуржец попал в Китай, о его впечатлениях и планах на будущее.

китай

- Я считаю, что пока молодой, надо жить яркой жизнью, общаться со сверстниками, друзьями, не терять ни секунды, впитывать новый опыт и впечатления, - говорит Дэнни. - В прошлом году закончил УрФУ, стал искать работу. Никогда не сидел на месте: ездил со стройотрядами, подрабатывал и грузчиком, и рекламщиком, и дизайнером, работал даже на стройке на Севере. Север мне порядком надоел, да и заняться в свободное время там абсолютно нечем. Бескрайние поля и болота. Добраться до цивилизации можно только по воздуху.

китай

Стал мониторить предложения и на «Авито» увидел интересное предложение – преподаватель английского языка в Китае! Я могу говорить на любые общедоступные темы: хобби, интересы, политика... Но все же объяснить правила английского языка на английском языке - такого я еще не делал. С детьми работал только в качестве вожатого в лагере. Но все равно решил попробовать! Отправил заявку, через пару недель состоялось несколько собеседований по скайпу. Мою кандидатуру утвердили, и три дня спустя для меня уже были куплены билеты.

китай

- А почему китайцы искали учителя английского в России?

- Сейчас-то я уже понимаю, что для них главное, чтобы учитель был похож на европейца. А я похож (смеется). В Китае не хватает иностранных специалистов, поэтому активно их приглашают. А дальше уже стороны договариваются по условиям.

китай

- Вам понравились условия или вы, прежде всего, искали свежие ощущения?

- И то, и другое. Например, мне понравилось, что жилье оплачивает работодатель. Найти жилье в Чжухае можно от 700 юаней (около 6 тысяч рублей на российские деньги. – Прим. ред.), но условия жизни там будут не очень. Кстати, для меня было открытием, что в Китае весьма нестандартные туалеты. Просто дырка в полу. Вода из душа туда же уходит. Хорошую же комнату со всеми удобствами можно снять за 2 000 юаней, то есть примерно 16-17 тысяч рублей. Там будет приличный ремонт, душевая кабинка, WI-FI.

И когда все это оплачивается не из твоего кармана, когда на тебе не экономят, а заботятся, чтобы тебе было приятно возвращаться домой и комфортно отдыхать, это приятно.

китай

- А сам город вам понравился? Каким было первое впечатление?

- Я, как и многие, думал, что в китайских городах не продохнуть – много людей, машин, заводов. Но этот город меня потряс. Приморский, очень чистый, просторный, уютный. Многие иностранцы, которых я повстречал, говорят, что Чжухай - лучший из всех городов, где они когда-либо жили.

Мегаполис, как Екатеринбург, но весь в зелени и с морским свежим бризом. Город стоит среди холмов, везде парки, газоны, аллеи. Вот маленькая картинка: утром вдоль дорог проезжает поливальная машина. Поливальщик льет воду из шланга на каждый кустик отдельно! Китайцы ценят природу: каждое дерево посажено с любовью и заботой.

китай

Отличные дороги, по три полосы в каждую сторону, быстрые трамваи, которые выглядят как из фильмов про будущее, автобусы с кондиционерами… Вот так выглядят остановки. 

китай

Маршруток, троллейбусов и метро в Чжухае нет. Можно поехать на такси. Правда, в них оплата идет по счетчику. И если таксист видит, что вы иностранец, то попытается поехать дальним маршрутом, чтобы накрутить побольше. А ценник в автобусе зависит от расстояния, но я никогда не платил больше 30 рублей, хоть и ездил по 15-20 километров до места назначения.

китай

- Неужели в мегаполисе нет пробок?

- В Екатеринбурге едешь, например, в маршрутке. И попал в пробку. Можно смело выходить и идти пешком – быстрее будет. Транспорт если и движется, то медленно и печально. А в Китае пробки не мертвые, просто вы доедете до места не за 20 минут, как планировали, а за 30. Но доедете обязательно.

китай

Китайцы охотно ездят на велосипедах. Здесь для этого не надо быть спортсменом-экстремалом, лавировать между пешеходами, уворачиваться от машин, трястись по колдобинам… Для движения есть выделенная дорожка между тротуаром и проезжей частью. Велик можно взять в любом месте из парка городских велосипедов. Они стоят на блокировке, которую снимаешь через приложение в телефоне. Если поездка меньше получаса – велик бесплатно.

китай

Если дольше, то цена за 1 час примерно 25 рублей. С помощью того же приложения видно все доступные свободные велосипеды в округе. Есть еще приятные поощрения – к примеру, за возвращение велосипедов из труднодоступных мест.

китай

Приехал на место, нажал на блокировку велосипеда – и все, пошел по своим делам. Очень крутая фишка, которая прекрасно работает в Чжухае, но вот будет ли работать в России - большой вопрос.

- То есть городская среда комфортная и продуманная.

- Приехав в Чжухай, сразу ощущаешь, что администрация города старается сделать все для удобства людей. Почти на всех тротуарах есть рельефная дорожка для слепых, а на автострадах специальные дорожки пересекают дорогу поперек - чтобы будить «сонных» водителей.

китай

- Даниил, а как сложилась ваша работа? Вожатский опыт помог или пришлось попотеть?

- Как мои дела? Спасибо, хорошо (смеется). В итоге я работаю в трех местах – детском саду и центрах дополнительного образования. Зовут и в другие места, уже подумываю работать сам на себя, без посредника-босса, который искал для меня работу. Китайский учу по мере свободного времени. Китайцы уделяют большое внимание образованию детей, а потому внимательно относятся к найму преподавателей. Детсады и трейнинг-центры платят от 100 до 250 юаней за час работы, то есть 800 - 2 000 рублей в час. В таких условиях хочется работать и стараешься работать хорошо.

- Детсады и школы отличаются от российских?

- Я не знаю деталей российского дошкольного образования. Школы в Китае выглядят не так, как наши.

китай

Все классы выходят на балконы, дети после урока могут дышать свежим воздухом, который, к слову, в Чжухае очень чистый (первую неделю ты постоянно спишь не меньше 10 часов из-за акклиматизации, ибо организм насыщается кислородом, спится крепко и сладко).

китай

В классе - человек по 50, а средняя численность учеников школ составляет 2 600 человек. В российских же школах эта цифра колеблется в районе 500-700. В одной из школ, по рассказам моего друга, уже на сентябрь сформировано 7 первых классов (повторю, в классе по 50 человек), а ведь прием заявок еще не окончен.

китай

Почти на каждом уроке есть время для небольшой физзарядки, перерыва, разминки. На уроке учитель говорит в микрофон, который закреплен на его ухе. Ну, знаете, как у операторов call-центра. Только соединен этот микрофон с большой колонкой, которую учитель постоянно таскает с собой.

Дети могут свободно заходить в учительскую, дверь всегда открыта в рабочие часы. Учительская похожа на офис с клерками, где у каждого свой уголок за перегородкой. 

китай

- К китайским традициям привыкли?

- Вы имеете в виду, чавканье за столом и громкие разговоры в людных местах? Привыкаю. А еще, когда их дети кричат и плачут на все кафе, они не очень-то стремятся их успокоить. Они могут тебя в лоб спросить, сколько ты зарабатываешь, у женщины – сколько ей лет. После еды могут рыгать. Раньше считалось, что так выражается благодарность повару за вкусный обед. Сейчас просто осталась национальная привычка. Китайцы могут смотреть сериалы, включив звук на полную громкость, не используя наушники, или кричать кому-то через весь автобус. Кстати, мужчины здесь никогда не уступают место в транспорте девушкам и женщинам. Только если те с маленьким ребенком. Но пожилым людям уступают сразу же.

китай

В китайский Новый год неженатым людям принято дарить конверт с купюрой не менее 100 юаней (850 рублей). Мне такой подарили. Принимать его следует двумя руками.

В бизнесе китайцы могут быть упрямы, не принимать компромиссов, будут стараться выгадать себе преимущество. А в жизни – вполне приветливые и дружелюбные люди.

- Что китайцы у вас, европейца, спрашивают чаще всего?

- Как мое имя, как дела, сколько я здесь и нравится ли мне в Китае.китай

- Китай, как мы знаем, страна низких цен на одежду, еду, электронику…

- Электроника недорогая, да. Планшет для рисования купил за 13 тысяч, а на экспорт такие модели идут почти 35 тысяч рублей. Поесть в закусочной, взяв большую порцию лапши с овощами, свининой и отменным бульоном, - 80 рублей на российские деньги, бутылка Кока-колы 0,5 л – 25 рублей. Все, что делается из «химии», стоит дешевле в два раза, чем у нас. А натуральные продукты (мясо, молоко, яйца) – как у нас в Екатеринбурге или даже чуть дороже. Все-таки страна-то огромная и прокормить ее фермерам не просто.

китай

И все-таки, знаете, очень скучаю по блюдам с картошкой, шаурме, по нормальной русской кухне. А вот пельмени здесь есть тоже. Только делают они их с креветками и овощами.

- Вы живете по соседству с двумя удивительными городами-странами – Гонконгом и Макао. Уже побывали там?

- Пока только в Макао, на пару часов, для ознакомления. Напомню, что специальный административный район Макао – это полуостров и два острова, которые входят в состав КНР, но обладают автономией – там свои законы, свои деньги, право участия в международных организациях. Более 400 лет Макао был португальской колонией, поэтому здесь два официальных языка – китайский и португальский. Довольно непривычно слышать азиатов, говорящих на португальском языке.

китай

Главное впечатление – удивительное, но гармоничное сочетание португальского и азиатского стилей архитектуры. «Европейские» улочки с деревьями, с которых свисают лианы; китайские беседки и светлые аккуратные двухэтажные европейские домики. Повсюду висят таблички на китайском, а на холме - церковь в старинном португальском стиле.

Макао славится шикарными казино, как Лас-Вегасе, и рядом может стоять резиденция католического епископа. Католические колледжи и монастыри соседствуют с роскошными отелями. В общем, очень интересное место с богатой историей и неповторимой атмосферой.

китай

- Столько новых впечатлений! По Екатеринбургу не скучаете?

- Скучаю по набережной возле «Хаятта» и драмтеатра. Любил туда приходить, когда надо было о чем-то подумать, побродить в одиночестве. Летом там танцуют пары, скейтеры исполняют трюки. Я и моя девушка в хорошую погоду покупали что-нибудь вкусненькое, шли поближе к реке наслаждаться закатом. Кто-то играет на гитаре, народ подходит поближе, чтобы послушать любимые песни. Да, пожалуй, это мое любимое место в Екатеринбурге.

В Чжухае на набережной стоит символ города - скульптура «Рыбачка», девушка, которая держит жемчужину.

китай

А бродить и думать здесь можно в садах Юаньмин синь юань, что в переводе означает «Новые сады совершенной ясности» - для поиска вдохновения и новых интересных идей!

китай

Еще истории о Китае от наших земляков: 

Китай: как выучить язык и остаться там жить. 

За «скрепами» надо ехать в глубинку. Что может шокировать екатеринбуржца в Китае. 

Другие истории «Нашей Газеты» о екатеринбуржцах, которые живут в других городах и странах - здесь (полный список). 

Как организованы детские сады в благополучной Швециисколько там воспитателей и почему в группах нет кроватей

Как воспитывают детей в Даниигде получают 320 тысяч, разводятся онлайн и возвращают потерянные вещи. 

Екатеринбурженка в ЮАР восхищается нереальной природой, но предостерегает от эмиграции в эту страну.

Райский остров Бали глазами экс-уральца: любовь к русским, катание на слонах и Интернет 4G на каждом пляже.

Уральский музыкант о граффити, транспорте и бешеных ценах у врачей в Нью-Йорке.

«В парке играет ансамбль в кокошниках!» Екатеринбургский музыкант рассказал о жизни в Индии. 

Екатеринбуржец рассказал, зачем полицейские в Испании вкалывают себе в макушку ботокс. 

Австралия: торт в честь русской балерины и кенгуру у дома.

Дорогая аренда квартир, но очень удобная транспортная схема: как живется в Лондоне.

Самая счастливая нация на земле: в Дании получают 320 тысяч, разводятся онлайн и возвращают потерянные вещи. 

Япония – страна, где улицы не имеют названий, а к людям обращаются по фамилиям. 

10 фактов о Грузии, которые не рассказывают туристам.

Ницца, Монако и княжеская свадьба: екатеринбурженка рассказала о своей жизни на Лазурном берегу.

Личный опыт: как мы с семьей организовали себе отдых на Сейшелах по цене самого дешевого Таиланда.

Екатеринбурженка за границей: «У России и Польши больше общих черт, чем различий».

Канада: 15 удивительных фактов.

Екатеринбурженка во Франции: «Весь город - это сплошные каменные лестницы, арки, тайные проходы». 

Похороны с петардами, современные проспекты и разбитые лачуги Филиппин.

Новая Зеландия: новая жизнь без селедки и скумбрии.

Есть ли в Швеции шведские семьи и шведские столы: екатеринбурженка развенчала мифы об этой стране.

Екатеринбуржцы за границей: «О нашем Подсолнуховом штате даже сами американцы не знают».

Малайзия – страна, где бассейны на крышах, а в храмы не пускают женщин.

Американцы боятся двух вещей и это никак не связано с политикой. 

Екатеринбурженка в Австралии: «Здесь ради улыбчивых зверьков запретили транспорт».

Декретный отпуск для пап и отсутствие бездомных животных: благополучная Швеция глазами бывшей екатеринбурженки.

Атмосфера 90-х, высокие цены, маленькие зарплаты: экс-уральцы рассказали о том, как теперь живется в Крыму. 

Ледяные кровати и снежные тумбы: житель Екатеринбурга стал первым постояльцем необычного отеля на Камчатке.

Чем Москва похожа на Екатеринбург: цены, люди, расстояния.

Галина Исакова, 12.05.2017, 08:16
Тэги: Туризм, Фото, Эксклюзив
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Екатеринбуржцы в разных странах Мотоциклы Кто заработал Рецензия Дом-2 Суд ДТП Голодовка в колонии Путин Катастрофа Доска позора Ошибки врачей Семья Музыка Мультимедиа Взрыв Мужчины Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Баскетбол Дело Пьянкова Новости Сибирская язва Студенты Фото Личное Авто Слухи Коллекторы Статистика Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Секс Взятки Криминал Дети Приостановка полетов в Египет Расстрел на Депутатской В Екатеринбурге -40 градусов Истории 9 мая ЧМ-2018 Новый год Футбол Горячее Происшествия Парковки Опрос 9 мая Хоккей Школа Здоровье Погода История успеха Еда ЗАГС Новости России Смерть Конкурсы Спорт Интервью Горящие авто Необычное Самолет Шоу-бизнес Экономия Скорая помощь Отдых ИГИЛ Экономика Эксклюзив Туризм Приговор Лошагину СМИ Ельцин-центр Производство История Екатеринбурга Рейтинг Жизнь в городе Красота Лайфхак Корь Отношения Транспортная реформа Позитив Новости дня Ловец покемонов Недвижимость Скандал с Новиковым Расписание Бизнес Волейбол Репортаж ЖКХ Храм святой Екатерины Дороги Афиша Мировые новости Военный репортаж Искусство Обрушение крыши на Калинина Грипп в Екатеринбурге Пусть говорят Образование Расстрел Убийство в Рахмангулово Религия Хэллоуин-2015 Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Война ритуальных агентств Крушение самолета под Ростовом Гололед Скандалы МЧС Биатлон Строительство ВУЗ В Египте разбился самолет с российскими туристами Пожар Интернет Политика Бэби-боксы Развлечения Психология Грипп Культура Розыск Самолет Минобороны упал в Якутии Мода Растения Деньги Тест Знаменитости Высокие технологии Общественный транспорт Кризис и санкции Убийство Ирины Вахрушевой Медицина Видео Выставки Ту 154 Женщины Мистика Дорожные воины ГИБДД Отключение света Уралмаш, Эльмаш Животные Снос монастыря на Качканаре Транспорт

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru