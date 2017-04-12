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10 фактов о Грузии, которые не рассказывают туристам

10 фактов о Грузии, которые не рассказывают туристам
16+
Фото: travel.tochka.net
Екатеринбурженка поведала о том, как сдать на права бортовому компьютеру, почему за коммуналку зимой здесь платят 1200 рублей, а яблоки стоят всего 11 рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 13.04.2017

Ольга Подосенова закончила журфак УрГУ, работала в общественной экологической организации. Теперь живет в столице Грузии - Тбилиси.

грузия

- Оля, ты родилась на Дальнем Востоке, училась и жила на Урале, теперь живешь на Кавказе. Как ты попала в Грузию?

- Как попала – это, пожалуй, даже для меня не совсем понятно. У меня две дочери - старшей 21 год, младшей - 5 лет. И вот, когда с младшей были в Тбилиси еще как туристы, катались как-то на канатке над городом. Дочке тогда было полтора года. И она, едва научившаяся говорить, показывает пальцем с высоты на старый Тбилиси и говорит: «Это - мое». Пришлось остаться. Так что, наверное, это ей обязана тем, что живу в Грузии (смеется).

грузия

А если серьезно, то девочка у нас наполовину грузинка, и ничего удивительного, что ей тут понравилось. С этой страной у меня уже кровные связи.

грузия

1: настоящий грузин носит кепку-аэродром и ездит на «Волге»?

- «Волга» в Тбилиси - такой же раритет, как и кепка-аэродром. Самые популярные марки машин сейчас в Грузии - это «Мерседес» и BMW. В Тбилиси собран весь автопарк мира, ведь до недавнего времени здесь были очень низкие пошлины на импортные авто. Кстати, отличать марки автомобилей я начала именно здесь. Здесь же села за руль и получила права, а в России даже не хотела.

Спою оду местным возможностям получения водительских прав. Учеба в автошколе доступна каждому, сдача экзаменов – пожалуйста, выбирай язык, на котором тебе  удобнее, хоть русский, хоть английский. Получить автоправа международного образца может и иностранец. Теорию и практику принимает компьютер. «Город» сдаешь на машине с бортовым компьютером, который фиксирует ошибки и считает баллы. Возможность коррупции исключена. То есть абсолютно – даже гипотетической возможности нет.

грузия

Здесь я перестала бояться гаишников: дорожный патруль неподкупен и не нацелен на поиск виноватых. Если злостно не нарушаешь – бояться нечего. Проверено на себе. Однажды случайно нарушила правила: припарковалась в неположенном месте и права дома забыла. Офицер пальцем погрозил, проверил фамилию в электронной картотеке. «Будьте внимательнее», – ласково так сказал. А мог выписать штраф…

Вот кому нелегко в Тбилиси на дорогах - это пешеходам. Кто был в Грузии, знает: дорогу перейти - это аттракцион на грани фантастики, машины пешеходам не уступают, несутся! Через дорогу надо бегать быстро и крутить головой на 180 градусов. Нет, не собьют, объедут, но страшно ведь! Ездят в Тбилиси очень нервно. За права пешеходов тоже сейчас взялись: начали транслировать социальную рекламу «Уступи пешеходу».

грузия

2: грузины большую часть жизни сидят за столом, пьют вино, слушают тамаду и танцуют?

- Конечно, сидят, танцуют и поют! (смеется). Но грузин - это, прежде всего, не тамада, а строитель! Таких достроек-пристроек я нигде, ни в одной стране мира, не видела. Пятиэтажки-хрущевки увеличиваются вдвое, там буквально балы можно организовывать. Как в «нехорошей квартире» у Булгакова. Как только грузин заселяется в квартиру, то сразу начинает искать, как и что можно расширить и что перестроить. Недаром один из их уважаемых царей – Давид Строитель.грузия

Еще Грузия – Страна Советов. Здесь очень любят (иногда сверх меры) интересоваться чужой личной жизнью и давать советы. К этому надо быть готовым и воспринимать спокойно.

А насчет танцев и застолий… Грузины чувствуют вкус жизни. На мой взгляд, это главное их качество. Несмотря на сложную жизнь, отсутствие денег (большой процент населения живет за чертой бедности), у них всегда остается вкус к жизни, любопытство к миру во всех его  проявлениях. Какая-то невероятная легкость бытия. Они любят жизнь, любят гостей, любят угощать. В Грузии можно не нанимать гида для экскурсий. О тонкостях истории, может, не каждый местный житель расскажет, но каждый будет колоритным и интересным рассказчиком!

грузия

3: грузинская кухня - это мясо и вино?

- Мясо, вино, а также овощи, фрукты, сыр, хлеб. Одной только фасоли - лобио - здесь десятки видов. В России абрикос – это абрикос. А в Грузии – огромное количество сортов абрикоса и, соответственно, - названий.

В каждом регионе у блюда свой колорит. «Имерули хачапури» и аджарский хачапури – это совсем не одно и то же! Кухня мегрельская, кахетинская, аджарская, гурийская, сванская и много других – все обалденно вкусное и все разное.

грузия

А зелень! В России терпеть не могла кинзу, здесь уже не могу без нее жить. Почти во все блюда добавляю. 

Прохладный сок из свежего арбуза пробовали? 

грузия

А хинкали?! Вы пробовали настоящие грузинские хинкали с черным перцем? Хинкали никогда не едят вилкой, это дурной тон, эта ошибка сразу выдает чужака. Хинкали едят руками, аккуратно прокусывая мешочек из теста, потому что там бульон. Сама я их готовить не научилась - в этом просто нет необходимости. Вкусные и недорогие хинкали подают в любой забегаловке. Невкусных здесь просто не готовят.

грузия

Моя гордость собственного приготовления - соус ткемали (сливовый). Меня его научили готовить, и гости говорят, что он получается настоящим, грузинским. Хотя вообще-то особенно на готовку грузинских блюд не претендую. Однажды попыталась добавить в аджапсандал (рагу из баклажанов) морковку, меня чуть не линчевали…Грузинские блюда в нашей семье готовит грузинский мужчина. За мной – русско-украинская кухня. Она у меня лучше получается, а местные приправы и зелень придают ей особый вкус.

грузия

4: грузины - горячая кровь? 

- Да. Кровь и вправду горячая. Нечаянное слово может очень задеть, а кровь закипеть. Они горячие, но быстро отходят. Бывает так: мужчины ссорятся, кричат, а через 5 минут обнимаются. В них нет внутренней агрессии.

Иногда у туриста может сложиться впечатление, что женщины трудятся, не поднимая спины, а мужчины посиживают в парках или во дворах. Это оттого, что в стране практически нет промышленного производства.

Основная сфера - услуги, где задействованы женщины. Но закрепощенных «женщин Востока» лично я тут не встречала. И главенства мужчин в семье нет. Хотя есть гендерные предрассудки. К примеру, повесить белье на улицу ниже мужского достоинства. Если соседи увидят – позор. Как-то я спросила, как быть тому мужчине, который живет один? Говорят: значит, вешает ночью, чтобы никто не видел!

грузия

Так что, с одной стороны, патриархальные традиции сильны и их чтут, а с другой, молодежь все меньше их воспринимает, молодые люди раскрепощенные. Но мне очень нравится, что они с гордостью надевают национальные костюмы на праздники, исполняют традиционные песни и танцы. Не на показ, от души.

5: правда, что грузины обожают своих и чужих детей? 

- Детей здесь и правда любят, я бы назвала это «культурой восхищения детьми». Когда с маленьким ребенком на руках ездила по Тбилиси на общественном транспорте, то не помню ситуации, чтобы мне не помогли. Причем, в основном - молодые люди. Чужого ребенка взять на руки и пронести какое-то расстояние, потому что вам тяжело? Да запросто!

Грузины любят детей – государственные детские сады бесплатные. То есть совсем – родители не доплачивают даже за питание.

грузия

Особых проявлений вандализма, чтобы ломали детские площадки или песочницы, не встречала. Если есть дворик в запущенном состоянии, то это скорее наследие прошлого, а не примета настоящего. А вот всеобщее и повсеместное курение - это беда. Курят так много, что, похоже, даже не замечают, что это вредит детям и окружающим. Еще до последнего времени курили везде, где можно дышать.

6: грузины - патриоты и рачительные хозяева на своей земле?

- Патриоты, это правда. Привыкли, что страна особенная, ею интересуются и восхищаются туристы со всего мира. О жизни в составе СССР, с друзьями-соседями, в общем государстве могут вспоминать с теплом и ностальгией, о современной жизни говорят по-разному, но все очень любят родину.

грузия

В остальном, при всей своей хозяйственности, они - люди несколько безалаберные. Вот простой пример по той сфере деятельности, которой занимаюсь, - экологии. Страна в этом плане благополучная: нет большой промышленности, нет ядерных объектов и атомных станций. А горы мусора и грязные реки есть. Это идет от бесхозяйственности. Энергия дешевая - не особо экономят. Этим сейчас и занимаюсь: стараюсь продвигать и пропагандировать энергоэффективность и возобновляемую энергетику – солнце, ветер – этих ресурсов здесь с лихвой!

грузия

Еще пример. Квартиры и дома они в большинстве своем не утепляют. На мой взгляд, зря. Тогда зимой за коммуналку небольшой квартиры в многоэтажке платили бы не 1 200 рублей (на российские деньги), как сейчас, а еще меньше. Впрочем, летом эти платежи вообще копеечные.

Добавьте к картинке то, что централизованного отопления и подогрева воды нет даже в многоэтажках – чем отапливаться, какие отопительные приборы устанавливать, каждый решает сам. А значит, можно регулировать энергопотребление  и еще больше экономить. Но грузины относятся к этому довольно легкомысленно, хотя жалуются, что коммуналка высокая.

грузия

Обычный многоквартирный дом, в подъезде которого нет входной двери в принципе.

7: грузинский язык для русского уха звучит провокационно: трудно понять, когда ругаются, а когда нет.

- Вы - гость, кто с вами будет ругаться! Это табу для грузина. А сам язык для меня как лингвиста очень интересен: считается, что он один из первых, возникших у человечества! В нем нет заглавных букв, даже имена пишутся с маленькой. Алфавит содержит 33 буквы-звука (графемы), из которых 28 согласных и всего 5 гласных.

Некоторые из грузинских слов русскому правильно не выговорить: меня просят сказать «бакхакхи», что значит «лягушка». Негрузин это правильно не выговорит. А я в отместку прошу сказать «малыш». У грузина звучит очень трогательно – «малиш». По-грузински мама - это «дэда», а папа - это «мама». Так что у детей из русско-грузинских семей, получается, две мамы (смеется).

грузия

Интересно, как называются дни недели: есть пятница, воскресенье и суббота. Остальные дни – вторая суббота и третья суббота и так далее. Сплошные субботы.

Хотя отпечаток воинственного прошлого Грузии все-таки сохранился. Например, в приветствиях: Доброе утро! - Дила мшвидобиса! (букв. Мирного утра!) Здравствуй! - Гамарджоба! (букв. Победы тебе!)

грузия

8: в Грузии спокойно можно покупать еду на уличных мини-рынках?

- Можно. Рынки – это часть культуры. В Тбилиси по-прежнему есть продуктовые мини-рынки, где бабушки продают цветы, квашеные помидоры, ткемали (соус из сливы). И этих бабушек не гоняют ни полицейские, ни санитарные службы: всем есть место – бабушкам на мини-рынках, и лавочкам, и супермаркетам. В магазине тоже можно купить ткемали - почти такие, как у бабушек.

грузия

Сейчас у нас уже почти лето. Хотя не сезон для нового урожая, яблоки продают за 50-70 тетри (11-14 рублей - прим. ред.), огурцы – 1.7 лари (40 рублей). Мясо импортное – 7-8 лари (около 150 рублей), местное на рынке – 12 лари (250 рублей). Считается, что дорого, но вкус совсем другой. Молочные продукты, яйцо немного дороже, чем в России, но ассортимент и выбор очень большой. 

грузия

Правда, и зарплаты здесь невысокие - в среднем около 500 лари (около 12 тысяч рублей в месяц), у охранника в муниципалитете - 800 лари (19 тысяч рублей), пенсии - 200 лари (4 700 рублей). 

грузия

9: Самая популярная грузинская песенка - из «Мимино»: «Чито грито, чито маргарито, дааа». Это про что?

- Помнишь, как в фильме? «Валико, чито-грито - это что? - Рубик-джан, чито-грито - это ничего, о чито-гВрито - это птичка-невеличка». Это песенка про птичку типа соловья, у которой поет душа, она летает над цветущими полями и горами, радуется солнцу и просторам.

грузия

Желающие спеть эту песенку на грузинском языке - могут подпевать Тамаре Гвердцители и Сосо Павлиашвили. 

10: Сейчас, когда для Грузии отменили визы в Европу, все массово начнут уезжать в ЕС в поисках лучшей доли?

- Полмесяца примерно прошло, как грузины получили возможность въезжать в Европу без виз. Пока людей на улицах меньше не стало (смеется).

грузия

- В прошлом году в Екатеринбурге много шуму наделала история, когда мать искала сына 20 лет, он жил в Грузии, а она на Урале. А после того, как они нашлись, из-за трудностей с визой, долго не могли встретиться. История закончилась печально. И вот сейчас Европа открыла для Грузии свои границы, а мы, некогда братский народ, по-прежнему держим все замки на запорах. То, что россияне могут въезжать в Грузию без визы - только по загранпаспорту, а грузинам для въезда в Россию нужны и визы, и приглашения, - грузин не обижает?

- Вообще-то часто сталкиваюсь - люди старшего поколения вздыхают: «Хорошее время было, когда жили в одной стране». Но в целом философия примерно такая: «Лучше вы к нам!»

грузия

Не думаю, что в визовом режиме что-то изменится, и толпы грузин поедут по России в поисках работы, красоты, сервиса и достопримечательностей. Разве что повидать родню или старых знакомых. Мне легче, я гражданка России. Скучаю по окрестностям Екатеринбурга, часто вспоминаю уральскую осень. Хотя ландшафты в Грузии такие, что тоски нет: можно и в снегу валяться – в высокогорных районах, и в море  купаться, есть и леса, и озера, и реки.

грузия

Как-то меня спросили друзья из России: «Чего нельзя делать в Грузии?» Сначала хотела сказать – нельзя грустить. Но нет. В Грузии даже грустят в совершенстве. Послушайте их песни, посмотрите фильмы. Короче, в Грузии можно все!

грузия

Смешные памятники в Тбилиси: скульптурная композиция в виде хоровода «Берикаоба», в честь национального праздника. Надо фотографироваться вместе с танцующими и тереть ноги - на счастье.  

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Галина Исакова, 13.04.2017, 08:14
Тэги: Туризм, Фото, Психология
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