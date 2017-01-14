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Екатеринбуржцы за границей: «Комната в японском отеле может быть размером с кровать»

Екатеринбуржцы за границей: «Комната в японском отеле может быть размером с кровать»
16+
Фото: из личного архива героя материала
Как живется нашему земляку в Токио, где на работе всех называют только по фамилиям, дома не имеют центрального отопления, а улицы - названий.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.01.2017

Александру Цесевичусу 33 года. Почти 9 лет назад он переехал из Екатеринбурга в Токио, столицу Японии. Все в жизни сложилось с истинно-буддисткой точностью и мудростью: Александр с юности увлекался восточными единоборствами и японским языком, любил японскую культуру, и тут судьба сделала ему подарок - появилась возможность поехать в Страну Восходящего Солнца, а потом там остаться.

япония

Сейчас Александр живет в столице - Токио, работает в компании по экспорту японской косметики. Не оставил он и своего спортивно-философского увлечения: ему посчастливилось стать учеником одного из лучших мастеров японского меча - Эсаки Сэйгэна. Сэнсэю недавно исполнился 91 год, но он продолжает передавать ученикам свое мастерство.

Александр дистанционно помогает руководить клубом японских боевых искусств на Урале, а когда приезжает в Екатеринбург, то проводит мастер-классы по дисциплине иайдо (извлечение меча из ножен), устраивает занятия для тех, кто занимается боевыми искусствами и дзен-практиками: например, по осознанной телесности и системе эффективного «использования» тела в повседневной жизни. То есть Саша делится знаниями о том, как жить в гармонии с собой, во всех ситуациях оставаться спокойным и позитивным.

япония

- Александр, а гостей из Японии - мастеров боевых искусств или туристов - к нам привозите?

- Да, я относительно часто бываю в родном Екатеринбурге - иногда раза по три в год. Гостей тоже привожу - мастеров или учителей оздоровительных практик. Помогаю им в качестве переводчика и подсказчика.

Токио, цены, расстояния

токио

- Жизнь в Токио и Екатеринбурге очень отличается?

- Различий, конечно, много. Меня, например, спрашивают, живу ли я в Токио в небоскребе или, наоборот, в лачуге, сплю ли на полу, как принято у японцев и т. д. Отвечаю, что тут ничем удивить не могу. Живу в спальном районе Токио, во всех отношениях стандартной квартире - пятидесятиметровой двушке в многоквартирном доме.

Хотя площади домов и квартир в Токио действительно невелики, но не на столько, как принято считать в России. Даже не так: очень маленькие квартиры, конечно, есть, но они строятся исключительно для аренды студентам, молодежи, одиноким работникам компаний. Я выбирал квартиру без «японской комнаты» с полом татами, поэтому у меня дома традиционная европейская мебель, стол, стулья, кровать - так привычней и продуктивней лично для меня. Хотя за эти годы жил в разных квартирах, и где-то были и соломенные полы и специальная японская мебель.

А вот туристам при выборе комнаты в отеле надо быть действительно осторожнее - можно наткнуться на «спецпредложение» с номером размером ровно в односпальную кровать.

япония

- Сейчас самая горячая новость в Екатеринбурге - изменение схемы движения городского транспорта. Всех беспокоит, как мы будем добираться из дома до работы. В городе-миллионнике транспортные изменения многих пугают. В Токио живет 13,5 миллионов человек. Как вы добираетесь до работы, есть ли проблемы с транспортом, пробками, ожиданием на остановках в непогоду?

- Сегодня в Токио +7 градусов, зима здесь не такая, как на Урале. На работу езжу на электричке: линия идет то под землей, то над поверхностью. Что-то среднее между метро и скоростным городским поездом. Самое длительное время, которое тратил на дорогу от дома до работы - 2 часа в одну сторону, самое близкое - 40 минут.

- Сколько стоит билет в электричке?

- Наверное, вас шокируют цены. За 2-х часовую поездку в одну сторону платил 850 йен (по курсу на сегодняшний день, это 442 рубля, - прим. ред.) За день на транспорт - 900 рублей. К счастью, практически всегда эти расходы компенсируются компанией-работодателем.

япония

Токио. Фото: subbotazh

- А зарплаты высокие?

- Уровень зарплаты зависит не столько от эффективности работы, сколько от стажа и возраста. Менеджеры среднего звена обычно получают около 4 000 долларов (236 тысяч рублей - прим. ред.), но многое зависит от возраста. На той же позиции человек в 25 лет будет получать три (177 тысяч рублей), а в 50 лет - пять тысяч (295 тысяч рублей).

Да, стоимость проезда высокая, но в остальном это страна со средними ценами. Японцы удивляются, что в Лондоне очень дорого жить - дороже, чем в Токио. Бензин стоит 1 доллар за литр (около 60 рублей), хлеб, сок - 1-2 доллара (60-120 рублей). За аренду квартиры платят от 400 до 1 500 долларов (от 24 тысяч до 90 тысяч рублей), моя квартира обходится в 900 долларов (то есть в 54 тысячи рублей в месяц).

- Для огромного города два часа на дорогу - обычное же дело…

- Токио нельзя назвать городом как таковым. Это префектура - объединение нескольких городов.  

токио

Фото: wikipedia.org

Но тут нужно учитывать еще особенность восприятия жителей небольшой страны. В России из-за масштабов, просторов, огромной территории мы чувствуем расстояния иначе. Из Токио до Киото японцами понимается как «очень далеко», хоть и займет такое путешествие всего 3 часа на скоростном поезде синкансэн. Три часа - это как от Екатеринбурга до Челябинска на машине. Но сам Токио с пригородами и два часа на дорогу для японца это далеко и долго.

Уточню, что логистика в Токио и других городах удобная, рациональная. Улицы хоть и не имеют названий, а нумеруются особым образом, но разобраться в этом реально. Вот так выглядит табличка на доме. 

япония

Фото: wikipedia.org

- Но названия хоть на английском дублируются?

- Да, дублируются. Но я всем говорю так: Гугл.карты всем в помощь. Если вы не знаете японского, то поможет знание английского. С английским можно тут прожить. Если не знаете ни японского, ни английского, а только русский, то поможет уверенность в себе.

япония

- О, с уверенностью у нас все в порядке. А теперь еще с гордостью за наши просторы. Интересно, а при таком восприятии расстояний, куда японцы ездят в отпуск?

- Здесь очень развит внутренний туризм, поэтому сами японцы любят посещать места близкие: префектуру Нагано - область Каруидзава. Там зимой катаются на горных лыжах, летом там прохладно и очень красиво. Ездят на озеро Яманака - у подножия Фудзи. Многие любят подниматься на горы (хайкинг): их тут вокруг огромное количество. Народ путешествует по стране со списком «100 лучших вершин».

япония

Фудзияма. Фото: Putidorogi-nn.ru

Новый год, буддизм

- На днях в России завершилась череда новогодних праздников. А в Токио празднуют Рождество и Новый год?

- Хотя дни с 31 декабря по 3 января являются нерабочими, как такового веселья 31 декабря тут нет: вечером заведения закрываются, люди спешат домой, едят на ужин специально приготовленную собу (гречневая лапша) и ложатся спать. Проснувшись уже в новом году, японцы идут на первую молитву в храм и пишут пожелания себе на год.

япония

Но желающие повеселиться, в основном молодые, могут пойти в рестораны или провести время на круизном катере по Токийскому заливу, на катере есть ресторан, бар и тому подобные развлекательные фишки. А можно постоять в очереди в храм и совершить первую молитву еще до восхода солнца. В самую полночь, в буддийских храмах монахи 108 раз ударяют в колокол: так провожают грехи уходящего года.

- Почему именно 108?

- Здесь это число магическое и почитаемое. Именно из такого количества бусин состоят четки у практикующих буддизм. Учение Будды в Тибетском каноне состоит из 108 томов. Бодхисаттва Махамати задал Будде 108 вопросов. Список можно продолжать. Поэтому и праздник Нового года в Японии свой, буддийский. В этом году будет 8 февраля.

япония

Еда

- Говорят, то, что в России называют «японской кухней» никакого отношения к истинным блюдам страны Восходящего Солнца не имеют и суши-роллов в Японии нет. Так ли это? Что вам самому нравится из японской кухни?

- Ну почему же… В некоторых местах можно попробовать роллы «Филадельфия» - их несколько лет назад начали готовить для туристов. А если серьезно, то выбор роллов в Японии действительно невелик. Сам я очень люблю суси, темпуру, японское карри. Поясню, что темпура (или тэмпура) – популярная в японской кухне категория блюд из рыбы, овощей, морепродуктов, приготовленных особым способом: их обмакивают в кляр и жарят во фритюре.

япония

- Правильно говорить «суси»?

- Да. К хорошему привыкаешь быстро, а к отличной еде - еще быстрее. Японская кухня признана мировым достоянием - и это в полной мере соответствует действительности. Здесь вкусно все - и забродившие бобы натто, и мясо морского ежа уни, и японский вариант карри, и даже простой белый круглый японский рис. После нескольких лет в Японии, я стал привередлив к еде, поэтому не воспринимаю суси или роллы, подаваемые в большинстве российских заведений как японскую кухню.

Язык, национальные особенности

- Долго ли вы учили японский?

- Изучал язык еще до приезда в Японию, но без практики этого оказалось мало. Выучил разговорный язык уже в «полевых условиях». Тут есть такой момент: как и многие молодые японцы, я не могу написать записку от руки, зато легко напечатаю бизнес-письмо. Трудность в том, что нужно запоминать, как писать иероглифы, а на компьютере их просто выбираешь и нажимаешь.

япония

Повсеместно это происходит из-за «компьютеризации», ну и личного нежелания у молодых учиться, конечно.

япония

- Раз уж мы заговорили о разности восприятия, то какие самые главные мифы у русских о Японии и у японцев о России?

- Японцы считают, что в России очень холодно, а, учитывая то, что в Токио нет центрального отопления , они думают, что зимой в квартирах у россиян страшный минус. Кондиционеры, масляные, газовые и электрообогреватели используются повсеместно. Только это все выдувает первым порывом ветра, так как стены здесь не такие, как мы привыкли.

И, наоборот, в России думают, что токийская зима - это тепло и сухо. Учитывая отсутствие отопления, зима здесь превращается в постоянный поиск тепла даже в своей собственной квартире. А страшнее землетрясений в Токио может быть только снег - он выпадает редко, но уж если выпадает, то парализует весь город на часы и даже дни.

япония

Фото: РИА Новости

- А что они знают о Екатеринбурге?

- К сожалению, кроме того, что Екатеринбург - это одна из станций Транс-Сибирской железной дороги, ничего. Хотя не так давно по телевизору шел сюжет о японке, прожившей всю жизнь в Екатеринбурге, поэтому многие вспоминают и эту историю.

- Чему, на ваш взгляд, Япония могла бы поучиться у России и Екатеринбург у Японии?

- Тема обширная, но если говорить тезисно и о насущном, то Екатеринбургу не хватает общественных туалетов - в Японии с этим дела обстоят хорошо. У Японии можно поучиться прагматичности, экономности и качеству обслуживания. Вы знаете, что здесь водитель автобуса прощается и лично благодарит каждого выходящего?

япония

Вся сфера услуг удивительная и притягательная. Японцам же стоит у русских поучиться отдыхать, делать интересные подарки, иногда выходить за рамки правил.

О правилах и распорядках

- Вы говорите, что они не умеют отдыхать. Японцы - трудоголики? 

- Да. Работают много. Вот несколько примеров: официальный отпуск у японца - 14 дней в году, но мало кто столько отгуливает. Выходные - суббота и воскресенье, но сотрудники иногда работают или в будни задерживаются на работе. По разным причинам - кому-то платят сверхурочные, кто-то не успевает, но в традиционных компаниях обычно даже в трудовом договоре прописывается минимальное количество сверхурочных, которые работник должен отработать. 

- Они не устают столько работать? 

- Много работать - не всегда значит работать эффективно. Стресс и усталость - основные проблемы работающего населения. А вот про комнаты разгрузки и «чучела начальников», которые психующий сотрудник может измордовать от души, - это миф. Возможно, это практиковалось в паре компаний в восьмидесятые годы, но сейчас этого нет нигде. 

япония

- Может, им тогда почаще устраивать корпоративы? Для психологической разгрузки. С пьяными танцами и конкурсами под елочкой... 

- Вот что не умеют японцы - так это пить. Пьют на самом деле достаточно много и часто, смешивая все подряд и «против градуса». Быстро пьянеют, но также быстро трезвеют. Дружить внутри коллектива не очень принято, но и не запрещено.

Чтобы понять дух японских фирм, компаний, организаций, скажу, что я, например, имен многих людей, с которыми общаюсь по работе, просто не знаю. Все сотрудники называются по фамилиям. Имя считается не так важно, как принадлежность к определенной «семье». Раньше были кланы типа Токугава (это фамилия), там уже без разницы, как зовут: если Токугава сказал, то надо сделать. К вышестоящим или равным тебе по служебному положению обращаются с приставкой «сан»: Судзуки-сан, Ёсимура-сан, Кобаяси-сан и так далее.

- Цесевичус-сан?

- Нет. У меня литовская фамилия: деда-литовца переселили в Уфу после войны. Потом семья перебралась в Свердловск. Японцы (как и русские, и все остальные;) не могут произнести мою фамилию нормально, поэтому пользуются вариантами Александр-сан или Саша-сан, если так представляюсь. Здесь культура, которая старается облегчить другому жизнь, поэтому представляться своей фамилией, которую изначально никто не может произнести - не очень культурно. В бизнесе использую имя Саша, чтобы не возникало проблем и лишних недоразумений.

япония

- А если им трудно выговорить, они будут стараться или начнут раздражаться?

- Японцы почти никогда не говорят, что думают. Это не всегда вежливость - скорее культурная и языковая особенность. В японском языке, например, нет «мата» и очень мало ругательных слов, но они умеют, если надо, использовать нейтральные слова в качестве ругательств.

- А с иностранными языками как обстоят дела?

- Не слишком хорошо. Такая особенность школьных образовательных программ. Когда подрабатывал преподавателем английского, то отчаялся найти хороший учебник, напечатанный японским издательством. Японцы лучше воспринимают информацию визуально, любят комиксы, манга. Часто и на работе рисуют друг другу картинки, которые также называются, мангу.

Кстати, тут знают и любят нашего Чебурашку. Японцы питают к этому персонажу нежные чувства.

япония

Спорт, армия, гаджеты

- Вы как человек, занимающийся боевыми искусствами, можете дать экспертную оценку - японцы хорошо дерутся? Они через одного - ниндзя?

- Нет. Процент владения боевыми искусствами такой же, как в России или Европе.

- Парадоксально, что в стране, где так много школ боевых искусств, нет армии.

- Тут есть силы самообороны, которые уже много лет назад получили право выступать в конфликтах за пределами страны, поэтому формально армией они эти силы не называют, но на деле это мало чем отличается от армии.

- Мифы рушатся один за другим. Они не ниндзя, не гейши, любят внутренний туризм, живут в небольших квартирах… Ну, хоть новейшие фотоаппараты, телефоны, смартфоны, ноутбуки у них есть? Все-таки страна передовая в плане производства электроники. 

- Да, хорошие гаджеты есть у многих. Но тут секрет в том, что идет очень грамотная маркетинговая политика компаний-производителей, а также в том, что население активно воспринимает рекламу. Они покупают новинки только потому, что их показывают в рекламе.

Недавно на ю-тубе выложили подборку лучших рекламных роликов года. Взгляните ради интереса, сколько энтузиазма и какой энергетический посыл!

- Японское общество - оно закрытое или открытое для современных веяний моды, музыки, культуры?

- Скорее открытое и развивающееся. Им интересен мир вокруг. Многое взято из Америки: к примеру, все заокеанские праздники. Но и свое исконное они ценят и уважают. Искренне радуются, когда ты интересуешься их страной, пытаешься сказать пару слов на их языке, разделяешь их традиции. Все, произведенное в Японии, стоит дороже, но пользуется спросом выше. Скажем, китайское яблоко - 50 рублей за штуку, а японское может стоить и 125 рублей.

япония

- Александр, а есть ли какие-то привычки японцев, к которым вы так и не смогли привыкнуть или которые удивляют до сих пор?

- В хорошем смысле, да. В качестве примера: я терял кошелек два или три раза в Токио, и всегда мне возвращали его со всем содержимым и деньгами тоже.

- Что везете из Японии в качестве сувениров в Екатеринбург?

- Так как работаю с японской косметикой, то ее и везу. Еще дарю друзьям японские брелоки или рисовые сладости. А обратно везу черный чай и чай с ароматизаторами (тут с этим проблемы: чай только зеленый, японский, огромное количество сортов), везу шоколад на подарки и семечки!

япония

- Косметика и красота - понятия близстоящие. Какие идеалы красоты у японцев?

- Они хотят любыми способами сделать свои глаза визуально шире - это эталон красоты. Широкие глаза, дополнительная складка на веке, белая кожа - идеал и мечта. Есть стереотип, что у японок ценятся оттопыренные ушки и чуть кривые зубки. Это не так. Оттопыренные ушки - мило, могут быть, а могут и нет. А вот неровные зубы стараются выпрямить. Половина молодого поколения ходит в брекетах, обеспечивая дантистов работой еще на сто лет вперед.

Мисс Япония-2009 Эмири Миясака

- Александр, когда вы приезжаете на каникулы в Екатеринбург,то какие места в городе стараетесь посетить, проведать? Есть ли улицы или дома, по которым скучаете?

- За восемь с лишним лет в Екатеринбурге произошло много изменений, в основном хороших. Скучаю я, конечно, в первую очередь по своей квартире, очень люблю центр города, Плотинку. Интересно было посмотреть музей Ельцина, небоскреб Высоцкий. Екатеринбург превращается в действительно красивый город, каким он и должен быть. И я очень рад, что могу показывать его японцам.

япония

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Галина Исакова, 15.01.2017, 10:00
Тэги: Религия, Туризм, Фото
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