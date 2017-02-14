Обездвиженный шахматист из Первоуральска стал героем на шоу Аниты Цой

Певица пригласила на концерт Николая и его родных.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.02.2017

В понедельник, 13 февраля, певица Анита Цой давала сольный концерт в Первоуральске. Организаторы выступления пригласили на него 28-летнего Николая Грудинкина, о котором НАША писала ранее, вместе с родными.

Во время концерта Анита Цой неожиданно спустилась к Коле, села на корточки рядом и спела для него песню «Твоя А». Все это время певица держала молодого человека на руку.

- Было сильно. Все встали, подошли к нам, - вспоминает Николай Грудинкин.

Вместе с Колей на концерте были его родители, а также родители его невестки.

По словам Аниты Цой, движение «Герой мечты» было придумано, когда возникла идея шоу 10/20. Это проект о человеческих мечтах, где в основе лежит история самой певицы. А чтобы укрепить веру людей в то, что мечты сбываются, было решено в каждом городе находить людей-мотиваторов.

- Мы нашли Колю через интернет. В Первоуральске он оказался самым известным человеком-мотиватором. Его случай уникален. Несмотря на тяжелую стадию ДЦП, его мозг работает лучше многих. Он с успехом справляется с такой сложной игрой как шахматы и не хочет, чтобы для него делали поблажек из-за его особенности, - рассказала НАШЕЙ Анита Цой.

Едва певица начала зачитывать историю Николая Грудинкина со сцены, как зрители сразу догадались о ком идет речь. Но в тот момент они еще не знали, что молодой человек находится в зале.

- Наблюдая за ним на концерте, я понимала, что все это большой стресс для Коли. Но он остался под огромным впечатлением. А позже за кулисами признался, что это лучший подарок, который он мог предвидеть, - добавила Анита Цой.